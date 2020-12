Verbazingwekkende landschappen: verbluffende fotos van Ansel Adams in al hun glorie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ga naar veel nationale parken in de VS, prachtige natuurreservaten waar dieren in het wild relatief aan zichzelf worden overgelaten, en waar een prachtig landschap om bijna elke hoek en draai ligt, en je zult waarschijnlijk soortgelijke dingen tegenkomen.

Er zijn old-school houten lodges, kampeerterreinen en paden die je kunt volgen, en vaak zie je fotos door Ansel Adams. De legendarische fotograaf reisde naar vele parken en nam fotos die bekend staan om hun schaal en schoonheid.

Het Nationaal Archief van de VS herbergt veel van zijn fotos, uit verschillende nationale parken, en we hebben hier een aantal verbluffende hoogtepunten verzameld voor uw kijkplezier.

mistige bergen

Deze opname laat zien hoe Adams een echt oog voor de lucht had, in staat was om wolken te zien vormen en stromen en deze op het juiste moment vast te leggen. Dit paar bergen heeft een wolk die er doorheen gaat en recht uit Lord of the Rings lijkt.

Reflecterend

Deze opname van Acoma Pueblo, in New Mexico, straalt bijna warmte uit, de witte blanchering van de lage gebouwen weerkaatst de schittering van de zon. Die plas stilstaand water op de voorgrond creëert een spiegel voor de wereld die het gebouw weer bleek laat zien, en we houden van het lichte palet van de foto in het algemeen.

Ansichtkaart bekijken

Dit ziet eruit als een still uit een animatiefilm of een schilderij, zo perfect is de omlijsting en zo gevarieerd zijn de profielen van de getoonde bergen, terwijl het silhouet van die enkele boom onderaan een mooi tintje geeft, en de wolk in het midden is precies hoe u zich er een in uw hoofd zou voorstellen.

Death Valley

Death Valley National Park is een van die locaties die duidelijk genoemd is om mensen ervan te weerhouden een bezoek te brengen, maar bezoeken doen we niettemin, en de ogenschijnlijk droge klimaten verbergen eigenlijk een gekke schoonheid. We weten niet zeker wat de wazige lichtelementen in de bodem van deze opname zijn, maar ze geven de foto een etherisch, magisch gevoel.

Kalmte

Er gaat niets boven een rustig meer om een kalmerende foto te maken, en deze foto is een prachtig voorbeeld. Je kunt bijna de natuurlijke stilte horen die Adams omringt terwijl hij deze foto maakt, met de vele verschillende heuvels en bergen die allemaal naar het ene meer aflopen.

Een glijdende schaal

Dit portretfoto van de dam geeft een goed idee van hoe groot het was (en blijft) - erop staan kan zelfs in moderne tijden een duizelingwekkende ervaring zijn, dus het moet in de jaren 40 nog indrukwekkender zijn geweest toen dit schot is genomen.

Alles is mogelijk

Nogmaals, hier toont Adams zijn unieke talent door van de lucht de echte ster van de show te maken - de grenzeloze variatie van de bewolking, hun kleur en diepte zorgen allemaal voor een geweldig tableau. Het kan natuurlijk geen kwaad om een geweldige berg onder alles te hebben.

Detailopname

Adams was misschien vaak in beslag genomen door het enorme uiteinde van de schaal, maar hij had duidelijk ook oog voor detail, en je kunt zien waarom dit stuk korstmos hem opkeek, dat zich uitspreidde op een steile rotswand. De textuur is net zo overtuigend en uniek als de wolken die elders zijn gefotografeerd.

Naar de kerk gaan

Vanuit een andere hoek zorgt deze structuur in Acoma Pueblo ervoor dat de nederzetting er indrukwekkender en gestructureerder uitziet, waarbij die kerk linksachter in het frame er werkelijk grandioos uitziet, met zijn twee torens, ondanks een gebrek aan versiering.

Leun naar voren

Hier laat Adams opnieuw zijn blik zien door de elektriciteitskabel op de voorgrond te gebruiken om je blik terug te trekken naar de dam en vervolgens daarachter, naar de glooiende bergen en heuvels aan de horizon, elk zwakker dan de vorige terwijl je de verte in gaat .

Ruwe buitenkant

Maar vanuit een andere hoek kun je het verval op de achtergrond zien vallen, waarbij de mortel wegvalt en er beneden afbrokkelende stenen te zien zijn. Het herinnert eraan hoe structuren uit het Westen niet noodzakelijkerwijs werden gebouwd om tot halverwege de 20e eeuw mee te gaan.

Grand is het woord

Als je het echter over diepte hebt, zijn de lagen en lagen van rotswanden en kliffen in deze opname adembenemend. Het komt uit het Grand Canyon National Park, een gebied waarvan mensen zich misschien niet realiseren dat het veel meer omvat dan alleen de Grand Canyon zelf, waardoor je fantastische vergezichten zoals deze hebt.

De elementen

Hier krijgen we een geweldig driedelig beeld in verticale richting, met het meer op de voorgrond dat oprijst tot een plotselinge, kale berg, die op zijn beurt naar de lucht wijst en de toeschouwer zo wenkt. Je kunt zien dat de zon ook weer door het tafereel gluurt, zo mooi is het licht.

Een nieuw landschap

Ondertussen verspreidden zich hoogspanningskabels over de landschappen die hij zou hebben gefotografeerd, zoals zoveel wandelaars tegenwoordig weten. Toch laat deze foto zien dat hij met zijn expertise en cameravaardigheden perfect een foto kon belichten om de hoogspanningslijnen een gelijkwaardig en interessant onderdeel van de compositie te maken.

Perfectie

Heb je ooit een perfecter blad gezien dan dit? Het is weer een geweldige showcase van Adams geduld en oog, het vinden van een ongerept blad om in te schieten tussen de vele opties die elk bos of kreupelhout biedt.

Verdomme, dat is groot

Later in zijn carrière, in 1941, nam Adams een reeks fotos van de Boulder Dam, ook wel bekend als de Hoover Dam, een enorm bouwwerk aan de Colorado-rivier, en we denken dat ze interessant zijn om te zien hoe Adams het oog van een landschapsfotograaf toepast op een enorme door mensen gemaakte constructie zoals deze.

Een mooie varen

Nog een schoolvoorbeeld van een plant die eruitziet zoals je hem in je hoofd zou voorstellen, deze vijfpuntsvaren is prachtig belicht, met iets meer licht dan Adams soms gebruikte, om een oogverblindend beeld te creëren.

Handelsmerk

Deze afbeelding is het leerboek Adams, de donkere, humeurige belichting die een verbluffend tafereel creëert en de gestreepte rots van deze canyon in Arizona wordt in verschillende mate verlicht door de zon die door de wolken gluurt. Het is een prachtig stuk dat daarboven staat met zijn beroemdste afbeeldingen in termen van kwaliteit.

De brand

Bosbranden kunnen angstaanjagend zijn, maar ze zijn ook een natuurlijk onderdeel van regeneratie (tot op zekere hoogte). Dit is de nasleep van zon brand in Glacier National Park, Montana, en de portretopname van Adams geeft het een enorm gevoel van schaal. Probeer maar eens te tellen hoeveel verbrande bomen er in deze ene opname zijn.

De Tetons en de Snake River

Deze foto van Ansel Adams, gemaakt in 1942, toont de schoonheid van het Grand Teton National Park in Wyoming. Een opvallende foto van de natuur op zijn best en een vredig beeld van een wereld ver verwijderd van de verwoestingen die elders in dat decennium plaatsvonden.

Kracht

Adams wordt misschien geassocieerd met landschaps- en natuurfotografie, maar hij maakte een tijd door van snelle technologische veranderingen en de verspreiding van industriële processen, en deze foto van een energiecentrale op de Hoover Dam laat zien dat hij dit niet zomaar negeerde - het is een verleidelijk rooster van draden en spoelen.

Ingang van de kerk

Nog een Ansel Adams-foto uit 1942, deze keer genomen in New Mexico. Hier is het visioen van een kerkingang aan het Taos Pueblo National Historic Landmark.

Een eenvoudig beeld en toch een prachtig ingelijste

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Adrian Willings.