Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Canon heeft zijn nieuwste spiegelloze camera's onthuld, de EOS R7 en EOS R10, en in tegenstelling tot de rest van de camera's uit de R-serie zijn deze voorzien van APS-C sensoren.

De andere camera's uit de R-serie zijn full-frame, en daarom onbetaalbaar duur. Het APS-C-formaat is betaalbaarder, compacter en heeft een grotere uitsnede, wat soms beter is voor wildlife- en sportfotografie.

Het lijkt erop dat deze camera's de oudere 7D Mark II en EOS 80D in Canon's assortiment zullen vervangen, waarmee de verschuiving naar spiegelloze opties wordt voortgezet, hoewel het merk dit nog niet officieel heeft gezegd.

De EOS R7 heeft een 32,5 Megapixel sensor met Canon's Dual Pixel autofocus systeem, dat in staat is om met een snelheid van 30 fps te fotograferen met de elektronische sluiter.

Het autofocussysteem is hetzelfde als dat van de EOS R3, met een uitstekende objectdetectie voor mensen, honden, katten, vogels en voertuigen.

De camera beschikt ook over ingebouwde beeldstabilisatie en een aantal indrukwekkende videokwaliteiten. Je kunt tot 4K 60 fps video-opnamen maken zonder opnamelimieten en de camera beschikt over het C-Log 3 kleurprofiel, voor het eerst op een APS-C sensor.

De body van de R7 is qua afmetingen vergelijkbaar met die van de R5 en R6, maar is iets afgeslankt. De weerbestendige constructie is behouden gebleven en de camera heeft een uitklapbaar 3-inch scherm dat ideaal is voor video-opnamen.

Canon

De EOS R10 is ontworpen met het oog op makers van content en heeft een draagbaarder ontwerp, een lagere prijs en een sensor van 24,4 Megapixel.

Ook het Dual Pixel autofocussysteem met onderwerpsdetectie is overgenomen en met de elektronische sluiter kunnen opnamen worden gemaakt met een snelheid van 23 fps.

De EOS R10 is ook een bedreven machine voor het maken van video's. Ook dit model kan intern 4K-opnamen met 60 fps maken zonder limiet van 30 minuten. Je verliest de ingebouwde beeldstabilisatie en C-Log, maar hij biedt nog steeds 10-bits 4:2:2 sampling.

Pre-orders voor beide camera's starten vandaag: De R7 body kost $1.499 / £1.349 of $1.899 / £1.699 met de nieuwe RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM kit lens. De levering wordt verwacht in juni.

De R10 body kost $ 979 / £ 899 of $ 1.379 / £ 1.249 met de RF-S 18-150mm kit lens. Hij is ook verkrijgbaar met een nieuwe, compactere kit-lens, de RF-S 18-45mm f4.5-6.3 IS STM voor $1.099 / £999. De R10 wordt naar verwachting in juli geleverd.

Geschreven door Luke Baker.