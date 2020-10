DJI Pocket 2 verpakt in 4K / 60100 Mbps en HDR-video in een kleine gestabiliseerde camera

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DJI heeft een opvolger onthuld voor zijn geweldige, kleine Osmo Pocket-camera . Het heet de DJI Pocket 2 en biedt een aantal indrukwekkende opnamemogelijkheden.

De eerste DJI Osmo Pocket was de eerste gestabiliseerde camera die klein genoeg was om in een zak te passen, gelanceerd in 2018 en ongeëvenaarde draagbaarheid bood als het erom ging een camera op een drie-assige cardanische ophanging te hebben. Nu heeft het bedrijf voor 2020 een hoop kracht en flexibiliteit toegevoegd om het nog beter te maken.

De Pocket 2 heeft een vergelijkbaar ontwerp als de Osmo Pocket en bestaat in wezen uit een handvat, de cardanische ophanging en een camera, alles in één met een klein scherm erop en de mogelijkheid om je telefoon aan te sluiten en die als een grotere monitor te gebruiken. .

Waar het beter is dan de eerste generatie - afgezien van het weggooien van het Osmo-deel van zijn naam - is de beeldkwaliteit. Het heeft een grotere 1 / 1.7-inch sensor, een 20 mm-equivalentcamera en een diafragma van f / 1.8. Dat betekent dat de prestaties bij weinig licht zijn verbeterd en een bredere hoeklens.

Het heeft een 64-megapixelsensor die standaard automatisch pixel-bins tot 16-megapixel, maar kan worden gebruikt op 64 MP in de modus met hoge resolutie. Maar het zijn echt de videomogelijkheden die het meest aantrekkelijk zullen zijn.

Pocket 2 biedt 4K-video-opname tot 60 frames per seconde bij 100 Mbps, plus de HDR-videomodus om de visuele impact van kleuren, helderheid en schaduwen te vergroten.

Met de 64 megapixel-modus kun je tot 8x inzoomen, of als je 1080p-video of 16-megapixel-fotos gebruikt, krijg je 4x verliesloze zoom. Het maakt het ongelooflijk veelzijdig.

De audio is ook verbeterd, het nieuwe zogenaamde DJI Matrix Stereo-systeem maakt gebruik van vier microfoons die rond de Pocket 2 zijn geplaatst (weg van waar je hand ook vasthoudt) om audio op te nemen.

De geluidsopname past vervolgens de richting van het geluid aan, afhankelijk van de richting waarin u de camera richt. Er is zelfs een mogelijkheid om de wind te verminderen om het scheurende geluid te stoppen dat je vaak krijgt als de wind over het oppervlak van een microfoon blaast.

Als DJI krijg je natuurlijk veel slimme opnamemodi. Met de Pro-modus kunt u handmatig ISO, sluitertijd, EV, sluitertijd en focus regelen.

Met ActiveTrack 3.0 kunt u uw onderwerp selecteren en de camera blijft er automatisch op vergrendeld, of u nu beweegt of uw onderwerp beweegt. Het is een vergelijkbare functie als die in de OM 4.

Er zijn slow-motion-modi, timelapse-, hyperlapse- en motionlapse-modi, evenals panoramas en live streaming-mogelijkheden.

DJI Pocket 2 is vanaf eind oktober 2020 in de verkoop en kost £ 339 in het VK ($ 349 USD en € 389 EUR). Er is ook een creator-combo in de uitverkoop, waaronder een mini-stuurknuppel, statiefbevestiging, groothoeklens, draadloze mic-doe-het-alles-handgreep en micro-statief voor £ 497 ($ 499 / € 529).

Geschreven door Cam Bunton.