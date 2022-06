Insta360 lanceert de One RS 1-inch 360 Edition

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Insta360 heeft zijn nieuwste aanwinst voor de Insta360 One RS-familie aangekondigd, de 1-inch 360 Edition.

De nieuwe camera is ontwikkeld in samenwerking met Leica en transformeert de vormfactor van de One RS volledig.

Het heeft nog steeds dezelfde kern in het midden, maar door de grootte van de nieuwe sensoren (en lenzen), is de assemblage geherconfigureerd in een verticaal formaat.

De dubbele 1-inch sensoren zijn de grootste die we ooit hebben gezien op een consumenten 360 camera, en zouden veel betere prestaties bij weinig licht en beeldgetrouwheid moeten bieden.

"De 1-Inch 360 Edition vertegenwoordigt Insta360's voortdurende missie om van de One RS de meest uitgebreide en veelzijdige camera op de markt te maken. Deze nieuwste editie maakt van de One RS een krachtige 6K-camera die in staat is om indrukwekkende prestaties te leveren, zelfs bij weinig licht," aldus JK Liu, oprichter van Insta360.

De nieuwe module kan 360-video's opnemen met een resolutie tot 6K en 21MP foto's maken.

"We zijn verheugd om de optische en digitale beeldvormingsexpertise van Leica in een nieuw productsegment te brengen met de One RS 1-Inch 360 Edition. Creators kunnen profiteren van zowel de 360-opnamemogelijkheden van de camera als de dubbele 1-inch sensoren, zodat ze niet langer hoeven te kiezen tussen creativiteit en hoogwaardige beeldkwaliteit," aldus Matthias Harsch, CEO van Leica Camera AG.

Aangezien de kern van de camera dezelfde eenheid is als die van de One RS, profiteer je natuurlijk van veel van de geweldige functies die we op die camera hebben gezien.

Daartoe behoren FlowState stabilisatie, horizon nivellering, AI onderwerp volgen en timelapse en star lapse modi.

Daarnaast introduceert de 1-inch 360-editie de PureShot HDR-fotomodus. Deze maakt gebruik van AI en belichtingstracketing om 360-beelden met een hoog dynamisch bereik te maken.

Deze indrukwekkende camera is echter niet goedkoop: voor de volledige set betaal je $799,99 / £809,99. Als je al een Insta360 One RS core hebt, kun je de upgradekit voor iets minder krijgen en kost deze $649,99 / £659,99.

Gezien de hogere prijsklasse lijkt het erop dat Insta360 zich met deze release richt op professionele gebruikers en is het minder waarschijnlijk dat dit de camera bij uitstek is om met een skateboard van een heuvel af te razen.

Als je een van diegenen bent die voordeel kan halen uit zo'n mooie 360 camera, kan je hem vanaf vandaag kopen op Insta360's website en in geselecteerde winkels wereldwijd.

Geschreven door Luke Baker.