Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is al een hele tijd geleden dat we over een Canon PowerShot-camera hebben geschreven - omdat de markt voor compactcameras aan het slinken is en er veel minder van dergelijke producten op de markt komen. Canons eind 2021-versie van de PowerShot, in de PX slimme camera, is echter een nogal op zijn kop gezet idee voor het merk.

De Canon PowerShot PX is een slimme camera die je oplaadt, in je huis plaatst en vervolgens aan zijn eigen apparaat overlaat, zodat hij "openhartige momenten vastlegt". We snappen het: dit is Canons idee om een digitale fotograaf bij je thuis te hebben die automatisch de beste fotos kan samenstellen, vastleggen en presenteren aan het einde van elke week.

Maar we snappen het ook helemaal niet: dit is een camera die altijd naar je kijkt en constant fotos maakt van jou en iedereen in je huis. Zou je dat echt willen? Het kost ook £ 450 / $ 500 , dus het is erg duur.

De PX kan 340 graden horizontaal en 110 graden verticaal draaien, zodat de alziende lens altijd op zoek is naar de volgende opname, waarbij gezichtsherkenning wordt gebruikt om onderwerpen vast te leggen en een foto te maken.

De ingebouwde oplaadbare batterij maakt hem draagbaar, zodat je hem gemakkelijk kunt oppakken en ergens anders in huis kunt plaatsen - of zelfs mee naar buiten kunt nemen - voor verschillende composities. Met behulp van de Canon-app is het ook mogelijk om het livebeeld van de camera te zien, zodat je de PX vervolgens handmatig kunt bedienen en draadloos kunt fotograferen.

Dit is dus de visie van PowerShot voor 2021: een zogenaamd slimme digitale fotograaf. Het is echter niet bepaald een nieuw idee, want ongeveer tien jaar geleden onthulde Sony de Party-Shot, die op een standaard kon draaien en automatisch kon vastleggen via een Cyber-shot-camera... het leven van het product ging, nietwaar?