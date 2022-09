Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Insta360 heeft zijn nieuwste 360-graden actiecamera aangekondigd, de X3. Het is een opvolger van de populaire Insta360 One X2, maar het bedrijf heeft de "One" branding laten vallen voor het nieuwe toestel.

Het nieuwe model is qua design ingrijpend gewijzigd, met als opvallend kenmerk het nieuwe 2,29-inch touchscreen.

Met het nieuwe scherm hebt u gemakkelijk toegang tot uw instellingen en kunt u uw opnamen kadreren in de modus met één lens, iets wat met het ronde scherm van de One X2 een grotere uitdaging vormde.

De Insta360 X3 heeft ook interne updates ondergaan, waaronder de sprong naar een nieuwe 1/2-inch sensor - wat zou moeten helpen als het gaat om opnamen bij weinig licht.

Deze nieuwe sensor maakt tot 72MP foto's en 8K 360 time-lapses mogelijk, enkele van de hoogste resoluties die we tot nu toe hebben gezien van een 360 action cam.

Een flinke nieuwe 1800mAh batterij belooft de camera aan de gang te houden, zodat je niets van de actie hoeft te missen.

Zoals meestal het geval is met dit merk, is de software van Insta360 een ander hoogtepunt. Deze biedt nieuwe AI-functies en meer dan 30 vooraf ingestelde effecten om uit te kiezen.

De Insta360 X3 is vanaf vandaag wereldwijd te bestellen op de website van Insta360, samen met Amazon en andere geselecteerde retailers.

De prijs is $449,99 en een groot aantal accessoires, zoals een onzichtbare koude schoen en microfoonadapter, zijn apart verkrijgbaar.

Geschreven door Luke Baker.