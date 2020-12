10 epische beelden van de wedstrijd Fotograaf van het jaar voor het noorderlicht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar organiseert reisfotografieblog Capture the Atlas een jaarlijkse Northern Lights Photographer of the Year-wedstrijd . Dit jaar heeft de wedstrijd inzendingen ontvangen van over de hele wereld uit de VS, Rusland, Finland, Australië, Antarctica en meer.

Met 25 fotografen, 18 verschillende nationaliteiten en een veelvoud aan fotos om uit te kiezen, was het ongetwijfeld moeilijk om de winnaar te selecteren. Het noorderlicht is ook niet gemakkelijk te fotograferen . Ze kunnen het beste worden geschoten tussen september en april op het noordelijk halfrond en van maart en september op het zuidelijk halfrond en je hebt ook een donkere lucht nodig zonder lichtvervuiling.

We verzamelen enkele van de winnaars voor uw plezier.

Hemelse dans

Deze foto is gemaakt door Sergey Korolev op het Kola-schiereiland in Rusland aan de kust van de Barentszzee. De combinatie van een ongelooflijke lichtshow in de lucht en mistachtige wateren aan de rand van de kust resulteert in een verbluffend uitzicht.

Sergey Korolev legde uit dat het beeld eigenlijk het resultaat is van twee fotos gecombineerd tot één foto: een snelle belichting om de lichten vast te leggen en een lange voor de rotsen.

De beloning van de jacht

Nog een ongelooflijk uitzicht op een kleurrijke nachtelijke hemel, dit keer vanuit Tasmanië, Australië.

Ben Maze, de fotograaf legt het het beste uit:

"Gevangen in deze afbeelding is een trifecta van astronomische verschijnselen die zorgden voor enkele van de beste astrofotografieomstandigheden die je in Australië kunt zien, namelijk de setting van de Melkweg-galactische kern, zodiakaal licht en natuurlijk de ongrijpbare Aurora Australis. dit, een sprankelende vertoning van oceanische bioluminescentie sierde de beukende golven en voegde de kers op de taart toe aan wat al een adembenemende ervaring was. "

De kleuren van deze zijn het meest ongebruikelijk in vergelijking met de gebruikelijke fotos met een groene tint die je zou zien bij deze nachtopnames.

Draken Eieren

Deze foto is bijna buitenaards met een verbazingwekkend ijsachtig uitzicht en gebroken gebieden waar het ijs schijnbaar is gebroken.

Roksolyana Hilevych heeft deze opname gemaakt met afbeeldingen die zijn gemaakt op de Lofoten-eilanden in Noorwegen en ze samen gemaakt door drie fotos scherp te stapelen voor de perfecte afbeelding.

"Ik vond deze onbekende plek op de Lofoten-eilanden terwijl ik me bewoog rond de Gimsoya-eilanden. Die nacht was erg koud, met temperaturen tot -20 ºC. Het was waarschijnlijk een van de beste shows van het kijken en fotograferen van het noorderlicht dat ik heb gehad. ooit meegemaakt, want op een plek als deze is het niet gemakkelijk iets nieuws te vinden met zon magische voorgrond en het kp5 / kp6 noorderlicht dat de hele nacht danst. "

Antarctische nacht

Uit de ijskoude zone van Antarctica komt nog een ongelooflijke foto, met een kleurrijke aurora boven het IceCube Neutrino Observatorium op de zuidpool.

Het maakt eigenlijk deel uit van een time-lapse op de lange termijn die Benjamin Eberhardt op dat moment aan het maken was, wat lastig is om uit te voeren in de ultralage temperaturen:

"... om 24 uur durende time-lapse-opnamen te maken, heb je wat creativiteit nodig om je apparatuur te verwarmen en te isoleren, zodat deze blijft draaien en zelfs kan draaien bij temperaturen tot -80ºC (-112 ºF). In mijn Dit was een leercurve van meerdere maanden, met veel vallen en opstaan en bevriezing. Aan de andere kant, als je eenmaal alle uitdagingen hebt aangepakt, heb je genoeg redenen om trots te zijn op je fotos. "

Convergentie

In september 2020 nam Agnieszka Mrowka deze foto op het noorderlicht in Jökulsárlón, IJsland.

Rustig weer, een heldere maan en een prachtig uitzicht op de gletsjers rond de lagune resulteerden in een van de meest indrukwekkende beelden die je waarschijnlijk van deze regio zult zien.

Finland s nachts

Kim Jenssen, genesteld in de koude bossen van Ruka, Finland, waar de temperatuur daalde tot min 36 graden Celsius, slaagde erin om deze foto te maken van het noorderlicht dat in de lucht boven me danst.

Na uren wachten, gaven ze het eindelijk op en gingen ze naar huis, net voordat dit gebeurde:

"Op het pad naar beneden zag ik iets aan mijn linkerkant en zei tegen mijn vriend dat hij moest stoppen en wachten. Plots begon de aurora te" dansen ", en het enige wat ik hoefde te doen was in de sneeuw te springen, mijn camera gereed te maken, en schieten! Er was geen planning of tijd om op de compositie te focussen. Na 5 minuten verdween het noorderlicht, maar het was een nacht met een happy end. "

Lofoten-ijslichten

Nog een adembenemend beeld van de Lofoten-eilanden. Deze keer met ongelooflijk dikke ijspegels die de buitenkant van het beeld omlijsten en een interessant hoogtepunt aan het noorderlicht toevoegen.

Fotograaf Dennis Hellwig moest geduld hebben om deze te bemachtigen, aangezien de lichten van passerende autos de foto blijkbaar verpestten:

"Een andere uitdaging was de lichtvervuiling door passerende autos (het was pas 20.00 uur en er waren nog veel mensen op de weg) en andere fotografen met hun koplampen aan. Maar uiteindelijk ging alles goed en kreeg ik mijn foto. "

Lente vuurwerk

Deze foto is eigenlijk gemaakt in 2019, in april, het einde van het aurora-seizoen in het noordpoolgebied. Eindelijk heeft het geduld zijn vruchten afgeworpen:

"Ik jaag nu al meer dan 10 jaar op het noorderlicht en ik weet dat ze behoorlijk onvoorspelbaar zijn. Sommige van mijn beste Aurora-opnames zijn echter het resultaat van onverwachte gebeurtenissen of onzekere voorspellingen."

"Die nacht was er een waarop de weersvoorspelling onzeker was, maar ik besloot naar deze fantastische locatie genaamd" Ersfjordbotn "te gaan, op 20 minuten rijden van de stad Tromsø, en ik was zo blij dat ik het deed Een prachtige vertoning vond plaats boven mijn hoofd na een uur wachten. Ik heb veel verschillende fotos gemaakt, maar deze strekt zich uit over de hele hemel terwijl ik op de rots op de voorgrond sta, laat heel goed zien hoe geweldig en groot de auroras kunnen zijn. "

De Aurora Borealis is voor mij een wereldwonder. Het is de meest magnifieke hemelse en astronomische waarneming die we met onze ogen kunnen maken. Hoewel de meeste noorderlichten langzaam bewegen of statisch lijken, kun je, als je geluk hebt zoals ik die nacht, genieten van een once-in-a-lifetime ervaring. "

"Ik vind dat iedereen" chasing the Northern Lights "op zijn bucketlist moet zetten. Het is zeker iets dat je met eigen ogen moet zien en ervaren."

Symfonie van de lichten

Deze foto van Iurie Belegurschi is een ander verhaal van geluk. Na eeuwen te hebben gewacht tot het noorderlicht zou verschijnen in Thingvellir National Park, IJsland, gaven ze het op. Maar toen de auto op weg naar huis vast kwam te zitten, verscheen eindelijk het dansende noorderlicht.

Toen een droom werkelijkheid werd

Mohad Almehanna heeft zijn uiterste best gedaan om deze opname te maken en de tijd te nemen om het uit te werken en de perfecte plek te vinden voor een geweldige compositie in Yukon, Canada.

Ondanks alle planning maakten moeilijk weer en lage temperaturen de eigenlijke fotografie lastig. Het eindresultaat was echter de moeite waard:

"De dag dat ik deze foto nam, was het weer buitengewoon moeilijk; de temperatuur was 20 graden onder nul en de harde wind maakte de situatie er niet gemakkelijker op. Ik had een bepaald beeld van de foto die ik wilde, en vanwege het extreme weer moest ik de foto in etappes bouwen. Door veel fotos te maken in verschillende etappes van de Aroura-opkomst had ik een goede kans om hier de laatste foto te maken. Het overweldigende gevoel om het spectaculaire fenomeen voor het eerst te zien en tegen de tijd en koud om de foto te krijgen was zo spannend dat ik het nog een keer wil ervaren. "

Geschreven door Adrian Willings.