Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op 5 september 2018 kondigde Canon een belangrijk nieuw product aan voor haar line-up: de EOS R full-frame mirrorless . Daarbij creëerde het Japanse bedrijf een geheel nieuwe reeks lenzen: EOS RF.

In 2018 waren er nog maar vier EOS RF-lenzen beschikbaar, maar sindsdien is het assortiment flink uitgebreid. Alle lenzen in deze reeks zijn ontworpen om de full-frame sensorgrootte van de R te dekken - elk heeft een diameter van 54 mm en een 12-pins RF-vatting - maar verwar de serie EOS M-cameras niet, die kleinere APS-C-sensorformaten en gebruik EF-M-lenzen.

In tegenstelling tot full-frame EF-lenzen, zoals gebruikt in Canon DSLR-cameras, zijn de RF-lenzen van het bedrijf ontworpen om te voorzien in de kortere flensafstand van 20 mm van het EOS R-systeem zonder spiegel. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor beeldvorming en resolutie op een kleinere schaal dan DSLR-equivalenten. Maar ze komen met vaak aanzienlijke vraagprijzen.

Dit is de huidige line-up van EOS RF-lenzen op het moment van schrijven:

RF 50mm f/1.2L USM

RF 50mm f/1.8 STM

RF 85mm f/1.2L USM

RF 85mm f/1.2L USM DS

RF 800mm f/11 STM

RF 600mm f/11 IS STM

RF 70-200mm f/4L IS USM

RF 70-200mm f/2.8L IS USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 15-35mm f/2.8L IS USM

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

Er zitten een heleboel acroniemen in, dus hier staan ze voor:

USM = ultrastille motor Zoals de naam al doet vermoeden, is dit geweldig voor stille scherpstelling en/of zoomwerking

STM = Stappenmotor Steevast luidruchtiger dan de duurdere USM, zoals hierboven

IS = beeldstabilisatie Effectiviteit verschilt per lens

DS = Defocus Smoothing Een lenscoating voor portretlenzen, die de bokeh verder verzacht

L = Luxe De witte Canon-lenzen, met superieure optische kwaliteit



In het VK en Europa wordt de EOS R alleen geleverd met een EF-lensadapter in de doos. Canon hoopt hier dat bestaande DSLR-klanten blij zullen zijn dat al haar bestaande EF- en EF-S-lenzen vanaf het begin compatibel zullen zijn .

We lezen het echter als een buiging in vertrouwen: als de nieuwe RF-lenzen zo geweldig zijn, waarom bieden we dan niet gewoon de mogelijkheid om de adapter wel of niet mee te nemen? Het kan echter afzonderlijk worden gekocht, wat even verwarrend is (wie heeft er twee nodig?).

De andere overweging bij RF is dat het aan de hoge kant is; Canon heeft al een spiegelloze serie, de EOS M, die is ontworpen voor de consumentenmarkt en er is geen cross-over tussen de twee. Spiegelloos betekent niet directe compatibiliteit: EF-M werkt niet met RF en er is geen adapter beschikbaar.

De grote vraag is eigenlijk wat de EOS R betekende voor de toekomst van Canon? In 2018, toen de line-up van EF-lenzen 31 jaar bestond, wilde het Japanse bedrijf graag blijvende steun tonen - zelfs s werelds lichtste 400 mm f/2.8 en 600 mm f/4 lenzen voor EF-vatting lanceren. Maar dat was eigenlijk niet meer dan een gebaar, want vanaf 2020 heeft Canon de tijd genomen voor EF-lenzen, wat bevestigt dat de spiegelloze markt de enige toekomstige bedoeling is.

