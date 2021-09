Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de camera in april te hebben geplaagd, is de Canon EOS R3 nu officieel onthuld - en deze spiegelloze camera, ontworpen voor sportfotografen, heeft technologie van het volgende niveau in petto.

Een van de meest indrukwekkende daarvan is Eye Control AF, een autofocussysteem waarmee u kunt scherpstellen op een onderwerp door er simpelweg door de zoeker naar te kijken.

Autofocus is een belangrijk aandachtspunt voor de R3 - die volgens Canon tussen de EOS 1D X MkIII en EOS R5 DSLR- cameras zit - omdat het ook eye-tracking, face-tracking, de mogelijkheid om lichamen van zowel mensen als dieren te volgen, omvat, plus - voor het eerst in een EOS-camera - is er voertuigtracking.

Onder de motorkap heeft de EOS R3 een gloednieuwe backside-illuminated (BSI) gestapelde 24,1-megapixel full-frame sensor, gecombineerd met de EOS RF-lensvatting. Via een adapter is het mogelijk om Canons EF-lenzen met volledige autofocus te gebruiken (dwz die lenzen die zijn ontworpen voor zijn DSLR-systemen).

De resolutie is niet zo uiterst resoluut als sommige cameras, maar dit is typisch voor cameras die zijn ontworpen voor sportopnamen. Het maakt ook supersnel fotograferen praktischer, met 30 fps burst-opname met volledige resolutie mogelijk zonder dat de camera zich in het zweet werkt.

Video-opname is ook niet over het hoofd gezien, met 6K raw-opname mogelijk - en er is geen limiet aan de opnametijd, waarbij Canon de maximale opname van 29 minuten en 59 seconden doorbreekt (die meestal wordt geheven op fotocameras, alleen videocameras voor belastingdoeleinden kunnen opnemen voor langer).

Het is allemaal snelheid, snelheid, snelheid - met supersnelle focus, supersnelle tracking en supersnelle burst-opnamen die allemaal deel uitmaken van deze camera.

Het is natuurlijk niet goedkoop, met de Britse body-only startprijs van £ 5.879 die stellig beweert dat de R3 echt een camera voor professionals is.

squirrel_widget_367633