(Pocket-lint) - Eigenaren van Eufy-huisbeveiligingscameras hebben naar verluidt een manier gevonden om toegang te krijgen tot EufyCam-camerafeeds en opgeslagen videos van andere gebruikers in een schijnbare beveiligingsfout. Het merk is eigendom van Anker en staat in de VS bekend om zijn beveiligingscameras, videodeurbellen en zelfs robotstofzuigers.

Zoals gerapporteerd door 9to5Mac, dook Eufys beveiligingsprobleem voor het eerst op in een Reddit-thread tijdens het weekend, waar gebruikers van over de hele wereld in detail uitlegden wat er met hen was gebeurd. Ze beschreven het probleem als een inbreuk en zeiden dat ze zich nu zorgen maakten dat hun apparaten onveilig zouden zijn.

Een gebruiker schreef:

"Heeft iemand anders dit? Ik heb vandaag mijn app gecontroleerd (uit Nieuw-Zeeland) en merkte dat geen van de videos van mijzelf was. Ze zijn van iemand in een ander land (mooie Mustang) - Kangaroo Cam verwijst naar ergens in Australië. Ik kan ook hun contactgegevens zien (als toegevoegde accounts). Is dit normaal om toegang te hebben tot de cameras van iemand anders? "

Een andere gebruiker zei:

“Eigenlijk kon ik elke camera zien, hun voordeur en achterdeurbel, hoofdslaapkamer, woonkamer, garage, keuken, hun bewegingsopnames, alles. . . Ik vroeg me af wat er aan de hand was, aangezien mijn e-mailadres en naam nog steeds waren ingelogd en merkte dat een onbekende e-mail, vermoed ik van de eigenaar van Hawaï, in mijn gedeelde gastaccount stond. "

Gebruikers zeiden ook op Reddit dat ze een bericht van Eufy hadden ontvangen waarin ze beweerden dat het probleem deel uitmaakte van een serverfout:

"Beste gebruiker,

Het probleem was te wijten aan een bug in een van onze servers. Dit werd snel opgelost door ons technische team en ons klantenserviceteam zal de getroffenen blijven helpen. We raden alle gebruikers aan om:

1. Koppel de thuisbasis los en sluit deze opnieuw aan.

2. Log uit bij de eufy-beveiligingsapp en log opnieuw in.

Neem contact op met support@eufylife.com voor vragen. "

Pocket-lint heeft contact opgenomen met Eufy voor commentaar, maar het heeft Android Police al verteld dat het probleem een uur heeft geduurd en geen invloed had op babyfoonproducten.

Geschreven door Maggie Tillman.