15 glorieuze fotos van de EPSON International Pano Awards 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De EPSON International Pano Awards zijn gewijd aan panoramische fotografie, waarbij elk jaar kunstwerken van fotografen van over de hele wereld worden ingezonden en beoordeeld.

De wedstrijd van dit jaar telde bijna 6000 inzendingen van 1452 fotografen, zowel professionele als amateur, afkomstig uit 96 verschillende landen.

Deze deelnemers waren allemaal in de hoop duizenden dollars te winnen in geval van prijzen en printers en projectoren van EPSON.

Zoals u zich kunt voorstellen, zijn de inzendingen werkelijk fantastisch. We hebben enkele van de beste verzameld voor uw kijkplezier.

Mijn afval

Deze prachtige foto van Colin Leonhardt komt uit Australië en toont de fascinerende patronen die ontstaan door mijnafval in het westelijke deel van het land. Een heerlijk kleurrijk panorama met een twist vanuit de lucht.

De afbeelding werd gekozen als de tweede plaats in de Open Competitie voor de EPSON International Pano Awards van dit jaar,

Drijvend eiland

Deze verbazingwekkende afbeelding, gemaakt in de wonderbaarlijke regio van Bled, Slovenië, lijkt een magisch eiland te tonen dat in vredige gelukzaligheid drijft, omringd door mist en wolken. Carsten Bachmeyer uit Duitsland heeft zeker oog voor mooie panoramische visioenen. Gemakkelijk te zien waarom het als tweede werd geselecteerd.

Woestijnstorm

Deze foto van Sebastian Tontsch in Desert Storm, maar we zien het meer als een vredig beeld van een door mensen gemaakte wereld. Met de torenhoge wolkenkrabbers van Dubai die moedig boven de mist beneden staan, alsof ze zich zelf in de wolken uitstrekken. Nog een ongelooflijke visie voor de open categorie.

Bo-Kaap

Grant Hutchinson ving een ongelooflijk kleurrijk uitzicht in Bo-Kaap, Kaapstad, Zuid-Afrika. Huizen met gele en rode voorkant contrasteren op een manier die echt in het oog springt. Dit is zeker een andere andere kijk op door de mens gemaakte constructies in vergelijking met de andere fotos in deze categorie.

Veneti zonsopgang

Een vredig uitzicht vanaf een vroege ochtend Venetië toont een panorama met een prachtige zonsopgang boven het door mensen gemaakte landschap. We houden van het zonlicht dat door de nabijgelegen bogen valt.

Tijd machine

Een van de meest indrukwekkende beelden die we hebben gezien van radiotelescopen. Deze kleurrijke afbeelding toont de VLA Radiotelescopen in Soccoro, New Mexico, VS. Met een wervelende achtergrond van sterren verwijst de foto naar de wonderbaarlijke mysteries buiten onze wereld.

Nachtpaleis

Dit panoramische uitzicht vanuit Madrid, Spanje, lijkt s nachts een prachtig paleis te laten zien, dat schijnbaar op onverklaarbare wijze op het wateroppervlak drijft.

"Het paleis van Aranjuez weerspiegeld in het water onder de sterren, is een van de residenties van de Spaanse koninklijke familie, gelegen in de Real Sitio en de Villa de Arnjuez, in de Gemeenschap van Madrid."

Het oog

Een eenvoudiger zwart-witfoto gemaakt in Londen toont een door mensen gemaakte omgeving maar zonder vervelende natuur die in de weg zit. De hoeken hiervan trekken echt de aandacht.

Lichtzwaard

Dit panorama op de kelderverdieping mag dan Light Sabre heten, maar ons oog werd meer naar de symmetrie van de tonnen getrokken dan naar het opvallende licht in het midden van de kamer.

De hal van Boeddha

Verschillende van deze inzendingen bevatten moderne door de mens gemaakte kenmerken, maar deze toont een veel ouder Boeddhabeeld. En een die indrukwekkend is in zijn grootte en in zijn glorie.

Vgan Kirke

We blijven onder de indruk van de geweldige uitzichten die het noorderlicht tevoorschijn tovert en deze panoramische foto haalt echt het beste uit de kleuren in de lucht.

Apocalypse

Deze foto, getiteld Apocalypse, lijkt de eindtijd te laten zien - met meerdere blikseminslagen die door de lucht vonk en het landschap troffen. Mooi, griezelig en gevaarlijk. Zeker een fantastisch uitzicht en het overwegen waard als inzending voor de wedstrijd.

Loopbrug naar licht

Nog een ongelooflijk beeld met hoogtepunten van het noorderlicht, maar een die visueel aantrekkelijk is dankzij de ongelooflijk rechte brug die door het midden valt.

Een monster met groene ogen

Manish Mamttani won de EPSON Digital Art-prijs 2020 voor deze afbeelding met de titel Dragon Eye, die werd gemaakt in IJsland. Hij sprak over de foto met het awards-team:

"Deze foto is genomen tijdens een van mijn recente reizen naar IJsland en toont het bovenaanzicht van een smaragdgroen geothermisch zwembad in de Hooglanden. Na op een van deze dagen te hebben genoten van een prachtige zonsondergang, besloot ik door te rijden naar dit geothermische gebied. dat was een paar uur rijden. In juli gaat de zon maar een paar uur onder de horizon, dus het gouden uur wordt meestal veel langer gevolgd door het blauwe uur / de schemering. De rit was prachtig met niemand in de buurt behalve de uitgestrekte en ruig landschap van de IJslandse hooglanden. Ik bereikte dit geothermische gebied ergens voor zonsopgang. Hoewel mijn oorspronkelijke plan was om daar te komen en een tijdje uit te rusten, verleidde het gouden licht van de vroege ochtend me om met mijn drone te vliegen en het gebied eerst te verkennen. blij dat ik besloot om dat te doen omdat de stoom van de geisers, gecombineerd met het prachtige ochtendlicht, een perfect canvas vormde voor geweldige drone-shots. Ik strompelde over dit zwembad terwijl ik de omgeving verkende en het ochtendlicht viel erop op de juiste plaatsen en niet alleen de smaragdgroene kleur van het zwembad benadrukken, maar ook de duizenden kleine stroompjes die eruit kwamen. Voor mij leek het alsof ik naar het oog van een draak keek - het was adembenemend !! Ik probeerde een paar shots en kwam uiteindelijk tot deze, die de ware pracht van deze plek laat zien. "

Patagoni pieken

Deze foto van de Patagonia Peaks in Argentinië werd dit jaar bekroond met de One of a Kind Award en toont een fantastisch uitzicht op de bergtoppen. Een adembenemend gezicht dat niet veel mensen tijdens hun leven persoonlijk zullen zien.

Geschreven door Adrian Willings.