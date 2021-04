Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Anker heeft een webcam gelanceerd. Genaamd PowerConf C300, het is een 1080p-webcam met een "ingebouwde AI-chipset". Het maakt deel uit van Ankers lijn van AnkerWork-thuiskantoorapparaten. Het bedrijf zei dat het "beeld van hoge kwaliteit biedt met nauwkeurige kleurreproductie en ongeëvenaarde prestaties bij weinig licht" .

Het AI-aspect stelt de camera ook in staat te bieden wat Anker "smart framing" noemt. Het helpt u of een groep mensen gecentreerd op het scherm te houden. Het zal alleen de "opzettelijke bewegingen" van een onderwerp opnieuw kaderen, zodat u een slokje water van de camera kunt halen zonder de focus te verschuiven. Andere kenmerken van de PowerConf C300-webcam zijn onder meer dubbele stereomicrofoons om uw stem op te vangen en drie gezichtsveldopties (78 graden voor close-ups; 90 graden; en 115 graden voor een breder gezichtsveld).

De PowerConf C300 is verkrijgbaar bij Amazon (VS) , Anker.com en geselecteerde retailers. Het kost $ 129,99 in de VS, € 129,99 in Duitsland en £ 119 in het VK.

Anker kondigde ook de PowerConf S500 draagbare conferentieluidspreker aan, maar prijzen en beschikbaarheid worden op een later tijdstip bekendgemaakt. Het beschikt over vier microfoons met Ankers VoiceRada beamforming-technologie en verbeterde digitale signaalprocessors. Het werkt met de mobiele app AnkerWork.

Anker zei dat twee units kunnen worden gecombineerd voor grotere vergaderruimten, en dat het vermogen van 10 watt "geweldig geluid biedt voor conferentiegesprekken of om naar muziek te luisteren".

Of u nu vanuit huis werkt tijdens of misschien terugkeert naar kantoor, Anker hoopt duidelijk dat u haar AnkerWork-producten zult gebruiken om uw klus te klaren.

Geschreven door Maggie Tillman.