(Pocket-lint) - Arlo heeft twee nieuwe beveiligingscameras geïntroduceerd. Ze worden de Arlo Pro 4 Wire-Free Spotlight Camera en het Arlo Ultra 2 Wire-Free Spotlight Camera System genoemd en zijn draadloze apparaten, wat betekent dat je ze vrijwel overal kunt neerzetten, omdat ze geen stopcontact nodig hebben voor stroom.

De Arlo Pro 4 maakt verbinding met wifi zonder dat een slimme thuishub vereist is. Het kan 2K-video opnemen met HDR en beschikt over nachtzicht in kleur, een kijkhoek van 160 graden, een ingebouwde schijnwerper en tweeweg audio. Het kan binnen of buiten worden gebruikt en de verwijderbare batterij gaat naar verluidt tot zes maanden mee als hij wordt opgeladen.

De nieuwe beveiligingscamera werkt ook met Alexa, Google Assistant en IFTTT. Volgens MacRumors is HomeKit-compatibiliteit naar verluidt aan dek .

Wat betreft de Arlo Ultra 2, dit is het duurdere model dat 4K-video met HDR kan opnemen. Het beschikt over autofocus, nachtzicht in kleur, een kijkhoek van 180 graden, een schijnwerper voor buiten, een sirene, tweeweg audio en een batterij tot zes maanden. Het ondersteunt ook HomeKit bij de lancering, evenals Alexa, Google Assistant en IFTTT.

Arlo Ultra 2 begint bij $ 200 en is de opvolger van de Arlo Ultra , terwijl de Arlo Pro 4 begint bij $ 300 en volgt op de Arlo Pro 3 . U kunt beide cameras reserveren.

Geschreven door Maggie Tillman.