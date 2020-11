Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je graag een actiecamera koopt, heb je waarschijnlijk gemerkt dat GoPro verre van de enige naam is die geweldige cameras op de markt maakt.

Een andere solide reeks opties wordt geboden door Insta360, en een van de beste alternatieven die het biedt, is de intrigerende One R, een camera die de kwestie van welke lens je erop wilt omzeilen door een modulair systeem aan te bieden waarmee je er meerdere kunt plaatsen.

De camera heeft in feite een basis waaraan u twee delen kunt bevestigen: de ene is een scherm en de andere is een lensbehuizing. Dat kan een 360 graden lens, een groothoeklens of een standaardlens zijn, afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt.

Handig is dat Insta360 meerdere versies van de One R voor Black Friday afgeeft, zodat u kunt besparen op wat u denkt dat het beste voor u werkt. Als eerste is er bijvoorbeeld een handige Twin Edition van de One R, die wordt geleverd met zowel een standaard 4K-lens als ook een 360-graden-alternatief, zodat je levendige beelden kunt krijgen in een reeks scenarios.

De Insta360 One R Twin Edition is gedaald van £ 439,99 / $ 479,99 naar slechts £ 373 / $ 407, een flinke besparing die je hier op Amazon UK of Amazon US hier kunt vinden .

Als alternatief zou je kunnen kiezen voor de 1-inch editie van de camera, die wordt geleverd met slechts één lens, maar wat een lens - het is een door Leica gemaakte 1-inch sensor die oprecht verbluffende groothoekopnamen produceert die moeten worden gezien om te geloven.

Deze premium lensversie van de camera heeft een aanzienlijke korting van £ 78,99 / $ 82,99, waardoor het slechts £ 519,99 / $ 467 is, die je hier bij Amazon UK of bij Amazon US hier kunt krijgen .

Tot slot, als die Leica-lens je in de gaten heeft gehouden maar je wilt de mogelijkheid om 360-graden video erbij te krijgen, kun je kiezen voor de zingende, dansende Ultimate Kit, die bij beide lenzen wordt geleverd, een meegeleverde selfiestick (dat wordt direct uit je beeldmateriaal geverfd) en een geheugenkaart, zodat je direct uit de doos kunt schieten.

Je kunt de Insta360 One R Ultimate-kit nu pakken met een enorme korting van £ 134,96 / $ 144,96 van Amazon UK hier , of Amazon US hier .

Geschreven door Max Freeman-Mills.