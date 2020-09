Blink onthult geheel nieuwe draadloze binnen- en buitencameras met een batterijduur van twee jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Blink, eigendom van Amazon, heeft zijn nieuwste beveiligingscameras voor thuis onthuld - het zijn draadloze apparaten die een batterijduur van twee jaar bieden op twee AA-batterijen. Er is één camera voor gebruik binnenshuis en een weerbestendige versie voor buiten.

Zowel Blink Outdoor als Blink Indoor bieden Full HD-video en voegen zich bij de bedrade Blink Mini en de dubbele Blink XT2 voor binnen / buiten in de serie die ook AA-batterijen gebruikt. Het is duidelijk dat er een strategie is om Blink te houden met vervangbare batterijen in plaats van oplaadbare, terwijl Ring ook van Amazon is voorzien van oplaadbare batterijen.

De twee nieuwe cameras worden op 16 september in de VS uitgebracht, maar kunnen nu worden gereserveerd. Amazon biedt tal van bundeldeals als je meer dan één camera wilt. Blink Outdoor en Indoor zal binnenkort ook beschikbaar zijn "in geselecteerde Europese landen" - dit omvat waarschijnlijk ook het VK.

Blink heeft ook een batterijuitbreidingspakket aangekondigd - waarmee de batterijduur van de camera wordt verdubbeld tot maximaal vier jaar.

De cameras werken samen met de Blink Home Monitor-app, zodat je een liveweergave kunt zien, bewegingswaarschuwingen kunt krijgen en tweerichtingsaudio kunt gebruiken. Net als bij Ring kunt u ook aangepaste zones maken om foutieve waarschuwingen te verminderen en privacyzones markeren die niet worden opgenomen. Uiteraard zijn ze ook Alexa-compatibel en werken ze met Echo Show en Fire TV.

Er zijn nu dubbele opslagopties voor videoclips - je kunt cloudopslag krijgen voor $ 3 per maand of een afzonderlijk verkochte Sync Module 2 en USB-opslag gebruiken, zodat je dingen lokaal kunt bewaren.

Geschreven door Dan Grabham.