Verbazingwekkende beelden van het heelal, vastgelegd door de James Webb-ruimtetelescoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De James Webb-ruimtetelescoop is misschien wel het grootste wapenfeit van de mensheid (tot nu toe). Dit is een prachtige ruimtetelescoop die oorspronkelijk werd ontworpen en gepland in de late jaren 1990, maar pas eind 2021 werd voltooid en gelanceerd.

De enorme telescoop bevindt zich nu op 930.000 mijl buiten de baan van de aarde en verzamelt gegevens met behulp van zijn lichtverzamelingstechniek die 25 vierkante meter groot is en bestaat uit 18 zeshoekige spiegels van verguld beryllium.

De bedoeling is wetenschappers de mogelijkheid te geven de geschiedenis van het heelal te bestuderen en verre werelden en sterren te ontdekken die we vroeger niet konden waarnemen. Nu zijn enkele van de eerste beelden onthuld en de resultaten zijn verbluffend.

Voordat de officiële (en spannender) beelden van de James Webb-telescoop verschenen, gaf Nasa dit vrij om een voorproefje van de toekomst te laten zien.

De opname toont een deel van de Grote Magelhaense Wolk, een satellietstelsel van de Melkweg. Links is een opname te zien die is gemaakt door de infrarood-arraycamera van NASA's Spitzer-ruimtetelescoop. Rechts ziet u hetzelfde gebied, maar dan gemaakt door de James Webb-telescoop. De belofte hier is een ongekende mate van detail van JWST zoals we nog nooit eerder hebben gezien.

Dit is Planetaire Nevel NGC 3132, ook bekend als de "Zuidelijke Ringnevel" en is een van de bekendste nevels.

Hij bevindt zich op ongeveer 2500 lichtjaar van onze thuisplaneet en is interessant omdat de ring die je kunt zien eigenlijk het resultaat is van stof en gas dat door een stervende ster in het midden van de opname wordt uitgestoten.

De James Webb-telescoop heeft deze nevel vastgelegd met een nieuw niveau van detail dat we nog niet eerder hebben gezien. Ter vergelijking is hier hetzelfde gebied te zien als gezien door de Hubble in 1998.

De zuidelijke ringnevel heeft in feite twee sterren in het hart. Dankzij de krachtige infraroodapparatuur van de James Webb-telescoop heeft de Nasa de tweede ster duidelijker in beeld kunnen brengen.

Dit beeld van de twee stervende sterren zal wetenschappers helpen bij het analyseren van de latere levensfasen van een ster en de impact op de omringende ruimte wanneer ze sterven.

De Nasa zegt dat deze nevels tienduizenden jaren bestaan, zodat de analyse ervan massa's nuttige gegevens kan opleveren.

Ongetwijfeld het indrukwekkendste van de eerste beelden van de James Webb-telescoop is dit beeld van de Carinanevel.

Deze werd door JWST in infrarood licht opgenomen en toont een gebied dat bekend staat als NGC 3324 en dat eerder door Hubble werd gezien.

Nu is de nevel in veel meer detail te zien en met zijn hardware is JWST in staat om meer te onthullen dan kan worden gezien in traditionele zichtbaar licht-beelden.

De kleuren en vormen die hier te zien zijn, zijn gas- en stofwolken en een massa van meedogenloze straling in de regio. De bergen zijn naar verluidt 7 lichtjaren groot.

De James Webb-telescoop kan door de gassen heen kijken om objecten daarachter te zien. Dat geeft toegang tot veel meer gegevens over het gebied en hoe het in de loop der tijd is veranderd.

Stephan's Quintet is een groep van vijf sterrenstelsels die in 1877 voor het eerst door Édouard Stephan werden ontdekt. Destijds was dit de eerste compacte groep sterrenstelsels die ooit was ontdekt, maar dankzij de moderne technologie zien we nu veel meer van de ruimte en dicht bij elkaar staande lichamen zoals deze.

Nu, ruim een paar eeuwen nadat Stephan's Kwintet voor het eerst werd waargenomen, zien we het gebied in meer licht en met meer detail.

Deze foto is ook opmerkelijk omdat hij is samengesteld uit 1000 afzonderlijke beelden en is gecombineerd tot meer dan 150 miljoen pixels.

Met de technologie van de James Webb-telescoop kan Nasa nu nooit eerder geziene details in het gebied zien, waaronder miljoenen jonge sterren en gebieden met sterrenhopen.

Wetenschappers kunnen hiermee zien hoe de sterrenstelsels op elkaar inwerken en zich in de loop der tijd ontwikkelen.

Hoewel niet zo indrukwekkend als de laatste beelden, vinden we deze toch mooi, genomen tijdens de eigenlijke uitlijning van de telescoop.

Toen de James Webb-telescoop werd opgesteld, moest hij meer dan een miljoen kilometer van de aarde afleggen om vervolgens zes maanden lang zijn spiegels uit te vouwen, de instrumenten te kalibreren en de telescoop uit te lijnen.

Dit beeld is een mijlpaal: JWST is met succes opgesteld en test zijn beeldvormingscapaciteiten.

De eerste stap in wat hopelijk jaren, zo niet decennia, zal duren, waarin de ruimtetelescoop ons universum zal onderzoeken.

Dit ongelooflijke beeld toont het diepste en scherpste infraroodbeeld van het verre heelal tot nu toe.

Het is gemaakt door James Webbs Nabije-Infrarood Camera en is opgebouwd uit beelden die op verschillende golflengten zijn genomen. Het is in wezen een lange belichting en slechts een voorproefje van wat komen gaat.

Interessant is dat het een gebied in de ruimte laat zien dat bekend staat als sterrenstelselcluster SMACS 0723 en hoe het er meer dan 4,6 miljard jaar geleden uitzag. JWST kijkt dus in feite zowel terug in de tijd als door de ruimte.

Dit is een andere foto van Stephan's Quintet, gemaakt met het MIRI-instrument van de ruimtetelescoop en met MIRI-filters en -bewerking om de kenmerken van de melkwegstelsels te helpen onderscheiden.

De rode gebieden tonen stoffige stervormingsgebieden, terwijl de blauwe sterren of sterrenhopen zonder stof zijn. Het groen en geel tonen verder weg gelegen sterrenstelsels.

Ongelooflijk spul.

Geschreven door Adrian Willings.