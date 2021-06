Zijn jouw huisdieren net zo grappig als die van de Comedy Pet Photo Awards 2021?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Comedy Pet Photo Awards vieren het allerbeste in grappige fotos van huisdieren. De competitie van dit jaar heeft al een aantal echte kurkentrekkers zoals je je kunt voorstellen.

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op £ 2.000 als hoofdprijs, waarbij de finalisten in oktober bekend worden gemaakt en de winnaars kort daarna in november. De wedstrijd loopt tot augustus, dus als u denkt dat uw huisdier een winnaar is, doe dan mee.

In de tussentijd laten we enkele van de huidige nieuwkomers zien, dus bereid je voor op een goede lach.

Puppy lacht

Hassan is duidelijk een vrolijke puppy en een die eruitziet alsof hij ook serieuze kattenkwaad uithaalt.

Arthur Carvalho de Moura, de fotograaf voor deze, legde de uitdagingen uit van het proberen een overenthousiaste pup te fotograferen:

"Deze foto is om 8 uur s ochtends bij mijn grootmoeder gemaakt. Hassan is een erg opgewonden hond, het was bijna onmogelijk om hem te fotograferen, dus ik verstopte me en riep hem in de tuin, de puppy kwam aanrennen, keek in de camera en glimlachte. "

Hugo de Photobomber!

We genieten altijd van een goede fotobombardement. En net toen deze twee mensen probeerden te poseren voor een leuke foto, besloot deze gekke hond in het frame te springen.

Fotograaf Chloe Beck vertelde over wat er gebeurde:

"Dit is mijn beste vriendin Faith en haar man Alex... en hun brutale Sproodle, Hugo. Faith wilde een foto ter gelegenheid van een speciale gelegenheid - haar eerste uitje na 14 maanden thuis afschermen. Hugo sprong in het kader op precies de het juiste moment! Hij is een lockdown-pup, dus hij is nog niet helemaal gewend aan de opwinding om in de buurt van andere mensen te zijn.

Pardon, mogen we onze bal terug?

We hebben nu een paar van dit soort fotos gezien. Honden zien standbeelden aan voor echte mensen met grappige resultaten.

Hier proberen twee vierbenige kameraden (Star en Will) een standbeeld te krijgen om een bal voor hen te gooien met teleurstellende resultaten.

Dit is toch normaal?

Sommige katten vinden het leuk om een goede box te vinden om in te zitten, maar Casey niet. Het liefst balanceert ze hachelijk bovenop een kattenkrabpaal. Misschien geeft de opwaartse bloedstroom een nieuw perspectief op de wereld?

Binnen grap

Hier is niets te zien, behalve een paard dat zijn baasje goed uitlacht.

Holly Taylor uit Australië zegt dat dit soort ontmoeting een dagelijks gevecht is met haar brutale paard.

Kan me niet menselijk laten bewegen!

Wij hebben ooit zon kat gehad. Halverwege het schoonmaken vergat ze wat ze aan het doen was en zat ze eeuwenlang met haar tong uit te steken.

Bailey de kat is hier te zien, genesteld onder een paar dekens, liggend op de eigenaar Laura Pickup en niet bewegend voor liefde of kattenvoer.

Ik ga die bal pakken!

Sommige honden genieten enorm van een goed spelletje apporteren en Molly de Springer-spaniël is zon wezen.

"Ik maak veel actiefotos van mijn honden en af en toe verschijnt er een grappige. Ik denk dat het mijn Springer perfect samenvat."

Niet storen

Lulu de kat ziet er misschien uit alsof ze verwend is, maar waarom niet? Ze ziet er zeker niet blij uit als ze uit haar slaap wordt gestoord. Vervelende mensen.

Ik help met het thuisonderwijs als je de thee deelt

Hier lijkt het alsof de beste vriend van de man klaar staat om deze jongedame te helpen met haar huiswerk. Trooper de borderterriër is duidelijk een brave jongen.

Blijkbaar heeft de familie een koosnaampje voor hem als hij dit gezicht trekt - Professor Sir Didymus.

Eddie de kat

Mike en zijn kat Eddie zijn blijkbaar vaak te vinden op de bank terwijl ze naar een goede film kijken. Hier geniet Eddie vooral van The Crying Game.

Fotobom

Nog een fotobom, behalve dat het deze keer lijkt alsof de dichtstbijzijnde harige hond een selfie probeert te maken terwijl hij ook door de lucht springt. We houden van de energie van deze en zouden willen dat we zo gelukkig waren.

Nieuwsgierige Kuikens

Wat gebeurt er als je twee kleine kuikens wat televisie geeft om naar te kijken?

"Cutie en Speedy zijn twee kuikens die zijn uitgebroed uit eieren die in augustus 2020 thuis in een broedmachine zijn geplaatst. De eerste 3 maanden brachten ze het grootste deel van hun tijd bij mij door. Ze hielden ervan om naar het scherm van mijn iPad te kijken als ik op e-mails of chatten op FaceTime. Op de foto zijn ze pas 9 dagen oud. Ze waren nieuwsgierig naar alles om hen heen. Op een ochtend plaatste ik een "kip geluidseffect" youtube-video. Ik wilde zien wat er zou gebeuren als het enige "levende wezen" dat ze waren gewend was ik. Hun reactie was ongeëvenaard!"

Ninja Ratten

Memphis Morey heeft twee ratten die graag met elkaar vechten. Af en toe stoppen ze zo om even uit te rusten. Op de foto lijkt het alsof ze twee geliefden zijn die elkaar omhelzen, maar eigenlijk is het gewoon een pauze in hun speeltijd voordat ze weer aan de slag gaan.

Geef me wat aandacht!

Deze hond ziet eruit alsof hij wat extra tanden heeft gekregen om de aandacht van zijn baasje te krijgen, terwijl hij in feite alleen maar probeert de ogen af te leiden van het voetbal dat op televisie wordt gespeeld.

Met ogen die zeggen "speel alsjeblieft met me!" hoe kan iemand weerstand bieden?

Geschreven door Adrian Willings.