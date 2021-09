Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In april bevestigde Canon dat de pro-spec spiegelloze camera eraan kwam. Nu is het zover, met het virtuele lanceringsevenement op 14 september 2021.

Dit is een mijlpaal voor Canon en toont de ontwikkeling van het merk van traditionele DSLR-maker naar een maker van spiegelloze technologie naar een professioneel niveau.

Hier leest u wat u kunt verwachten van de Canon EOS R3 en hoe u de onthulling zelf kunt bekijken.

Het livestream-evenement vindt plaats op 14 september 2021 om 19:00 uur Japanse tijd. Dit zijn de belangrijkste tijdzones over de hele wereld:

VK - 11:00 BST

Europa - 12:00 (s middags) CEST

Oostkust VS - 06:00 EDT

Westkust VS - 03:00 PDT

Japan - 19:00 JST

Canon heeft zijn eigen speciale video op YouTube, hieronder ingesloten, zodat je hem live kunt bekijken.

Het is ook mogelijk om je van tevoren voor het evenement te registreren op de officiële Canon-site , met de mogelijkheid om je vragen naar Canon te sturen en updates over productaankondigingen te ontvangen.

Als de tophond in Canons spiegelloze assortiment, zal de EOS R3 in elk opzicht de beste camera zijn. Hoewel het merk zegt dat het niet is ontworpen om de EOS 1D X Mark III DSLR-camera te vervangen, is het een voor de hand liggend alternatief als je spiegelloos steunt.

Qua specificatie zijn er al enkele headliners aangekondigd: 30 frames per seconde continu-opnamen; onderwerp volgen op het volgende niveau; stabilisatie in de camera; 4K-filmopname; LAN- en wifi-connectiviteit.

Canon heeft echter nog niet alles onthuld, zonder bevestiging van de sensorresolutie - we weten alleen dat het een volformaat sensor zal zijn. Er zijn dus nog genoeg details die de onthulling des te spannender maken.