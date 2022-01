Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rode heeft zojuist een nieuwe versie van zijn populaire, draagbare microfoon aangekondigd: de VideoMic Go. Het is niet verwonderlijk dat het de VideoMic Go II wordt genoemd en wordt geleverd met een groot aantal nieuwe functies.

Het meest voor de hand liggende verschil is het herontwerp van de microfoon zelf. In veel opzichten is het een geminiaturiseerde versie van Rode's professionele NTG- en NTG5-shotgun-microfoons.

Dat betekent dat, in plaats van een vrij eenvoudige, volledig schuimrubberen buitenkant, het apparaat eruitziet en aanvoelt als een kleine shotgun-microfoon, en hetzelfde akoestische ontwerp heeft als de eerder genoemde microfoons uit de NTG-serie.

Zoals elke goede shotgun-microfoon, is hij ook "zeer directioneel" en betekent dat je hem kunt gebruiken om vlogs, stukken voor de camera en opnamen in pratende hoofdstijl op te nemen, en ervoor te zorgen dat de belangrijkste opgenomen audio de stem van het talent is, in plaats van veel achtergrondgeluid.

Rode's nieuwste draagbare microfoon wordt ook geleverd met een nieuwe USB-C-connector, evenals de gebruikelijke 3,5 mm TRS-uitgang, voor aansluiting op bijna elk opnameapparaat dat je maar kunt bedenken.

Dat betekent dat of je hem nu wilt verbinden met je camera, laptop, tablet of smartphone, dat kan. En het gebruik van de USB-C-connector betekent ook dat het compatibel is met Rode's reeks mobiele en desktop-apps zoals Rode Connect, Rode Central en Rode reporter.

Het is een passieve microfoon, wat betekent dat er geen batterijen nodig zijn, en ook dat hij ongelooflijk licht van gewicht is. Met een gewicht van slechts 89 gram en een lengte van 150 mm is hij gemakkelijk mee te nemen en wordt hij geleverd met een schokabsorberende houder met een koude schoenhouder voor eenvoudige montage van de camera.

De Rode VideoMic Go II wordt vandaag gelanceerd en kost je alleen $ 99 in de VS als je besluit er een te kopen. We wachten nog steeds op Britse/Europese prijzen.

squirrel_widget_6455538

Geschreven door Cam Bunton.