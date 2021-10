DJI Action 2 vindt de actiecamera opnieuw uit, maakt hem modulair

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na eerder een GoPro-concurrent genaamd de Osmo Action te hebben gelanceerd, heeft DJI besloten het formulierenboek te verscheuren en helemaal opnieuw te beginnen met iets heel anders.

Net als al zijn andere producten die voorheen onder de naam Osmo stonden , wordt deze nieuwste camera eenvoudigweg DJI Action 2 genoemd en heeft hij een modulair ontwerp.

De hoofdcamera-eenheid zelf is een zeer compacte vierkante vorm met een grote lens aan de voorkant en een scherm dat de ruimte aan de achterkant in beslag neemt. Het is stofdicht, waterdicht en valbestendig volgens het persbericht van het bedrijf.

Het is de moeite waard om hier op te merken dat hoewel de camera zelf waterdicht is, de opklikbare extra modules dat niet zijn, en dus als je onder water wilt filmen met die bevestigd, moet je hem in een waterdichte behuizing steken, vergelijkbaar met die van GoPro van jaren geleden.

Hij weegt slechts 56 gram, is gemaakt van aluminium en kan worden bevestigd aan een hele reeks houders en systemen, waaronder een koord dat u om uw nek kunt hangen.

Gemonteerd worden is geen nieuw kenmerk, maar de manier waarop het dit doet is zeker uniek. DJI ging met een magnetisch systeem, zodat de camera gewoon aan het koord kan worden vastgeklikt, of aan de houder kan worden bevestigd die met een traditionele schroef aan andere montageaccessoires wordt bevestigd.

Dus of je het nu aan de bovenkant van je kajak wilt plakken of op je hoofd wilt dragen, het kan. Kleine grepen houden hem ook op zijn plaats om ervoor te zorgen dat hij niet zomaar losraakt.

Het is dit magnetische systeem dat ook de modulaire functieset mogelijk maakt. In combinatie met externe contactpunten maken de magneten het mogelijk om op een schermmod te klikken die ook een ingebouwde batterij heeft of een voedingsmodule die pure batterij is.

Deze schermmod geeft je niet alleen een boost aan je batterij, maar geeft je ook een extra touchscreen dat je kunt zien en bedienen terwijl je opnamen of fotos van jezelf maakt.

Wat de cameraspecificaties betreft, fungeert de enkele lens als een venster naar een 1/1,7-inch sensor die video met 4K-resolutie tot 120 frames per seconde kan opnemen.

Dat maakt slow motion-opnames met hoge resoluties mogelijk. Bovendien heeft het een breed gezichtsveld van 155 graden en een speciale kleurtemperatuursensor die het kleurproduct helpt bij het nauwkeurig kleuren van kleuren in moeilijke lichtomstandigheden.

Het bevat ook een nieuwe versie van de algoritmische RockSteady-stabilisatie, die EIS (elektronische beeldstabilisatie) gebruikt om beeldmateriaal glad te strijken, terwijl HorizonSteady er ook voor zorgt dat de horizon waterpas is.

Op zichzelf kan de camera-eenheid tot 70 minuten filmen, maar het is onwaarschijnlijk dat je die opname krijgt met een resolutie van 4K. Dat gezegd hebbende, vult het extra scherm dat aan met nog een volledige lading en kan de batterij van de camera snel worden bijgevuld wanneer deze is aangesloten.

Er zijn de gebruikelijke hyperlapse- en timelapse-modi, QuickClip voor het opnemen van zeer korte clips voor sociale media, plus livestreaming tot 1080p-resolutie. Je kunt hem zelfs als webcam gebruiken.

Er zijn ook tal van extras beschikbaar, zoals een extra opklikbare batterijmodule zonder scherm, verschillende statieven, een verlengstuk voor afstandsbediening (selfiestick), een zwevend handvat, magnetische hoofdband een macrolens die je aan de voorkant bevestigt en zelfs een tweekanaals microfoon.

DJI Action 2 is vanaf vandaag te koop, met de Dual-screen combo (inclusief de display-mod) die £ 455 kost in het VK of € 519 in Europa. De Power Combo met de schermloze batterijmodus is eind november beschikbaar voor £ 349 / € 399. Beide combos bevatten de magnetische vanglijn, magnetische kogelgewricht-adapterbevestiging en magnetische adapterbevestiging.

