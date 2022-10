Deze Redditors delen ongelooflijke foto's van prachtige weersverschijnselen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is een subreddit die gewijd is aan verbazingwekkende foto's van interessante weerformaties. De foto's zijn iets bijzonders.

Van over de hele wereld uploaden mensen beelden van verbazingwekkende stormen, adembenemende uitzichten of gewoon ongelooflijke foto's van onze wereld. Wij hebben een aantal van onze favorieten verzameld.

An eerie storm

Deze foto is bijna schilderachtig. Een prachtige foto van een veld en een klassieke rode schuur met een merkwaardig onweer erboven.

Een kleurrijke storm

Sommige van deze weerformaties zijn bijzonder interessant door hun kleur. Deze uit Edmonton Canada en lijkt de lucht roze te hebben gekleurd.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een zeer groene storm

Deze fotograaf slaagde erin een zeer groen beeld vast te leggen van een inkomende storm bij Sioux Falls in South Dakota.

Er werden geen filters toegepast op het beeld, het was slechts het resultaat van natuurlijke kleuren die door de storm werden gecreëerd.

Supercel onweer

Sommige van deze weersomstandigheden zijn gewoon verbazingwekkend. Dit is blijkbaar een supercel onweer dat zich vormde boven Bolton, Kansas.

Het lijkt op een explosie van een verre vulkaan die zijn boze stofwolken in het luchtruim spuwt.

Moose Jaw onweer

Uit het zuiden van Saskatchewan in Canada komt deze prachtige foto van een onweersbui boven Moose Jaw.

We houden vooral van deze foto vanwege de diepe kleuren van de groene velden onder het onweer en het diepe donkerblauw van de lucht.

Een traan in de lucht

Deze ziet eruit als een scheur in de wolken, alsof de hele hemel uit wolken bestond en iets ze in tweeën sneed.

Tornado

Sommige van deze foto's zijn van ongelooflijk gevaarlijke weerformaties en toch zien ze er uiteindelijk uit als prachtige natuurwonderen.

Deze tornado in de buurt van Akron, Colorado is zo'n gezicht. Een Redditor merkte op dat het op een schilderij leek.

Apocalyptische lucht in Noord-Californië

Sommige van deze uitzichten zijn interessant omdat ze beïnvloed zijn door verschillende dingen. Dit is niet alleen een glorieus weerpatroon, maar is ook zo kleurrijk vanwege nabijgelegen bosbranden.

Een enorme Supercell

Dit is een ongelooflijke supercell storm die werd gefotografeerd boven West Texas. Hij was ongeveer 60.000 voet hoog en opmerkelijk indrukwekkend.

Wij waarderen astronomiefotografie en beelden van de nachtelijke hemel in het algemeen. Deze is bijzonder indrukwekkend met de mix van het weer en het wonder van de sterren.

A Crazy Twister

De Verenigde Staten hebben zeker wild weer. Deze foto toont een indrukwekkende tornado die zich een weg baant door Wyoming in de VS.

Een gek onweer

Dit is een woest onweer. Niet een waarin je buiten wilt zijn. De bliksem heeft hele mooie patronen in de lucht gemaakt.

Een heldere dag

Niet alle weerfoto's op deze lijst zijn van boze en dreigende stormen, tornado's of twisters. Sommige zijn gewoon van mooie heldere dagen met gouden velden die zich uitstrekken zover het oog reikt.

Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis? Door Stuart Miles · 2 februari 2022 Pocket-lint daily is een dagelijkse technische nieuwsbrief samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint. Ontdek hoe u het elke ochtend

Stormachtige zonsondergang

Hoewel het weer er onheilspellend uitziet, houden wij van dit beeld vanwege de omlijsting van de strandlijn en de schitterende lijnen die zijn gecreëerd.

Microburst in de zonsondergang

Nog een schitterend ingelijste foto, deze keer uit Polen. Hier zien we een prachtig rechte weg met aan weerszijden ervan merkwaardige weersverschijnselen.

Geschreven door Adrian Willings.