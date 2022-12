Pixii's 2023 camera is de eerste die een 64-bit processor gebruikt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Franse bedrijf Pixii heeft aangekondigd dat zijn nieuwste digitale meetzoekercamera 's werelds eerste is met een 64-bits processor.

De nieuwe camera, simpelweg aangeduid als het 2023-model en voorzien van het modelnummer A2572, begint bij ongeveer $2800 / €2.699,00 en is al uitverkocht tot eind januari 2023. Maar Pixii zegt dat de nieuwe 64-bit processor en andere slimmigheden betekenen dat dit model het eerste is dat "echte" monochrome DNG beelden kan maken.

De betrokken chip is blijkbaar een quad-core ARM Cortex-A55 affaire met een dual-core GPU. Dit alles betekent rekenkracht tot 7GPixels/s dankzij speciale NPU- en VPU-kernen. Pixii heeft dit alles gekoppeld aan dezelfde 26-megapixel APS-C-sensor die het al een paar jaar gebruikt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Naast de nieuwe processor zegt Pixii ook dat "de opslagsnelheid een enorme boost krijgt" met foto's die "met de snelheid van een klik" worden vastgelegd. Ondersteuning voor Wi-Fi 5 (802.11ac) is ook toegevoegd aan deze nieuwe versie.

In grote lijnen komt dit alles neer op een camera die volgens Pixii tot 10 keer sneller beelden kan verwerken dan oudere modellen, terwijl de overdrachtssnelheid ook een boost heeft gekregen - deze zou nu tot drie keer sneller zijn dan voorheen.

Als dat allemaal goed klinkt, zou dat ook zo moeten zijn! Maar de eerste toewijzing van camera's is al lang weg, en één die medio januari volgend jaar wordt verzonden is ook uitverkocht. Dat betekent dat je nu je geld kunt neerleggen als je wilt, maar je ziet er niets van terug tot eind januari 2023, helaas.

Geschreven door Oliver Haslam.