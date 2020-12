De langst belichte foto die ooit is gemaakt, is gemaakt met een bierblikje

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2012 installeerde Regina Valkenborgh, afgestudeerd aan Fine Art, een camera voor bierblikjes om een lange belichtingstijd vast te leggen op het Bayfordbury Observatory.

De camera werd kort na de Olympische Spelen in Londen op het observatorium van de University of Hertfordshire geplaatst met de bedoeling een opname met een lange belichtingstijd vast te leggen vanuit een statisch punt.

Volgens de universiteit was Regina Valkenborgh geïnteresseerd in het vastleggen van beelden "zonder het gebruik van moderne technologie" - en zo ontstond het idee om een bierblikje met fotopapier te gebruiken als een eenvoudige gaatjescamera. Ze plaatste het blikje op een plek bij het Observatorium en vergat het schijnbaar tot dit jaar.

Het resultaat van deze inspanning is een lange belichtingstijd die in wezen het verstrijken van de tijd in dat gebied laat zien. Het belangrijkste hoogtepunt is het opvallende zicht op boogvormige paden door het midden van het beeld.

Die bogen zijn het resultaat van de opkomst en ondergang van de zon gedurende een periode van acht jaar en een enkele maand. De universiteit zegt dat de foto 2953 boogsporen laat zien.

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijke langdurige blootstelling wordt uitgevoerd. Maar men denkt dat het de langste is. Het vorige record van vier jaar en acht maanden werd gehouden door de Duitse kunstenaar Michael Wesely. Een vergelijkbare foto (hoewel niet zo indrukwekkend) werd in 2011 op ongeveer dezelfde plek genomen gedurende een periode van zes maanden, maar de nieuwe is zeker indrukwekkend.

Geschreven door Adrian Willings.