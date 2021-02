Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de Canon EOS M50 in 2018 op de markt kwam, dachten we dat het een van de eerste systeemcameras uit de M-serie was die het assortiment geloofwaardig maakte . Nu staat het model van de tweede generatie op het punt te lanceren.

Nou ja, wereldwijd lanceren. Omdat de Canon EOS M50 Mark II al sinds eind 2020 te koop is in de VS. Maar nu kunnen degenen onder ons in het VK, Europa en Australië onze wanten op de bijgewerkte camera krijgen.

Hoewel het op geen enkele manier een enorm upgrademodel is. Het Mark II-model heeft dezelfde 24,1-megapixel APS-C-sensor met Digic 8-processor - die volgens de huidige normen van Canon nauwelijks helemaal up-to-date is.

Maar er zijn enkele nieuwe softwaregebaseerde functies aan boord, waaronder de mogelijkheid om verticale video op te nemen - sommige daarvan zijn vloggers voor sociale media - terwijl de autofocus ook is aangepast. Maar niet via hardware, want alles is uiteindelijk hetzelfde, of u nu het eerste of tweede generatie model koopt - dus misschien wilt u het eerste opzoeken als de kosten bindend zijn.

En er zijn veel pluspunten aan deze camera, zoals we al zeiden in de recensie van het originele model, zoals de capabele Dual Pixel CMOS-autofocus, een handig variangle touchscreen en de uiteindelijk kleine en lichtgewicht constructie.

De Canon EOS M50 Mark II spiegelloze camera is vanaf eind maart verkrijgbaar voor £ 589,99 alleen voor de body, of £ 699,99 met de 15,45 mm kitlens inbegrepen.

Geschreven door Mike Lowe.