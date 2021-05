12 geweldige fotos van de Milky Way Photographer of the Year-wedstrijd 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar organiseert reisfotografieblog Capture the Atlas een prijsvraag om de Melkwegfotograaf van het jaar te vinden .

Dit jaar zijn 25 van de beste fotos geselecteerd uit inzendingen van over de hele wereld. Fotografen uit 12 landen, waaronder de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Iran, Turkije, Brazilië, Spanje,

Italië, Slovenië, Zwitserland en Griekenland hebben hun afbeeldingen ingezonden.

Zoals u zult zien, is de kwaliteit van deze afbeeldingen verbluffend.

Cadini di Misurina, Dolomieten

Deze foto is gemaakt in Cadini di Misurina, Dolomieten in Italië door fotograaf Stefano Pellegrini.

Het toont een fantastisch uitzicht op de Melkweg over de Italiaanse berghelling. Deze foto was echter niet gemakkelijk om te maken, zoals de fotograaf uitlegt:

"Dit was van een geweldige Melkweg-reis in de Italiaanse Dolomieten, hoewel er wat uitdagingen waren vanwege het weer. Allereerst nam ik deze foto in mei toen de sneeuw bijna was gesmolten, dus ik moest de klim maken naar" Auronzo ”te voet in plaats van met een sneeuwscooter. Ook was het pad moeilijk omdat ik het midden in een zware sneeuwstorm had gelopen.

Gelukkig, toen ik eenmaal boven was, ging de lucht helemaal open, een goed teken voor de nachtopnames. Na een korte rustpauze in het winterverblijf begon ik om middernacht aan de wandeling naar deze spectaculaire locatie. Toen ik eenmaal ter plaatse was, waren de compositiemogelijkheden zeer beperkt. Deze plek, die in de zomer erg populair is, was totaal anders bedekt met sneeuw. De hele bergkam was bedekt met een 3 meter dikke laag gezwollen sneeuw die het erg gevaarlijk maakte om te dicht bij de rand te komen. Ik plaatste de camera zo dicht mogelijk bij de rand om de bergketen vast te leggen, en toen ging ik helemaal naar rechts om de opname met mezelf te voltooien. "

De vergeten kant van Kanagaroo Island

Deze foto, gemaakt op Kangaroo Island in Australië, is om verschillende redenen geweldig. Het toont niet alleen een fantastisch uitzicht op de Melkweg, maar ook op een gebied dat gelukkig niet is geraakt door de branden die in die tijd andere delen van Oz hadden geteisterd.

"Deze foto is gemaakt op Baudin Beach op Kangaroo Island. Dit deel van het eiland werd gelukkig niet getroffen door de verwoestende bosbranden in 2020. Het is een opname van het oprijzende Galactic Center dat boven de oceaan zweeft en vertegenwoordigt de manier van leven op het eiland. "Waar mensen één leven met de natuur." "

Soms maakt niet alleen het onderwerp van de foto indruk, maar ook de kadrering.

Hier gebruikte Daniel Thomas Gum de omgeving om een indrukwekkende voorgrond te creëren als aanvulling op de prachtige achtergrond.

"Dit is mijn favoriete nachtlandschap tot nu toe. Mungo ligt 12 uur rijden van mijn huis in Sydney, maar die luchten van Bortle 1 zijn de beste die ik ooit heb gezien en s nachts heb gefotografeerd. Ik had perfecte omstandigheden voor drie opeenvolgende nachten , met echt goed zicht overal.

Op het moment dat ik deze scène tegenkwam, wist ik precies wat ik de naam van de afbeelding wilde geven. Het was buitenaards - denk aan Game of Thrones - en het paste perfect bij hoe ik het wilde vastleggen. Grote, grillige muren omlijstten een kronkelend pad dat naar een gecentreerde torenspits in het westen leidde. Er zou maar één manier zijn om het recht te doen en dat was als een meerlagig Melkwegpanorama. "

Riaño

Het maken van een goede foto van de Melkweg gaat niet alleen over goede fotografische vaardigheden, maar ook over geduld en omgaan met het milieu.

Zoals u zich kunt voorstellen, bleek het werken in koude omstandigheden als deze een uitdaging:

"Ik heb deze foto afgelopen winter gemaakt in het Riaño-bergreservoir in Spanje. De grootste moeilijkheid die nacht was vooral de kou; het was meer dan -10 graden. Het vocht in het reservoir bevroor de lens en het was moeilijk om lange tijd opnamen te maken. periode."

Als alle sterren op één lijn liggen

Hierdoor lijkt het alsof de Melkweg uit een vulkaan uitbarst met een ongelooflijk uitzicht op de wereld, perfect achtergelaten door de Melkweg.

Dit deel van Californië is vanwege de donkere nachthemel ook een geweldige plek om dit soort fotos te maken.

"Enkele van de donkerste luchten in Californië bevinden zich langs Hwy 395 aan de oostkant van de Sierras. Deze specifieke locatie, nabij Mammoth Lakes, is een unieke plek waar de verticale uitlijning van de galactische kern van de Melkweg perfect boven een bergtop en een kreek met natuurlijke warmwaterbronnen die erin stromen. "

Rond dode bomen

Dode bomen en een levend, groeiend universum. Een uitstekende nevenschikking vol kleuren en intriges.

Dit uitzicht op Java, Indonesië, laat zeker een prachtig deel van de wereld zien, omringd door een prachtige nachtelijke hemel.

Hemelen boven

In deze afbeelding zit een oude kerk vredig in een paddock in de Hunter Valley van NSW, Australië. In de lucht hierboven is een prachtige Melkwegboog die zich indrukwekkend uitstrekt langs de hemel.

Een werkelijk prachtig uitzicht waarvoor helder weer nodig was om vast te leggen.

paradijs

Een absoluut verbluffend uitzicht op de waterkant aan de Pacifische kust. Een prachtig strandtafereel, des te indrukwekkender door een ondoorgrondelijk aantal sterren.

"Als ik mijn favoriete plek op aarde zou moeten kiezen, zou dit het kunnen zijn. Gelegen aan de Pacifische kust in de buurt van Big Sur, heeft het echt alles: een prachtige baai gevuld met smaragdgroen water, een 25 meter hoge waterval die direct op het strand valt. , een palmboom die je het gevoel geeft dat je op een tropisch eiland bent, en een perfect donkere hemel die s nachts helder schijnt met sterren. "

Verwoesting

Van ongelooflijke locaties tot plaatsen waar het lijkt alsof het land aan het afsterven is, deze bekroonde fotos hebben het allemaal.

Fotograaf Phil Sisto sprak gepassioneerd over de locatie van deze foto.

"Utah is een plek die mijn hart veroverde vanaf het begin van mijn reis als fotograaf van de Melkweg. Ik woon in het lichtvervuilde Midwesten (ik bevind me in het noordoosten van Ohio) en het duurt drie tot vier uur rijden van mijn huis naar kom op elke plek aan waar je een zelfs bevredigende blik op de sterren kunt krijgen. Daarom ga ik nu elke zomer naar het westen, op zoek naar de donkerste luchten en de meest epische locaties die ik kan vinden om te fotograferen. "

GranTeCan

Dit schitterende uitzicht op de Melkweg werd genomen door Antonio Solano en toont het observatorium op La Palma op de Canarische Eilanden.

We genieten van dit beeld omdat het een voorproefje laat zien van wat de telescoop in de toren moet zien.

Devils keel

Deze foto van Victor Lima had speciale toestemming nodig van de plaatselijke milieuagentschap om te slagen.

Het werd genomen in een van de nationale parken in Brazilië en toont een fantastische waterval met een achtergrond van Saturnus en een massa andere sterren die zich schijnbaar tot in het oneindige uitstrekken.

Victor Lima sprak over de moeilijkheden en de resultaten:

"In het gebied dat het dichtst bij de belangrijkste watervallen lag, was de grote uitdaging om lange sluitertijdopnamen te maken met de sterke waterspray van de meer dan 1,5 miljoen liter per seconde die door de watervallen valt. Werken met belichtingstijden langer dan 10 of 15 seconden werd een bijna onmogelijke taak en de lens was nooit droog.

Op deze afbeelding hebben we een van de belangrijkste watervallen van het Iguazu-watervallencomplex, de "Santa Maria Jump". Precies boven de herfst kunnen we Saturnus en het dierenriemlicht de horizon zien verlichten. Verderop is er de Melkwegkern. We kunnen ook enkele van de belangrijkste emissienevels identificeren die in dit deel van de lucht aanwezig zijn. "

Navajo-nachten

Op het eerste gezicht lijkt dit beeld op een andere planeet te zijn gemaakt, maar het is eigenlijk geknapt in de Bisti Badlands in New Mexico.

Nog een verbluffend uitzicht vanaf onze prachtige planeet van mogelijk miljoenen meer in de lucht erboven.

Geschreven door Adrian Willings.