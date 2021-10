Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om te pronken met het beste op het gebied van reisfotografie, heeft deze jaarlijkse National Geographic-wedstrijd een aantal van de beste fotos van over de hele wereld verzameld.

Fotografen van alle vaardigheidsniveaus hebben afbeeldingen in een aantal categorieën ingediend om te worden beoordeeld en tot de winnaars te worden teruggebracht. Zoals je je kunt voorstellen, zijn de fotos van de finalisten adembenemend, dus we hebben er een aantal voor je verzameld om van te genieten.

Pat Riddell, de redacteur van National Geographic Traveler (VK), sprak over de inzendingen:

“We hebben misschien 18 maanden in een wereldwijde pandemie doorgebracht, maar dat heeft de constante kwaliteit in onze jaarlijkse competitie niet verminderd. Of ze nu zijn gemaakt in het VK of in het buitenland tijdens vensters waarin mensen konden reizen, de winnaars van dit jaar herinneren ons eraan hoe fotografen de wereld om ons heen zien en de magie van het vastleggen van een once-in-a-lifetime moment."

Standhouders (en broers) bereiden de vangst van de ochtend klaar voor de markt

Dit is de winnende afbeelding uit de categorie Eten en reizen van de wedstrijd. Inzendingen voor deze categorie zijn vereist om een verhaal te vertellen over voedsel en de creatie ervan.

En de afbeelding van Nic Crilly-Hargrave doet dat gewoon op een rommelige manier:

"Ik nam deze foto op een vroege ochtend in een magazijn achter de Veracruz-markt - hier worden dieren geslacht en worden de leveringen gelost, dus het is een behoorlijk hectische plek om te fotograferen. Ik heb een Nikon D850, met een 24-70 mm f2.8-lens, waardoor ik bij weinig licht dicht bij mijn onderwerp kan komen zonder in de weg te zitten. Het is een race tegen de klok om alles klaar te hebben voordat het winkelend publiek arriveert, dus iedereen is behoorlijk gefocust - maar ik zag dit moment van kameraadschap tussen twee mannen terwijl ze vis aan het strippen waren , flitsende messen, overal vliegende schubben. Toen ze zagen dat ik hun foto had genomen, wees de een naar de ander en zei het ene woord: broeder."

Koks die dim sum maken

De foto van Ian Douglas Scott van koks die dim sum maken in de wijk Yu Garden in Shanghai, is een van de tweede fotos in de categorie Eten en reizen.

"Het kraampje langs de weg omlijstte het tafereel op natuurlijke wijze. Het is zo goed om te zien hoe mensen zich vermaken terwijl ze snel en vakkundig werken om zulke mooie delicatessen te maken. Ze leken zo ondergedompeld in hun vrolijke gesprek dat ze de camera niet opmerkten. of ze weten dat achter dit vrolijke tafereel zich hier in deze stad al een virus verspreidde en dat de dingen spoedig voor ons allemaal over de hele wereld zo zouden veranderen. De foto legt voor mij dat laatste moment vast van pre-pandemische onschuld.

De dagelijkse voedselmarkt in Urubamba

Nog een ongelooflijk uitzicht vanuit het perspectief van een reiziger en nog een goede kanshebber voor de prijs in de categorie Foot and Travel.

Karolina Wiercigroch sprak over hun foto genomen in het hart van de Peruaanse Heilige Vallei.

"Ik kwam langs om wat snacks te halen voor een wandeling in de Andes en bracht uiteindelijk een goed uur door met het kijken naar het marktleven. Dit is waar de lokale bevolking winkelt voor hun dagelijkse boodschappen, zorgvuldig geurige mangos uitkiest terwijl ze kletsen met verkopers, paarse maïs en rode quinoa voor de lunch, glimlachen, eten en sols uitwisselen. Drie verdiepingen hoog, de markt biedt alle denkbare producten: Andes-kaas, roze forel uit de Urubamba-rivier, aromatische bladeren van Peruaanse huacatay. Ik beklom de trap om de markt van bovenaf te bekijken. Dit een bepaalde scène trok mijn aandacht vanwege de combinatie van vormen en kleuren, die de verscheidenheid aan Peruaanse ingrediënten perfect weergeeft, terwijl ze harmonie bieden tussen de chaos."

Marble Hill voor zonsopgang

Deze opvallende afbeelding komt uit de categorie Landschap en toont de winnende foto voor 2021.

Een geweldig uitzicht op het Marble Hill-strand in Ierland, met een serene blik op het landschap.

"Sinds ik naar Ierland verhuisde, wilde ik altijd een zeegerelateerde activiteit doen, maar vanwege de kou was ik te verlegen om iets te proberen. Ik probeerde toen te surfen en werd er verliefd op. Dit is het strand dat ik vaak ga surfen en ik heb hier zoveel mooie momenten meegemaakt. Ik was deze foto een paar maanden aan het plannen, maar kon geen goede rustige vroege ochtend vinden. Op deze novemberdag hebben mijn vrienden en ik besloten om elkaar op het strand te ontmoeten direct na zonsopgang, maar nadat ik de weersvoorspelling had gecontroleerd en me realiseerde dat ik perfecte omstandigheden heb voor mijn langverwachte foto, arriveerde ik een uur voor zonsopgang op het strand. Het was weer een prachtig landschap; ik liep over het strand en nam de tijd mijn drone omhoog, genoeg opgestegen om de foto te maken, het was prachtig."

Emerald Lake, Mangya

Deze runner-up komt uit China en heeft een prachtig uitzicht op Emerald Lake. Het is gemakkelijk te zien waar het zijn naam aan te danken heeft.

"Het was ongetwijfeld moeilijk om dit meer te bereiken, en het kostte ons acht uur om daarheen te rijden vanuit de nabijgelegen stad, die verborgen is als een juweel in het noordwesten van China. Toen mijn vrienden en ik bij het Emerald Lake aankwamen, waren we verbluft, en onze vorige uitputting was weggevaagd. Toen we bij het meer stopten, was ik mijn drone nog steeds aan het voorbereiden om op te stijgen toen mijn vriend opgewonden het meer in stormde, wat ik vervolgens filmde met mijn drone. Het rode jasje van mijn vriend contrasteerde met het groen oppervlak van het meer, en hun zorgvuldige wandeling door het ondiepe water van het meer voegde beweging toe aan het tafereel."

Diamond Beach, IJsland

Op de stranden van IJsland ving Jordan Banks dit uitzicht op ijs dat over Diamond Beach was uitgestrooid. Een passend beeld voor de tweede plaats voor deze categorie.

"Ik reisde in de winter in opdracht naar IJsland op zoek naar unieke locaties en perspectieven van een goed gefotografeerd land. Ik bevond me op Diamond Beach in Zuid-IJsland, omringd door deze gigantische stukken ijs en had moeite om de wildheid van de locatie echt te benadrukken en grootte van de ijsblokken vanaf de grond. Ik gebruikte een DJI Mavic 2-drone met een 28 mm Hasselblad-lens om de lucht in te gaan om een nieuw perspectief op de locatie te krijgen. Dit specifieke frame sprak me echt aan in de manier waarop het meerdere elementen combineerde in een krachtig en wild beeld en tegelijkertijd een zeer rustgevende abstracte foto."

IJsvissen op de bevroren zee

Net als fotografie kost ijsvissen tijd en geduld om onder de knie te krijgen en dat wordt mooi samengevat door deze winnaar uit de categorie Mensen .

"We reden over het schiereiland Notsuke, een zandbank die uitsteekt in de Straat van Nemuro aan de oostkust van Hokkaido. Ons eerste doel was het fotograferen van de elegante roodgekroonde kraanvogels, enorme Steller-zeearenden en andere dieren in het wild. De zee was bevroren en verschillende ijsvissers waren op de baai aan het vissen op wakasagi, kleine vissen die zich in grote scholen onder het ijs verzamelen. Een visser maakt een gat met een boor en laat een lijn naar beneden vallen met gekleurd kunstaas en aas. Verschillende vissers hadden kleine tenten opgezet ter bescherming maar deze man trotseerde het weer. Met zijn uitrusting op een kleine slee zat hij gewoon - en wachtte - en zag er erg koud uit. Ik ging op het ijs liggen om de foto te maken van een activiteit die ik nog nooit eerder had gezien. "

Vietnamese vrouw in traditionele kleding

De foto van Walter Monticelli werd gekozen als tweede in de categorie Mensen. Het werd genomen in het paleis van de Hue Imperial City, Vietnam en toont een Vietnamese vrouw in traditionele kleding.

"Tijdens een wandeling tussen Chinees geïnspireerde tempels in het paleis van de Hue Imperial City in Vietnam hoorde ik in de verte een zwakke melodie spelen. Na het geluid bereikte ik een kamer waarin een groep vrouwen in traditionele kleding lokale muziek speelde met traditionele Vietnamese instrumenten Ik stond daar een tijdje het geluid in me op te nemen toen ik merkte dat deze dame naast de ingang zat te genieten van de muziek die haar vrienden speelden.Ze was zeer elegant in haar houding die prachtig complementeerde met het deuntje dat in de lucht weergalmde. "

de bootsman

Dit soort fotos geeft een voorproefje van het lokale leven en is een van de vele geweldige fotos die de jury heeft gezien voor de competitie van dit jaar.

Hier is een lokale schipper te zien in het afgelegen noorden van Myanmar, die een uitdagend waterkanaal vol rotsen en stroomversnellingen bedwingt.

"Ik was in Putao, een afgelegen gebied in het uiterste noorden van Myanmar, en probeerde een eiland te bereiken waar monniken op pelgrimstocht gaan naar een boeddhistisch heiligdom. Er heerste een krachtige spiritualiteit rond het gebied en ik realiseerde me dat de reis een avontuur zou zijn. gevonden die me daar kon krijgen. Ik stond versteld van zijn vaardigheid, navigeren door stroomversnellingen en rotsen die uit ondiep water staken. Hij leek koel en kalm, hoewel ik bang was dat we zouden kapseizen. Ik wilde een foto van hem maken, gericht op het manoeuvreren de boot, zijn gemak in de turbulentie overbrengend met alleen rudimentaire apparatuur, een oude kleine motor en een versleten houten boot. Hij ging intuïtie en ervaring aan. De foto was een echte uitdaging voor mij omdat de boot door het water zwaaide en draaide. Ik gevangen hem door laag te leunen om mezelf te stabiliseren en zijn koninklijke evenwicht te onthullen."

De portfoliowinnaar

Andro Loria werd geselecteerd als winnaar in de categorie Portfolio . Deze categorie vereiste een verzameling afbeeldingen met maximaal 10 fotos die een bestemming tonen en de hoogtepunten van het gebied plagen.

"De fotos zijn allemaal in IJsland gemaakt vanuit een klein vliegtuig tijdens mijn reizen tijdens de zomer en herfst van vorig jaar. IJsland is uniek, omdat het een grote verscheidenheid aan landschapstypen heeft binnen een relatief korte afstand. Je kunt woestijnen, vulkanen, gletsjers, bergen, gevlochten rivieren en meren, zeekust en hooglanden allemaal in één vlucht. Het is als een continent in het klein. En wat een geweldig continent is het."

Kleur ketels

Een andere afbeelding uit Andro Lorias portfolio toont de schoonheid van IJsland en de verbluffende kleuren die de natuur creëert.

"Gletsjerketels aan de rand van een gletsjer (dit keer dichter bij de zuidkust) zien eruit als een caleidoscoop van kleuren. Ketels zijn kleine gletsjermeren, gevormd door een terugtrekkende gletsjer. De kleur van de meren wordt geleverd door slib en mineralen. Typisch de kleur begint van melkachtig beige wanneer de slibdeeltjes het grootst zijn en gaat helemaal naar helderblauw wanneer de deeltjes het kleinst zijn, zodat men de richting van de waterstroom tussen deze ketels kan zien Een zwerm vogels (poolsterns), witte stippen op het oppervlak van het blauwe meer linksboven toont de schaal. Luchtfoto van klein vliegtuig - Cessna 172, juli 2020"

Hoogtepunten van de herfst

Deze bekroonde foto toont de schitterende landschappen van IJsland, afgewisseld met stoom van geothermische openingen in het gebied.

"... late herfstsneeuw en laaghangende zon markeren bergen en stoom uit geothermische ventilatieopeningen in de IJslandse hooglanden, Landmannalaugar-gebied. Luchtfoto van klein vliegtuig - Cessna 172. Oktober 2020"

Glaciale fractals

Deze luchtfoto zou gemakkelijk naast de beste drone-fotos ooit kunnen worden opgenomen . Nog een bekroonde kijk op IJsland en de verbazingwekkende abstracte uitzichten die door de wereld om ons heen worden gecreëerd.

"...slibgekleurde stromen van een gletsjerrivier vormen verbazingwekkende patronen van een gigantische natuurlijke abstracte kunst aan de zuidkust van IJsland. Luchtfoto van klein vliegtuig (~2000ft), Cessna 172, Skeiðarársandur, IJsland, juli 2020"

Kleuren van de zomer

Andro Lorias fotos tonen zeker de vele kleuren en geweldige uitzichten die IJsland te bieden heeft.

"IJslandse gletsjerrivier, gekleurd door ijzerrijke mineralen, stroomt de zee in om een uniek patroon van een natuurlijke abstractie te creëren. Luchtfoto vanuit een klein vliegtuig - Cessna 172. Zuidkust van IJsland, juli 2020."

Herfst licht

De jury was onder de indruk van de ongelooflijke selectie van landschappen in deze selectie van portfoliofotos.

Met een mix van abstracte wervelende kleuren met bevroren vergezichten vol met geisers, inclusief verbazingwekkende berggebieden

"IJslands mos is verbazingwekkend, bijna lichtgevend, en geeft verbazingwekkende kleuren aan waterrijke delen van de hooglanden, hier laat de late herfstzon het mos op de berghellingen in contrast met het diepblauwe water in het oude kratermeer. Zuidelijke hooglanden, IJsland. Luchtfoto vanuit een klein vliegtuig - Cessna 172. Oktober 2020"

IJsvogels - echt en abstract

Het is misschien moeilijk om de kleuren en vormen in deze afbeelding te onderscheiden, maar de focus ligt eigenlijk op de onderstaande vogels.

"Meeuwen (grote witte stippen in het midden en een vliegende, en kleinere vogels links van het midden tonen de schaal van deze natuurlijke samenvatting met plooien van de rivierstroom in de vorm van een vogel met vleugels. Zuidkust van IJsland. Luchtfoto van klein vliegtuig, Cessna 172, IJsland , okt 2020"

Herfst in IJsland

Het lijkt erop dat IJsland vooral mooi is in de herfst.

"...- herfstsneeuw en laaghangende zon transformeren het landschap en de kleuren van het hoogland in Landmannalaugar, IJsland. Zie drie kleine witte stippen (zwanen) aan de linkerkant van het meer voor schaal. Luchtfoto van klein vliegtuig - Cessna 172. Oktober 2020"

Oude krater

De kunstmatige weg die door dit gebied loopt, verbleekt van onbeduidendheid als je hem ziet tegen de gigantische krater in de buurt. Het uitzicht vanuit de lucht is duidelijk ongelooflijk.

"... verse sneeuwpoeder en lage herfstzon markeren een oude krater en een deel van het lavaveld ten noorden van Landmannalaugar, IJsland. Luchtfoto van klein vliegtuig, Cessna 172, IJsland, oktober 2020"

Wolkenkeuken

Het is geen verrassing dat de fotos van Andro Loria als winnaar werden gekozen als je het volledige beeldmateriaal bekijkt. Een briljante portfolio en een geweldig onderwerp ook.

"...stoom van geothermische ventilatieopeningen komt helemaal omhoog naar lage wolken op een windstille late herfstdag terwijl alles wordt getransformeerd met een dunne sneeuwdeken. Landmannalaugar-gebied, IJslandse hooglanden. Luchtfoto van klein vliegtuig - Cessna 172. Oktober 2020"

Een reeks vrijdragende en verschuivende horizontale vlakken

Stedelijk landschap kan ook mooi zijn, zoals blijkt uit de foto van Clara Dip Wan Cheung die als winnaar werd gekozen in de categorie Stedelijk .

"Tijdens een afstudeerreis naar Valencia in Spanje stopten we bij Veles e Vents, een ultramoderne architectuur met een reeks vrijdragende en verschuivende horizontale vlakken, ontworpen door de Britse architect David Chipperfield. De vangst van mijn vriendin Sarah die de eerste trap van de horizontale platforms, starend naar de ononderbroken uitzichten die zich vanaf Veles e Vents uitstrekken over de Middellandse Zee, beschreef perfect het diploma-sentiment - het bekrachtigende gevoel van te weten dat we een stap zetten naar de toekomst waar alles mogelijk is waarvan we nooit dachten dat het mogelijk was."

Zonsondergang in Rainham, Engeland

Zonsondergang over een kunstmatig landschap. Dit is de tweede afbeelding uit dezelfde categorie.

"De foto is genomen op de British Rail over de brug in Rainham. De zonsondergang is slechts één week per jaar te zien en is afhankelijk van het weer. Ook passeerde de trein (Southeastern High Speed Class 395 Javelin) elke 20 tot 30 minuten. Ik had deze opname twee maanden eerder gepland en moest er de hele week zijn. Ik zoek graag naar speciale plekken die niemand anders heeft gefotografeerd. Ik probeer ook graag verschillende brandpuntsafstanden en een andere hoek. Gebruik bijvoorbeeld een groothoeklens voor dieren in het wild en telelens voor landschappen."

Het uitzicht vanaf de 5e verdieping van ChanMyae Guest House in het centrum van Yangon

Een prachtig kleurrijk stadslandschap gekleurd door de omringende natuur.

"Er gebeurt zoveel op de begane grond in Yangon dat het je vergeven zou kunnen worden als je niet opkeek. Nadat ik een budgetpension had gekozen op de bovenste verdiepingen van een hectische straat in het centrum, merkte ik dat ik een nog emotioneler uitzicht had vijf verdiepingen boven straatniveau De voorheen grootse gevels van de tegenoverliggende gebouwen waren veranderd in een soort onbedoelde verticale stadsjungle, met bomen en planten die uit de scheuren in de groene en verschoten gele muren groeiden. Enigszins moe van het beklimmen van de vele trappen, nam ik de foto die uit het raam van het hostel leunde, maar ik merkte niet eens dat het stel linksonder aan het kletsen was, totdat ik hem later die dag nog eens bekeek."

Een eenzaam konijn

Deze prachtige foto van Mitchell Lewis werd geselecteerd als de winnaar van de categorie Wildlife en het is gemakkelijk te zien waarom.

"De hele lente was ik bij zonsondergang in Richmond Park geweest om een beeld in gouden licht vast te leggen. Hoewel Richmond bekend staat om zijn vele herten, richtte ik mijn aandacht op tijd doorbrengen met een grote kolonie konijnen die in het centrum van het park. Na twee tot drie middagen per week met de konijnen te hebben doorgebracht gedurende een periode van twee maanden, kon ik redelijk dicht bij hen komen zonder hun natuurlijke gedrag te verstoren. Deze stijl van beeld is alleen haalbaar als de omstandigheden goed. Eindelijk, op een perfecte middag in juni, kreeg ik een pauze in de wolken toen de zon onder de horizon begon onder te gaan en een stralende gouden gloed afgaf. Ik kroop naar de konijnen met mijn 200-600 mm-lens en vuurde er een paar af Ik heb dit moment kunnen vastleggen terwijl een konijn op de loer zit, genietend van de laatste paar minuten van het licht voordat de zon onder de boomgrens zakt."

Een visarend die een vis vangt in Avimore, Schotland

Timing is alles, zoals bewezen door deze foto van een gigantische visarend tijdens de vlucht.

"Een gelukkige visarend die op zoek was naar zijn ontbijt, stortte neer op een meer om een hapje te eten en vloog weg met een vis in elke klauw. Deze actiefotos leggen de prachtige vogel vast tijdens zijn jachtmissie over het water in Schotland. Voor mij, de passie en mijn geduld hebben hun vruchten afgeworpen. Dit is een van mijn droomfotos. Visarenden migreren elk jaar van Afrika naar Schotland, dus ik heb ongeveer 2,5 jaar gewacht om deze foto te maken. Ik wachtte op de vogel vanaf 4 uur s ochtends, ik kreeg de eerste sprong om 5 uur s ochtends, maar het beeld was luidruchtig door weinig licht. Er kwam een andere vogel en deze keer maakte ik de foto. Ik was gecamoufleerd en gebruikte apparaten zijn Sony a7r iv en 200-600G-lens. Mijn camera was vastgezet in een statief met cardanische kop."

Hommel en bloemen

Bijen zijn een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem, dus het is geweldig om ze in actie te zien. Zeker als ze zo van dichtbij worden betrapt.

"Ik ga vaak op zoek naar natuurfotos. Deze dag was een bijzonder goede dag zonder al te veel zonlicht. Deze plek had ongelooflijke kleurrijke bloemen en betoverende tinten en hommels genoten ervan. De opvallende kleuren van de bloemen vormden een groot contrast met de hommelkleuren en ze werkten goed samen. Ik moest wat duisternis in de opname creëren en ik liet mijn compensatie vallen. Ik gebruikte ook een macrolens. Het was niet gemakkelijk om deze opname te maken. Ik nam ongeveer 50 afzonderlijke fotos en dit was mijn favoriet vanwege de hoek die ik heb bereikt."