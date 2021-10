Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Design Crowd-artiesten werden uitgedaagd om hun Photoshop-vaardigheden te gebruiken om Star Wars-personages in nieuwe onverwachte plaatsen, situaties en tijdlijnen te plaatsen. De resultaten zijn vrijwel zeker amusant.

"Star Wars-personages op onverwachte plaatsen" is een van de vele fantastische wedstrijden die Design Crowd organiseert . Met inzendingen van allerlei getalenteerde artiesten, zul je vast en zeker hilarische beelden van je favoriete personages zien. We hebben een aantal van onze favorieten verzameld, maar zorg ervoor dat je de verschillende galerijen bekijkt om meer te zien.

Ewok koffie halen

Stel je voor dat je op weg bent naar de drive-through voor een verse koffie in de ochtend en deze kleine kerel leunt uit het raam met je drankje.

Ewoks hebben duidelijk plezier in het verhuizen naar een veel meer stedelijke omgeving dan ze gewend zijn.

Chewbacca de tijdreiziger

Stel je een wereld voor waarin Chewbacca niet alleen door de ruimte maar ook door de tijd heeft gereisd om te vechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het geheime wapen van het leger en een harig wapen.

Nien Nunb bezorgt de post

Nien Nunb was een wapenhandelaar en smokkelaar die later Alderaanians hielp. Hij vloog ook als copiloot voor generaal Lando Calrissian aan boord van de Millennium Falcon tijdens de Battle of Endor.

Maar nu heeft hij het moeilijker en wordt hij hier de post bezorgd. In ieder geval een vreedzamer beroep.

C-3PO ziet er glorieus uit in een jurk

Ieders favoriete gouden droid C-3PO is hier te zien, terwijl hij een nieuw leven in het modelleren begint. We moeten toegeven, hij ziet er geweldig uit in een jurk.

Admiraal Ackbar op de verkeerde brug

In een grappige cross-over wordt admiraal Ackbar gezien als een kapitein over een Starfleet-schip. Hoeveel Star Trek- en Star Wars-fans zouden hierdoor verbaasd of geïrriteerd zijn?

Stormtrooper bij de bushalte

Deze eenzame Stormtrooper ziet er behoorlijk ellendig uit dat hij bij het publiek moet wachten om een bus te halen.

Hij is klaar voor actie, maar we vragen ons af waar hij zijn kleingeld bewaart om de rit te betalen.

President John F. Kennedy en zijn vrouw Jacqueline

We vragen ons af wat er met de Verenigde Staten zou zijn gebeurd als president John F. Kennedy een Wookie was geweest in plaats van een mens.

Natuurlijk, mensen hadden misschien moeite om zijn manifest te begrijpen, maar kijk eens naar dat gezicht. Hoe kon je het niet kiezen?

Skywalker de slugger

We weten niet zeker of een Jedi honkbal mag spelen. Hij kon tenslotte de kracht gebruiken om de bal te manipuleren en vals te spelen voor de overwinning.

Een licht sabel zou waarschijnlijk ook geen goede keuze zijn voor een vleermuis.

Hondenuitlater

Deze Storm Trooper is het zat om niets te kunnen raken en heeft zijn wapen opgegeven en in plaats daarvan zijn hond uitgelaten. Aan de staat van de bende aan de leiding, lijkt het erop dat het goed gaat in het nieuwe beroep.