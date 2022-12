EE Pocket-lint Awards 2022: Camera van het jaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In 2022 zagen we een enorm aantal camera's op de markt komen, van grote prosumer spiegelloze opties tot kleine actiecamera's en alles daartussenin.

We hebben alles gezien, van prachtige 8K-opnames tot extreem snelle burst-shoots. Veel fabrikanten beginnen ook voor hun consumentencamera's codecs van professionele kwaliteit te gebruiken.

Hogere bitrates en grotere sensoren vinden hun weg naar de meest compacte camera's, en het is zeker een spannende tijd om een beeldliefhebber te zijn.

Dit alles betekende dat we een overvloed aan uitstekende kandidaten hadden voor de EE Pocket-lint Awards van dit jaar, maar uiteindelijk kon er maar één winnaar zijn.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Camera van het jaar: Panasonic Lumix GH6

squirrel_widget_6602366

De langverwachte GH6 neemt alles wat we geweldig vonden aan de GH5 en verhoogt het niveau ervan. Het videogerichte vlaggenschip van Panasonic is nu in staat om op te nemen met een breed scala aan beeldsnelheden, waaronder 4k 120fps, 1080p 300fps en maar liefst 5,7K bij 60fps. Als u van slow motion houdt, is dit een van de beste opties die momenteel beschikbaar zijn.

Met dit compacte beest kun je ook intern ProRes opnemen, waardoor het een serieus productiemiddel is dat beschikbaar is voor een fractie van de kosten van de meeste bioscoopcamera's. HLG en volledige V-Log opnames zijn direct uit de doos beschikbaar, zonder extra kosten, waardoor de GH6 een serieuze professionele tool wordt.

Zoals gewoonlijk is de beeldstabilisatie van Panasonic de beste in zijn klasse, wat betekent dat je de gimbal vaak achterwege kunt laten en toch prachtige vloeiende beelden kunt opnemen. Voor videomakers is dit ongetwijfeld een van de beste bodies op de markt.

Hooggeprezen: Sony A7 IV

squirrel_widget_174969

Hij heeft misschien niet helemaal onze toppositie veroverd, maar de Sony A7 IV is een zeer indrukwekkende camera die fanfare verdient.

Zijn volbeeldsensor produceert prachtige beelden, ongeacht de lichtomstandigheden, en zijn autofocus behoort tot de beste die er zijn.

Terwijl onze winnaar zich vooral richt op video-opnamen, blinkt de Sony A7 IV evenzeer uit in fotografie als in video, waardoor het een topoptie is voor hybride fotografen.

De beste van de rest

Hoewel Pansonic en Sony dit jaar onze topposities innamen, lag de concurrentie dicht bij elkaar en brachten onze andere kanshebbers een aantal serieuze functies op tafel.

De DJI Osmo Action 3 keerde terug naar zijn GoPro-stijl vormfactor en bracht een uitstekend magnetisch montagesysteem en een handig touchscreen aan de voorkant met zich mee. De Fujifilm X-H2 maakte indruk met zijn APS-C-sensor met extreem hoge resolutie en leverde uitzonderlijke prestaties in zowel foto- als videomodi. De GoPro Hero 11 Black introduceerde 10-bit kleuren en een unieke sensor die echt creatieve opnamen mogelijk maakt. En tot slot verfijnde de Insta360 X3 de top 360-camera van het merk, met enorme vooruitgang op het gebied van fotografie en een enorme verbetering van de prestaties en bruikbaarheid bij weinig licht.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

Amazon Prime Early Access Sale camera deals: Panasonic, Sony en meer Door Luke Baker · 12 October 2022 Amazon Prime Early Access Sale is hier en wij hebben de beste camera deals verzameld.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Luke Baker. Bewerken door Chris Hall.