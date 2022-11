Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Canon heeft de EOS R6 Mark II onthuld, naar eigen zeggen de "snelste geavanceerde full-frame spiegelloze camera".

De camera beschikt over een nieuw gevormde 24,2-megapixel CMOS-sensor en dezelfde DIGIC X-processortechnologie als in de EOS-1D X Mark III en ondersteunt de Dual Pixel CMOS AF II autofocusmotor van het merk.

Hierdoor kunnen onderwerpen in realtime worden gevolgd terwijl ze door een scène bewegen. Dankzij AI kan de camera ook mensen, voertuigen (inclusief vliegtuigen en treinen) en dieren herkennen en ervoor zorgen dat ze scherp blijven.

De Canon EOS R6 Mark II kan continu opnamen maken tot 40 beelden per seconde. Een RAW burst-modus is ook geschikt voor opnamen tot 30 fps voor maximaal 191 beelden.

Video kan worden opgenomen tot 4K 60p, waarbij de camera de 6K uitvoer van de sensor oversampled om scherpe beelden te garanderen. Er kunnen meer dan 40 minuten 4K 60p beelden worden opgenomen zonder de camera te overbelasten. Dat kan worden verhoogd tot 6 uur voor 4K 30p video - allemaal afhankelijk van uw geheugenkaart, de levensduur van de batterij en de omgevingstemperatuur.

Slow motion video is ook mogelijk, tot 179,82 fps bij Full HD (1080p).

Bluetooth 5.0 en 5GHz Wi-Fi connectiviteit is aan boord, waardoor de camera verbinding kan maken met een smartphone of een ander draadloos sharing systeem. Hij kan ook worden gekoppeld via high-speed USB-C. En hij kan zelfs worden gebruikt als webcam op een pc of Mac (wat een beetje overkill zou zijn, maar ieder voor zich).

De Canon EOS R6 Mark II is binnenkort verkrijgbaar en kan vooraf worden besteld. De prijs is $2.499 voor de body alleen, £3.129,99 met een RF 24-105 F4-7.1 IS STM lens, of £3.999,99 met een RF 24-105 F4L IS USM lens.

Geschreven door Rik Henderson.