Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rotolight lanceerde op 12 oktober 2021 een Kickstarter-campagne en slaagde erin zijn doel in iets meer dan 30 minuten te verslaan. Doorgaan met het breken van de $ 350.000 in de eerste zeven dagen en worden wat het beweert het meest gesteunde LED-verlichtingsproduct in de geschiedenis van Kickstarter te zijn. Dus, waar zijn mensen zo enthousiast over?

Rotolight is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in LED-verlichtingsproducten voor fotografen en filmmakers. Het maakt doorgaans zeer grote en zeer dure verlichting voor studios en filmsets. Rotolight zegt dat de Neo 3 de helderste LED-lamp op de camera is die ooit is geproduceerd en dat de grotere Aeos 2 het dunste en lichtste 1x1-paneel is dat ooit is gemaakt.

Door dit te combineren met functies zoals app-bediening, ingebouwde touchscreens en de mogelijkheid om te gebruiken als een high-speed RGB-flitser, begint het duidelijk te worden waarom mensen massaal naar deze campagne komen. Wat meer is, de prijs is zeer redelijk, volgens professionele verlichtingsnormen. Met de Neo 3-lagen vanaf £ 352 ($ 479) en de Aeos 2 voor £ 845 ($ 1154).

Rotolight garandeert dat donateurs hun kits en accessoires tegen maart 2022 zullen ontvangen. Dus als je een licht nodig hebt dat goed genoeg is om op het gezicht van Keira Knightley te schijnen, wil je misschien naar de Rotolight Kickstarter- pagina gaan voordat het daarna in prijs stijgt de campagne sluit op 16 november 2021.