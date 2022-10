Dit zijn de verbazingwekkende winnaars van de Siena International Photo Awards 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De winnaars van de Siena International Photo Awards zijn bekendgemaakt, met een aantal beelden die zijn geselecteerd uit duizenden foto's die zijn ingezonden door fotografen uit 140 landen.

De prijs beloont het werk van allerlei soorten foto's in categorieën als natuur, architectuur, straatfotografie en meer. De winnende beelden worden tentoongesteld in Siena, Italië, samen met de Creative Photo Awards, de Drone Photo Awards en meer.

Wij hebben enkele van de bekroonde foto's voor u verzameld. Als je er meer wilt zien, bekijk dan hier de volledige galerij. De awards zijn gratis, dus als je denkt dat je foto's goed genoeg zijn, kun je volgend jaar proberen een aantal foto's in te zenden.

Algemeen winnaar - Vrouw uit Evia

Deze foto werd genomen door de Griekse fotograaf Konstantinos Tsakalidis en werd geselecteerd als de algemene winnaar van de wedstrijd van dit jaar.

Het toont een moment van ontbering en bezorgdheid als de 81-jarige inwoner Kritsiopi Panayiota reageert op de bosbranden die steeds dichter bij haar huis komen.

Het vuur veroorzaakte allerlei schade tijdens een hittegolf die het land had getroffen met temperaturen van 47 graden Celsius. Het verwoestte massa's bos en verbrandde ook huizen.

Straatfotografie winnaar - Smokey Coat

Deze foto van Michael Kowalczyk toont een raadselachtige man gekleed als een detective die door een stoomwolk loopt die door de ventilatieopeningen van de straten van New York komt.

Hij werd geselecteerd als winnaar in de categorie straatfotografie van de Siena Awards.

Winnaar van reizen en avonturen - Werk

De categorie Reizen en Avonturen heeft een winnaar met de Nagarbari Ghat haven. Drukke arbeiders werpen een schaduw op de omgeving terwijl ze hun werk doen.

Rahat Bin Mustafiz nam deze foto in een gebied dat de invoer van meststoffen,

granen, kolen en cement in de regio ondersteunt. Zware arbeid waarvoor de arbeiders worden betaald op basis van het aantal zakken dat ze verplaatsen.

Fascinerende gezichten en karakters - Angelina Jolie en bijen

Op Wereldbijendag werkte Angelina Jolie samen met Natgeo om het Women for Bees-initiatief van UNESCO te promoten.

Deze foto werd genomen als onderdeel van de promo en vereiste dat de actrice 18 minuten stilstond terwijl de bijen zich overal om haar heen verzamelden. Aangetrokken door de feromonen van de bijenkoningin.

De foto werd vervolgens geselecteerd als winnaar in de categorie fascinerende gezichten en personages van de wedstrijd van dit jaar.

De schoonheid van de natuur -

Dit boze en gevaarlijke uitzicht op een reeks uitbarstende vulkaankraters won de categorie schoonheid van de natuur.

Dieren in hun omgeving - Moeder, Tedere liefde

Dit prachtige beeld toont een onderwaterbeeld van een moeder ijsbeer en haar kind. Het werd geselecteerd als winnaar voor de categorie dieren in hun omgeving.

Architectuur en stedelijke ruimtes - Joker Smile

Architectuurfoto's leveren soms merkwaardige beelden op. Vind het juiste gebouw en een goede hoek en je kunt een bekroonde foto als deze maken.

Sport in actie - Finding Nemo

Olympische atleten in actie zijn al indrukwekkend genoeg, maar deze foto is nog specialer omdat hij een vis in vlucht vastlegt op hetzelfde moment dat Ana Marcela Cunha het afsluitende onderdeel Marathin zwemt op de Olympische Spelen van Tokyo 2020.

Deze foto won de categorie sport in actie van de awards en het is gemakkelijk te zien waarom.

Documentaire en fotojournalistiek - Hoge verwachtingen

Een foto van helden in actie. Het verdient een prijs, zowel voor de onderwerpen van de foto als voor de fotograaf voor het vastleggen van hun inspanningen.

Deze foto is genomen tijdens de pandemie, maar laat zien hoe mensen nog steeds bezig waren oorlog en armoede te ontvluchten en dat mensen ook mensen moesten redden die in de problemen kwamen.

Onder de 20 - Kus me

De winnaar van de categorie onder 20 jaar heeft een afbeelding van een meisje met een droevige uitdrukking samen met een nieuwsgierige vogel die in het kader is verschenen.

Underwater Life - I Go Flying, I Come Flying

Deze leuke prijswinnaar komt uit de categorie onderwaterleven en toont een jong zeepaardje dat zijn beste leven leidt.

Blijkbaar is het heel gewoon dat zeepaardjes van deze leeftijd zich met hun staart vastgrijpen aan drijvende dingen. Hier is het een veer, waardoor het lijkt alsof het zeepaardje probeert te vliegen.

Kübra en Emine

Deze werd niet geselecteerd als winnaar maar werd gekozen als "opmerkelijk kunstwerk" en we houden van zijn creativiteit. Waardoor het lijkt alsof een hoofdloze zwemmer zich heeft vermaakt in het zwembad.

Verrassingsbezoek

Niet wat je wilt zien opduiken uit het water om je te achtervolgen tijdens een tochtje in je boot.

Traditioneel Ambacht

Een andere opmerkelijke kunstfoto toont de traditionele productie in Turkije. De briljante natuurlijke belichting voegt een interessante belichting toe aan de foto en laat deze echt opvallen.

Heren van Kibera

Dit is een intrigerende en kleurrijke foto van Dennis "Baqteria", een model, kleermaker, acteur, mentor en stuntman. De foto werd geselecteerd als een opmerkelijk kunstwerk voor de categorie fascinerende gezichten en karakter en dat is wat ons betreft volkomen terecht.

Ursa Major, de Grote Beer

Wij zijn grote fans van foto's van het noorderlicht en deze is echt bijzonder.

"Een grizzlybeer vist naar zalm onder het noorderlicht en de Grote Beer, ook bekend als Ursa Major (De Grote Beer). De groene gloed danst in de lucht en benadrukt de figuur van de beer op de voorgrond, ook verlicht door kunstlicht."

Gele ogen en rode neus

Hier is een foto die een eervolle vermelding kreeg in de awards. Het is niet alleen een cool beeld van een Pallas kat, maar ook van een bedreigde diersoort die worstelt om te overleven.

Tegen alle verwachtingen in

Deze foto kreeg een eervolle vermelding in de categorie onderwaterleven. Een fantastisch schattig beeld van een groene zeeschildpad die probeert te overleven.

Geschreven door Adrian Willings.