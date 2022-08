De belangrijkste foto's uit de geschiedenis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sinds de uitvinding van de camera is hij gebruikt om belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis en allerlei vreemde en wonderlijke dingen vast te leggen.

We hebben al eerder geschreven over belangrijke fotografische primeurs en zelfs over hoe de tijd locaties over de hele wereld heeft veranderd, maar er zijn ook enkele interessante foto's van door de jaren heen die het bekijken waard zijn.

Deze foto's gaan helemaal terug tot de jaren 1800 en omvatten foto's die worden beschouwd als de belangrijkste, meest iconische of meest invloedrijke aller tijden. Hier is een selectie om uw nieuwsgierigheid te wekken.

Het lijkt misschien niet veel, maar naar verluidt is dit de oudste foto die nog met een camera is gemaakt. De foto dateert van 1827 en toont het uitzicht vanuit een raam in Frankrijk.

De foto werd genomen door de Franse uitvinder Nicéphore Niépce en werd gemaakt met een camera obscura. Er bestaat een verbeterde en gerestaureerde versie van de foto, maar wij verkiezen eigenlijk het origineel omwille van de geschiedenis die het uitstraalt.

Dit zou de vroegste bewaard gebleven foto van een persoon zijn. Hij werd genomen in 1838 en toont een drukke Franse straat.

De mensen die hier te zien zijn, zijn alleen te zien omdat ze zo lang stilstonden. Het was een opname met lange belichtingstijd, zodat alle andere beweging uit beeld verdween.

Deze foto uit 1855 is misschien een van de eerste oorlogsfoto's die ooit zijn gemaakt. Hij werd genomen tijdens de Krimoorlog en toont een onverharde weg bezaaid met kanonskogels.

Dit is een foto van Shimazu Nariakira, een Japanse feodale heer uit de Edo-periode, van wie werd gezegd dat hij intelligent en wijs was en een passie had voor technologie.

De foto werd genomen door Ichiki Shirō, een baanbrekend fotograaf die de foto in 1857 vastlegde. Als zodanig wordt gezegd dat het de vroegste foto is die door een Japanner is genomen.

Deze foto uit 1869 toont een monumentale gebeurtenis met de voltooiing van de Eerste Transcontinentale Spoorweg.

Twee verschillende groepen van de Central Pacific Railroad en de Union Pacific Railroad schudden elkaar de hand om de gebeurtenis te herdenken.

Uit 1895 stamt deze foto die een van de allereerste röntgenfoto's laat zien. Het werd gemaakt door de Duitse natuurkundige Wilhelm Konrad Röntgen en toont de hand van zijn vrouw, inclusief haar ring.

In 1899 nam Louis Boutan deze foto van Emil Racovitza terwijl hij onder water poseerde. Er werd gezegd dat dit de eerste onderwaterfoto was. Een hele prestatie in die tijd en iets wat we nu waarschijnlijk als vanzelfsprekend zouden beschouwen.

U bent waarschijnlijk al op de hoogte van de eerste succesvolle vlucht van de Wright Flyer door de gebroeders Wright, maar hebt u er ooit bij stilgestaan dat dit ook de eerste foto van de eerste vlucht is?

Hij werd in 1903 genomen door John T. Daniels en legde het begin van de vlucht van de mens in de lucht vast.

Deze foto uit 1910 toont een tijd waarin kinderen algemeen werden ingezet als kleine arbeidskrachten in de mijnen. Deze "breaker boys" waren mijnwerkers in South Pittston, Pennsylvania. We zijn blij dat we dit niet meer zien.

Dit is een politiefoto van misschien wel de beroemdste crimineel aller tijden. Vreemd genoeg werd deze foto van Al Capone genomen nadat hij werd beschuldigd van landloperij in Miami. Niet iets waarvoor je zou verwachten dat hij gearresteerd zou worden.

In 1937 was het Duitse luchtschip LZ 129 Hindenburg betrokken bij een ongeluk waarbij het neerstortte en in brand vloog, waarbij 35 mensen om het leven kwamen. Dit was een van de foto's die toen werden genomen.

Deze foto toont de Britse Eerste Minister Winston Churchill tijdens de vroege stadia van de Tweede Wereldoorlog. De interessante titel was "The Roading Lion", zijn gezicht past misschien niet bij de titel, maar de passie van de natie zeker wel.

Dit is een beeld van een van de ergste tijden in de geschiedenis. Toen de mensheid de krachtigste bommen uitvond en dropte op Nagasaki en Hiroshima, Japan.

Deze foto toont de paddestoelwolk boven Nagasaki.

Een andere beroemde foto uit de Tweede Wereldoorlog toont soldaten die de vlag hijsen op Mount Suribachi tijdens de Slag om Iwo Jima.

Misschien wel de bekendste professionele honkbalspeler aller tijden is te zien terwijl hij in 1948 afscheid neemt en zijn nummer met pensioen stuurt.

Een jaar later won deze foto de Pulitzerprijs voor fotografie.

Dit is een andere Pulitzer Prize winnaar en toont het moment dat Jack Ruby Lee Harvey Oswald neerschoot, die in hechtenis zat voor de moord op president John F. Kennedy.

Vergeet een zonsopgang. Dit toont de aarde die opkomt aan de horizon van de maan. Deze werd genomen tijdens de Apollo 8 missie en toont een ongelooflijk zicht op onze wereld vanuit een nieuw perspectief.

Deze foto toont een van de grootste prestaties van de mensheid tot nu toe - de mens op de maan zetten. Een van de eerste stappen in onze avonturen in de ruimte.

In 1972 nam de bemanning van de Apollo 17 deze ongelooflijke foto van onze thuisplaneet. Het is misschien wel de beste foto die tot nu toe van de aarde is gemaakt.

Geschreven door Adrian Willings.