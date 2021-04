Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is officieel: de Canon EOS R3 komt binnenkort en brengt eindelijk een professionele camera naar het spiegelloze RF-montagesysteem van het bedrijf.

Dit is echter slechts een aankondiging van de ontwikkeling van Canon. Er is geen officiële datum waarop de R3 daadwerkelijk zal worden gelanceerd, maar aangezien het een Olympisch jaar is, durven we te wedden dat Canon zich richt op een release voorafgaand aan de Spelen.

Dus wat kunt u van de R3 verwachten? Er is nog geen volledige specificatie, maar we weten wel dat continu-opnamen van 30 frames per seconde mogelijk zullen zijn, plus er is een nieuw autofocussysteem dat kan scherpstellen op basis van waar de fotograaf door de zoeker kijkt door zijn oog te volgen. Hoe zit dat met technologische vooruitgang?

De EOS R3 is duidelijk gericht op professionele sport- en evenementfotografen, waarbij snelheid het doel van het spel is. De camera zit tussen de Canon EOS R5 enEOS 1D X Mark III in , wat het laatste grotendeels betreft qua ontwerp, dus die pros die gewend zijn aan het huidige EF DSLR-systeem, kunnen gemakkelijk en zonder enige moeite overstappen op de RF-spiegelloze opstelling.

We verwachten niet dat de R3 een bijzonder hoge resolutie heeft, maar focussen op kwaliteit en snelheid. Het aantal megapixels is momenteel onbekend, maar er is bevestigd dat de sensor een gloednieuwe gestapelde BSI CMOS full-frame is met een Digic X-processor op sleeptouw.

Vooruitlopend op de komst van de camera heeft Canon ook met zijn lenzen een duidelijke intentieverklaring afgelegd: de RF 400mm f / 2.8L IS USM en RF 600mm f4L IS USM zijn nu officieel - voor respectievelijk een niet onaanzienlijke £ 12.449,99 en £ 13.409,99 - om hun lensequivalenten uit de EF L-serie te weerspiegelen.

Canon vertelde Pocket-lint dat deze twee RF-lenzen optisch identiek zijn aan hun EF-equivalenten, maar dat "verschillen in de elektronica en beeldstabilisatiesystemen" voor vooruitgang zorgen - inclusief een extra halve stop van stabilisatie dankzij verbeterde communicatie tussen camerabehuizing en lens .

Dus daar hebben we het, de Canon EOS R3 komt eraan. Gegeven waar het zich in het bereik van het bedrijf bevindt, zou onze guestimate de prijs voor alleen het lichaam in de regio van £ 7.000 zijn om er een te bemachtigen - wanneer het hoe dan ook officieel op de markt wordt gebracht.

Geschreven door Mike Lowe.