Geniet van een goede lach met de Comedy Wildlife Photography-awards

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De afgelopen jaren hebben de Comedy Wildlife Photography Awards hilarische inzendingen ontvangen van mensen over de hele wereld, met grappige afbeeldingen van wilde dieren in allerlei situaties.

Tot de finalisten van dit jaar behoren enkele echte kurkers. We hebben enkele van onze favorieten verzameld om van te genieten. Bekijk de awards-site voor meer informatie.

Hoi Yall

Eric Fisher heeft waarschijnlijk eeuwenlang geprobeerd om de perfecte foto van beren bij de rivier te maken. Stiekem zijn, proberen het perfecte moment vast te leggen. Dan ziet de beer hem en zwaait naar hem. Wordt het beter dan dit?

De binnenkant grap

Rode eekhoorns zijn helaas een zeldzame verschijning in de Britse kusten, maar niet zozeer in Nederland zo lijkt het.

Femke van Willigen slaagde erin om deze krakende, grappige foto van een vrolijk uitziende chappy te maken, we vragen ons af waar ze zo blij mee waren.

Covid haar

We hebben de laatste tijd allemaal zulke dagen gehad, nietwaar? Deze roodachtige zilverreiger ziet er zeker slechter uit door slijtage, maar dat is zo ongeveer het leven in 2020, nietwaar?

Koest

Stel je voor dat je een beer zou kunnen overtuigen om verstoppertje te spelen. Dit zou waarschijnlijk het resultaat zijn, nietwaar?

Esa Ringbom ving deze prachtige foto van een bruine beer die aan het werk was in Kuhmo, Oost-Finland. We denken dat het een geweldige aanvulling is op de Comedy Wildlife Photography-prijzen.

Ik zou kunnen kotsen

Heerlijke dag voor een strandwandeling. Vooral met vrienden. Maar niet iedereen is het daarmee eens. De kust zorgt er blijkbaar voor dat die pinguïn aan de achterkant een beetje misselijk wordt.

Klaagzang!

Misschien wel de meest epische facepalm die je ooit zult zien. Deze ijsbeer heeft een slechte dag of heeft misschien hoofdpijn?

Een prachtige foto van een al even prachtig wezen.

Zo moeder zo dochter

Sommige van deze fotos zijn grappig, andere gewoon schattig. Deze toont een paar Aziatische olifanten, een moeder en dochter, die samen staart in staart lopen.

Gewoon aan het chillen

We weten niet zeker of deze wasbeer gewoon aan het chillen is in deze boom of bezig is eruit te vallen. Hoe dan ook, het zorgt voor een grappige foto.

Lachen

Hier is niets te zien, slechts twee grizzlyberen in het Grand Teton National Park die proberen iemands banden te verwisselen.

Of misschien proberen ze ze te stelen? Ze zien er beslist een beetje schaapachtig uit.

Lachen

Deze Schotse zeehond weet hoe hij het naar zijn zin moet hebben. Iets is volkomen hilarisch. We zouden willen dat hij de grap zou delen.

Ken Crossan is erin geslaagd om deze geweldige foto te maken als een geweldige aanvulling op de Comedy Wildlife Photography Awards. en het is misschien wel een van onze favorieten.

Serieus, zou je wat willen delen

Mag ik wat van die vissen? Ga je delen? Deze schilderachtige Atlantische papegaaiduikers zijn zeker knappe duivels en ook uitstekende visvangers.

Wacht mama, kijk wat ik voor je heb!

Wat een ongelooflijk uitzicht is dit. Deze olifanten worden niet alleen omringd door het wonder van de natuur, ze zien er ook zo gelukkig uit samen.

Het verkoelende water draagt ongetwijfeld bij aan het plezier.

Ik moest tot laat op mijn werk blijven

Deze man vindt hem duidelijk hilarisch. We kennen het gevoel. Je breekt een grappige papa-grap uit en de andere helft rolt gewoon met hun ogen. Triest. Maak je geen zorgen, we voelen je pijn.

Makaak die een pose aanneemt

Bij de Uluwatu-tempel op Bali slaagde Luis Martí erin om deze geweldige foto van een brutale makaak te maken. Chillen in de tempel, deze kleine kerel ziet eruit alsof hij zijn beste leven leidt.

Zo heet

We genieten allemaal van een heerlijke ontspannende duik in warm water. Deze sneeuwaap is niet anders. Hoewel het lijkt alsof het zelfs voor zijn smaak een beetje te warm is.

Nijlpaard lachen

Nijlpaarden hebben de slechte reputatie dat ze altijd honger hebben. Deze twee proberen in plaats daarvan die stereotypen te veranderen met wat shenanigans.

Verveling

Het leven is niet altijd leuk en bananen voor de berggorillas. Deze kerel lijkt verveeld door zijn kleine geest.

Terry the Turtle draait de vogel om

Deze schildpad werd onder water geknapt nabij Lady Elliot Island, Queensland, Australië. Ze waardeerden het duidelijk niet dat hun foto werd gemaakt, maar we zijn er zeker van dat Mark Fitzpatrick toch tevreden was met de resultaten.

Gesjoemel

De lokale fietsbendes in Borneo, Maleisië zijn beslist harige kleine blighters. We wedden dat deze makaken met een varkensstaart veel kattenkwaad uithalen, zelfs als ze de pedalen niet helemaal kunnen bereiken.

Smiley

Zeg kaas! Een knappe Sparisoma-cretense weet hoe hij tegen de camera moet spelen. Een brutale grijns en het resultaat is de perfecte onderwaterfoto.

Verras glimlach

Dwergmangoest verschijnt verrassend van achter een bult, waardoor fotograaf Asaf Sereth de perfecte kans heeft om deze topfoto te maken.

Ze zijn ongetwijfeld even nieuwsgierig naar hem als naar hen.

Moeilijke onderhandelingen

Een vos en een muis hebben een leuke babbel terwijl de kleine harige probeert zichzelf ervan te overtuigen dat hij wordt opgegeten.

Deze afbeelding maakte misschien deel uit van de Comedy Wildlife Photography Awards, maar we hebben het gevoel dat hij goed genoeg is om een prijs voor natuurfotografie te winnen.

Crashen in de foto

Hoe vaak heb je ooit een foto gezien die door een giraf was gebombardeerd? We wedden niet veel.

Bijna tijd om op te staan

Deze wasbeer is komisch vastgelopen of is op jacht naar heerlijke snacks. We weten het niet zeker. Hoe dan ook, de resultaten zijn zeker grappig. Een waardige kanshebber voor de Comedy Wildlife Photography Awards.

Abracadabra

Een paar bruine pelikanen betrapt tijdens het dartelen op het water. Degene erachter ziet eruit alsof ze op het punt staan om een soort van shenanigans uit te halen.

We hebben allemaal die vriend

Meer capriolen van de bruine beer, aangezien sommige babyberen rotzooien over het spelen voor de camera.

Sociaal ongeremd

Op het eerste gezicht lijkt deze Chacma-baviaan op krabplekken waar mensen niet in het openbaar zouden moeten krabben. Maar we vinden het ook leuk dat het lijkt alsof het een wandelstok gebruikt om zich te verplaatsen, als een versleten oude aap die betere dagen heeft gekend.

Het is de laatste dag van schoolvakanties

Deze inzending voor de Comedy Wildlife Photography-awards is ingediend door Max Teo en komt uit Singapore, waar twee otters met gladde vacht knuffelen. Hoewel we niet zeker weten of iemand het op prijs stelt.

Gesjoemel

We hebben geen woorden! Geen zwaar aaien! Kom op Macaques je bent op camera, gedraag je alsjeblieft.

Stilte alstublieft

Deze Torenvalk lijkt om wat rust te vragen terwijl hij het landschap overziet, op zoek naar een prooi of misschien gewoon een leuke nieuwe plek om neer te strijken.

Hoe kan ik vliegen?

Deze fantastische foto van Nader Al-Shammari toont een Oehoe-kuiken die blijkbaar probeert te leren vliegen, zich klaarmaakt voor een beetje een aanloop voor de lancering.

Geen pinguns hier onder!

Pinguïns kunnen zich onder uw auto verstoppen. Ze kunnen zich ook verbergen onder de nabijgelegen bewegwijzering.

Sociale afstand, alstublieft!

Kom op nou! Geef me wat ruimte. Weet je niet dat het 2020 is en dat je sociaal afstand moet nemen?

Deze Rose Geringde Parkieten werden prachtig geknapt door Petr Sochman in Kaudulla National Park, Sri Lanka.

Ik ben kampioen

Een vreugdevolle viering in Jigokudani Monkey Park, Japan als een sneeuwaap, viert een heerlijk bevredigende duik in aangename lokale wateren.

O Sole Mio

Dit is een spermofiel en een die eruitziet alsof hij werd gevraagd om een pose aan te nemen en ging voor de schattigste die het mogelijk zou kunnen maken.

Het is een spotvogel

Oké, dus dit is misschien wel onze favoriete foto. Een uitdagende ijsvogel gehoorzaamt de lokale vissersborden niet en pronkt met de regels.

Sally Lloyd-Jones heeft ongetwijfeld lang moeten wachten op deze foto, maar het is fantastisch.

Klasse Zonnegroet

Deze zeer ontspannen zeeleeuw werd gespot door Sue Hollis terwijl hij aan het zonnebaden was op de Galapagos-eilanden. Ontspanning is de naam van het spel en deze kerel weet hoe hij moet winnen.

Plezier voor alle leeftijden

Als jong kind dachten we dat er niets leukers was dan een schommel aan de boom in de achtertuin te laten hangen.

Het lijkt alsof deze Langur-apen hetzelfde voelen. Maar omdat ze hun eigen schommels niet kunnen bouwen, gebruiken ze in plaats daarvan de staart van hun vriend. Ongemakkelijk plezier is er in overvloed.

Op je gezicht vallen

We weten dat je niet moet lachen om de ellende van iemand anders, maar het is moeilijk om niet te grinniken bij het zien van dit

Afrikaanse olifant plant per ongeluk zijn gezicht tijdens een wandeling.

Verstoppertje

Hier kijk je naar je kind. Deze Azure Damselfly lijkt je in het oog te houden terwijl hij zich hilarisch vastklampt aan een of ander ondergroei.

Geschreven door Adrian Willings.