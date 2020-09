37 verbluffende fotos van de prijzen voor Astronomy Photographer of the Year 2020

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misschien meer dan enig ander type fotografie, is astronomische fotografie gewoon waanzinnig indrukwekkend - de mate van geduld en controle die nodig is om goede fotos te maken van de nachtelijke hemel, laat staan van verre sterren en planeten, is moeilijk te overschatten.

Dat is een van de redenen waarom er elk jaar prijzen worden uitgereikt die volledig zijn gewijd aan astronomische fotos, en de shortlist is zojuist vrijgegeven voor de grootste gong op dit gebied: de Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020.

De groene dame

Dit verbluffende beeld heeft het allemaal: aurora borealis danst in de lucht, in een sublieme mix van groen en blauw, allemaal opgehangen boven een ijskoud meer en de hints van menselijke bewoning in de vorm van dat verlichte stadje. Het is eigenlijk een beetje een wonder.

De vele stralen en granaten van Centaurus A

Een verbluffend beeld van de oneindige verscheidenheid aan ruimte, met die prominente jets in het midden die een science-fiction-achtig brandpunt vormen. Dit ziet eruit als iets uit Star Wars, niet?

De maan en de scherf

De maan zweeft onheilspellend achter Londons Shard, alles verlichtte perfect om de constructie van het gebouw te benadrukken in tegenstelling tot het wonderdetail dat op het oppervlak van de maan werd vastgelegd.

IJsland

Deze foto, toepasselijk getiteld, doet geweldig werk door de diepe, weelderige kleur van de aurora in de lucht te balanceren tegen de geweldige show die het projecteert in de onmogelijk heldere brokken ijs op de grond.

Onuitsprekelijk

Deze foto neemt je mee achter het gordijn en laat een eenzame fotograaf zien die een foto van een zonsverduistering maakt en laat zien hoe ver je moet reizen om het beste licht te vinden.

Zonnevlekken AR 2741 en AR 2740

Het oppervlak van de zon is een beetje een mysterie voor de meesten van ons leken, maar ze weten allemaal dat zonnevlekken bestaan - hier is een indrukwekkend beeld van slechts twee van hen, en geen enkele verwijzing naar de enorme energie die hun uiterlijk eigenlijk met zich meebrengt.

Woestijnmagie

Een desesrt-scène die prachtig wordt verlicht door het smorgasbord van licht en sterren aan de hemel erboven, een heel sterrenbeeld en een sterrenstelsel dat prachtig hangt.

Dans over het moeras

We denken niet vaak dat het noorderlicht boven moerassen voorkomt, maar hier is het toch, en die kalme reflectie is de sleutel tot het geweldige succes van deze foto.

Galactisch Portaal

Nogmaals, hier is het contrast tussen land en lucht de sleutel, met het verbazingwekkende paars en roze van de nacht die het frame prachtig verlichten, gezien vanuit een cluster van rotsen die de actie omlijsten.

De lucht schilderen

Die verbazingwekkende selectie van kleuren, die de lucht verlichten op een manier die de meesten van ons nooit zullen meemaken, zorgt voor een verbazingwekkend tableau. We denken dat deze foto een perfecte naam heeft.

Jupiter stijgt

Het is geen sinecure om het oppervlak van een planeet als Jupiter op deze manier, vanaf zon afstand, vast te leggen, maar deze afbeelding geeft je een goed beeld van de kolkende chaos die het oppervlak eigenlijk zou zijn.

Moonshot

Deze geweldige opname is een wonder van timing, met een wolkendek dat voor de maan passeert en dit buitenaardse effect veroorzaakt - het is net iets uit een giallo-horrorfilm, en we zijn er dol op.

Beoordeeld

Deze verbazingwekkende timelapse over sommige rijstvelden is een mooie herinnering aan hoe onvermijdelijk het verstrijken van de tijd is, en we houden vooral van hoe de belichting de lichten van menselijke woningen in het midden van het frame concentreert.

Melkweg en meteoor in Porthgwarra

De boot in de afbeelding is een perfect brandpunt, die de twee bijna symmetrische kanten van de compositie overbrugt en de kijker naar buiten trekt. We kunnen niet de enigen zijn die graag een reis willen maken, toch?

Trixy

De hond van de fotograaf, Trixy, is de ster van de show hier, kunstzinnig gesilhouetteerd voor een heldere en enorme maan, en door de brandpuntsafstand lijkt het bijna onmogelijk groot. Het is een heerlijke, leuke compositie.

Lone Tree onder een Scandinavische Aurora

Tom Archers adembenemende foto van een eenzame met sneeuw bedekte boom die onder de Scandinavische Aurora zit, werd verkozen tot tweede in de Aurorae-categorie voor 2020 . Maar het is naar onze mening nog steeds een duizelingwekkende opname en Mandy Bailey, secretaris voor astronomie van de Royal Astronomical Society is het ermee eens:

"Dit is een van mijn favoriete afbeeldingen van de wedstrijd van dit jaar. Het is vredig en sereen maar ook krachtig."

Vrijstaande protuberansen

Een andere tweede foto, dit keer van de Young Competition , toont een ongelooflijk gedetailleerde foto van de zon, gemaakt met een combinatie van een telescoop en slimme filters, wat resulteert in een geweldig uitzicht, compleet met zonneschijf en prominentie.

Susan Derges, kunstfotograaf, merkte op:

"De zon voelt enorm en krachtig aan, met zijn rand die over het beeld loopt en de wervelende inhoud van de zonneschijf eruitziet alsof ze daadwerkelijk beweegt. De combinatie van de twee afbeeldingen in Photoshop - zonneschijf en prominentie - is goed uitgevoerd en werkt effectief, dus het verbaast me niet dat de fotograaf tevreden is met het resultaat. Het is een prachtig beeld. "

3D-maan

Roshaan Nadeems verbazingwekkende beeld van de maan lijkt een combinatie te zijn van fotos van een wassende maan en volle maan, met prachtige resultaten die de maan een driedimensionaal effect geven.

Startrails in Namib Desert

Deze foto van de startrails is gemaakt in de Namib-woestijn en is gekozen als een andere Young Competition-runner-up. We zijn dol op de resultaten van de inspanningen van deze fotograaf met de Canon EOS 6D . Indrukwekkende dingen.

Southern Cross over Siding Spring

Als je je onbeduidend wilt voelen, kijk dan eens naar deze foto van GuangHao Yu die een schijnbaar onmogelijk beeld laat zien van het onredelijke aantal sterren aan de hemel boven ons.

Melkweg valt uit de lucht

Door de perfecte kadrering van deze foto lijkt het alsof de Melkweg tussen deze bergen vandaan komt.

We houden ook van hoe het heldere zicht op het wateroppervlak de omgeving weerkaatst en het oog wegtrekt van de sterren erboven.

Kosmische Inferno

De winnaar van de categorie Stars and Nebulae kreeg deze afbeelding van Peter Ward die de wonderen van de ruimte in het razende kosmische inferno laat zien.

Melanie Vandenbrouck, conservator kunst (na 1800) bij Royal Museums Greenwich zei:

"Schepping, elementen, vuur, zwavel en verwondering. Dit verbazingwekkende beeld roept deze beelden op die ook de eerste momenten van het heelal vertegenwoordigen, voordat sterren werden gevormd. Het is een ontroerende herinnering dat we, wanneer we naar de nachtelijke hemel kijken, doe dit met aardse zorgen in onze gedachten, of het nu onbewust of bewust is, zoals hier te zien is. De tragedie van de bosbranden in Australië in 2019 schokte mensen over de hele wereld; in het tijdperk van klimaatverandering spoort dit buitengewoon mooie beeld ons aan om de toekomst van onze kinderen niet gaan in vlammen op. "

De zwakke omgeving van de Helixnevel

Deze foto kostte Josep Drudis blijkbaar meer dan 50 uur om vast te leggen. Het toont de Helixnevel, een van de meest heldere planetaire nevels die het dichtst bij de aarde staan. Dit is een locatie in de ruimte waarvan wordt aangenomen dat een ster tijdens zijn evolutie zijn buitenste lagen heeft afgeworpen.

Gebonden

Deze foto van Christopher Small werd gekozen als tweede in de categorie Skyscapes en lijkt het universum te laten zien dat voorbij snelt met het wonder van voortdurende expansie om ons heen terwijl we stilzitten.

Vragen

Door de foto van Paul Wilson hebben we niet alleen de schoonheid van de ruimte bewonderd, maar zijn we ook gaan glimlachen omdat het op de juiste manier een vraagteken in de lucht werpt waar we ons zouden afvragen wat daarbuiten is.

Karijini Nationaal Park

Een ander opvallend beeld van de Melkweg dat opnieuw verschijnt om het wonder van de ruimte te laten zien die uit de wateren van onze eigen wereld tevoorschijn komt.

Stefan Liebermann nam deze foto voor de categorie Skyscapes in Karijini National Park en de resultaten zijn ongelooflijk.

Uitbarsting

Probeer je niet te laten afleiden door de lava-uitbarsting die uit het landschap tevoorschijn komt terwijl je dit uitzicht op de nachtelijke hemel inademt. Wat een indrukwekkende kiek!

Galactisch Portaal

Dit adembenemende uitzicht lijkt vanuit een grot een schitterend uitzicht op de sterrennacht te laten zien. Een griezelige en mooie mist hangt over het wateroppervlak en draagt bij aan de algehele majesteit van de foto.

Azuurblauwe damptracers

Maak je geen zorgen, dit is geen buitenaardse invasie of een soort enorme ruimtekwallen, maar een foto van een door de mens veroorzaakte gebeurtenis die plaatsvindt dankzij NASA.

Deze damptrailers zijn gemaakt door het AZURE-experiment waarbij raketten onschadelijke gassen afvuurden in de bovenste atmosfeer van onze planeet om de verspreiding van onderaf te observeren. Dit experiment was bedoeld om te helpen "... het begrip van de mensheid te vergroten over hoe de zonnewind energie naar de aarde overbrengt en aurora aandrijft."

Sterrenregen

Deze foto van Yulia Zhulikova ziet eruit alsof hij net zo goed zou kunnen werken op Instagram als in een fotowedstrijd. Een eenzame dame staat met een paraplu onder een sterrenregen aan de waterkant.

Zelfportret onder de Melkweg

Een man die over het water loopt, een prachtig ingelijst uitzicht op de sterrenhemel en ook een geweldige weerspiegeling. Wat wil je nog meer?

Tycho Crater Region met kleuren

De winnaar van de categorie Our Moon van de uitreiking van 2020 toont een levendig en kleurrijk beeld van de maan. De kleuren benadrukken de verschillende mineralen en materialen waaruit het oppervlak bestaat.

Emily Drabek-Maunder, astrofysicus, astronoom en wetenschapscommunicator bij Royal Observatory Greenwich merkte op:

"Deze levendige afbeelding plaagt de vage kleuren op het oppervlak van de maan. Deze compositie is niet alleen visueel opvallend, maar benadrukt de verschillende materialen waaruit de maan is gemaakt, allemaal vanuit de veiligheid van de aarde."

Heel zelden

Rob Mogford gebruikte zijn talent om te laten zien wat je kunt met een goede telescoop en wat hippe fotografische vaardigheden.

Een schitterend uitzicht op onze maan waardoor het lijkt op een blauw marmer dat in de duisternis van de ruimte hangt.

Ultraviolet

Een ongewoon beeld van Onze Zon , met een vredig, ultraviolet thema.

Dit beeld werd zeer geprezen in zijn categorie en leidde László Francsics, Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2019 overall winnaar om te reageren:

"De symmetrie van dit beeld is fascinerend en het ongewone maar opwindende ultraviolette kleurenpalet geeft er een unieke draai aan. Dit is een mooi voorbeeld dat laat zien dat het buitengewoon rustige zonoppervlak, dat misschien een eentonig tafereel is, ook artistiek en een uitstekende standaard. "

Huis onder Rainbow Aurora

Ben je dol op het idee van een landelijk toevluchtsoord met uitzicht dat je eraf blaast? Dan is dit de foto voor jou.

Wang Zheng slaagde erin om deze ongelooflijke foto van een kleurrijke Aurora vast te leggen en werd geselecteerd als tweede in die categorie van de Astronomy Photographer of the Year 2020-awards.

Hamny Lights

Een adembenemend uitzicht dat goed genoeg is om je naar een koudere plek te laten verhuizen. Deze afbeelding was een tweede plaats in de categorie Aurorae 2020 van de awards en het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

Geschreven door Max Freeman-Mills en Adrian Willings.