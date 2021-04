Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaat niets boven een advertentie voor een onecht technologisch product in zwart-wit om je te laten beseffen hoeveel vooruitgang we hebben geboekt als technische samenleving. Of het nu gaat om bizarre constructies voor het voeren van telefoongesprekken of verlichtingsproducten die er nauwelijks veilig uitzien, het is eerlijk om te zeggen dat we nu allemaal veel meer toegang hebben tot betrouwbare technologie.

Toch is er veel plezier en interesse te vinden in het onderzoeken van afbeeldingen van oude technologie en onszelf eraan te herinneren hoe de dingen vroeger waren. Dat is waar de Instagram-feed van Concept Talk om de hoek komt kijken - hij staat vol met geweldige fotos uit vervlogen tijden. We hebben het doorzocht om een aantal fantastische fotos te vinden voor uw surfplezier.

Pimp mijn rit

Fietsen zijn, in vergelijking met autos in ieder geval, niet zo veel veranderd - de kerntechnologie kan tenslotte alleen tot nu toe komen. Dat gezegd hebbende, is het een tijdje geleden dat we een verlichtingsoptie zagen voor een fiets zoals deze, die een verbazingwekkend aantal lampen aan je fiets vastmaakt. Als mensen zich zorgen maakten om gezien te worden als het donker was, zou dit het probleem zeker hebben opgelost.

Operator, alsjeblieft

Dit is een foto die zo vergezocht is dat hij er grappig uitziet, maar dit idee van hoe mensen eruit zouden kunnen zien als de mode drastisch zou veranderen, terwijl de telecommunicatietechnologie verbijsterend statisch bleef, zorgt voor een grappige collage van concepten.

Ruimtecommandant

Evenzo is dit geen echt ontwerp of prototype van een ruimtepak, zoals we hopen dat voor de hand ligt, maar zelfs als een verkenning van hoe pakken er ooit uit zouden kunnen zien, is het amusant hoe ver het van de basis af is.

Gemeenschappelijk luisteren

We zouden willen zeggen dat het gemakkelijk splitsen van koptelefoons veel gemakkelijker is geworden sinds deze afbeelding, maar het is amusant niet echt, althans niet als je nog steeds wilt dat acht kinderen naar dezelfde audiobron luisteren. Toch, welke oplossing er ook is, is waarschijnlijk een verdomd gezicht kleiner, tenminste.

Draai de dekken

Dit is misschien wel de meest opzichtige platenspeler die we ooit hebben gezien - een set decks ingebed in wat alleen kan worden omschreven als een gigantisch marmeren ei, het is zo ongeveer een van de lelijkste stukjes interieur die we ooit hebben gemaakt, denken we.

Sociale isolatie

De ingebeelde versies van de toekomst van mensen zorgen achteraf altijd voor fascinerende vergelijkingen, en dit schilderij uit Italië is daar een perfect voorbeeld van. Zijn visie van geïsoleerde individuen die rondrijden in persoonlijke voertuigen die hen afsluiten van de rest van de samenleving, is enerzijds vergezocht, maar vertoont ook op zijn minst een voorbijgaande gelijkenis met sommige aspecten van hoe we nu leven.

Groene luchten

Mensen vonden het ook leuk om zich voor te stellen hoe onze steden er decennia in de toekomst uit zouden zien, en deze voorspellingen lijken, om wat voor reden dan ook, vaak naar het optimistische te neigen. Daarom krijg je ideeën als deze, die stelden dat de wolkenkrabbers die in steden over de hele wereld omhoog schieten, allemaal worden bedekt met tuinen om hun milieu- en visuele impact te verminderen. Helaas is dit niet echt waar gebleken.

Toekomstige esthetiek

Autos weerspiegelen onze tijd meer dan we ons soms realiseren - hun ontwerpen en uiterlijk zijn over het algemeen verbonden met het soort technologie dat wij als samenleving kopen en waarnaar wij als samenleving hunkeren. Vraag je dan af dat dit Ford-model er zo funky uitziet - het komt uit de jaren 70 en we kunnen gewoon geen genoeg krijgen van die kleurrijke streep.

Neon demon

Deze neonverkoper, die helemaal teruggaat tot 1930, is een geweldig voorbeeld van hoe futuristisch een echte retro-technologie kan zijn - de manier waarop deze buizen worden aangedreven is zo low-fi dat de meesten van ons het moeilijk zouden hebben om het te begrijpen. Wat echter duidelijk is, is dat het er prachtig uitziet en aanvoelt, en dat het tegenwoordig zeker een verzamelobject is.

Uitrollen

Dit is misschien wel het coolste voertuig van welk type dan ook dat we in geruime tijd hebben gezien, maar het feit dat het in de jaren dertig is gebouwd, maakt het bijna overweldigend. We kunnen de redenen zien waarom dit niet uitgroeide tot een normaal iets om te bezitten, maar dat is nog steeds een schande.

Waarom niet?

Een burgervormige telefoon zou later iconisch worden door de film Juno, maar waarom zou je geen draagbare spelconsole in dezelfde vorm hebben? Dit conceptstuk is hilarisch om naar te kijken, en je hebt niet het gevoel dat de twee knoppen en een D-pad erg leuk zouden zijn om te spelen, maar het is zeker gedenkwaardig.

Chunky chic

Is dit een geweldig stukje bewust kitscherig ontwerp met enorme knoppen die uniek en leuk zijn, of een lelijk monster met knoppen die nooit ergens gerepliceerd mogen worden? Aan het eind van de dag moeten we dat misschien aan jou overlaten.

Videobollen

Sferische televisies zijn een wet op zich. We weten dat ze ergonomisch of voor kijkhoeken niet logisch zijn, maar we kunnen er niets aan doen als we zeggen dat ze er gewoon goed uitzien. Zouden we er nu een film over kijken? Natuurlijk niet. Zouden we er een hebben als een interessant stukje kunst? Heel waarschijnlijk.

Dutje peulen

Dit concept voor een dutje ziet er nu geweldig vooruitziend uit. Het is misschien niet juist in ontwerptermen, met de bolvormige looks helemaal niet meer in de mode, maar sinds Google de beroemde dutjesstations heeft toegevoegd aan zijn enorme campus in Silicon Valley, zijn nap-pods, zo niet populair, in ieder geval geaccepteerd.

Nogal een hol

Het idee van deze kunstenaar over hoe een ideaal hol eruit zou zien, doet ons ondertussen kwijlen van jaloezie. Als je mentaal zijn flipperkast upgradet naar een gameconsole, is dit echt niet zo ver weg van waar mensen tegenwoordig naar streven, hoezeer de esthetiek ook wild is. Wie wil er nou geen biljartkamer ?!

Bloemrijk

Dit simpele plaatje van een telefoon uit de jaren 70 is daarentegen een nuttige herinnering dat echte, fysieke technologie uit de voorbije decennia vaak teleurstellend of zelfs openlijk een beetje lelijk kan zijn. We zeggen niet dat bloemenprints en -patronen altijd grimmig zijn, maar we weten ook niet zeker of we deze telefoon in ons huis zouden willen hebben.

Gestroomlijnd

Afgezien van de dwaasheid van Elon Musk in de vorm van de Cybertruck, denken we dat het redelijk is om te zeggen dat auto-ontwerp de afgelopen decennia een stuk minder interessant is geworden, zoals dit prachtige model laat zien. Hoewel het misschien geen bestseller was, kunnen we nu niet zien dat zon radicaal ontwerp wordt gemaakt.

Gaming-installatie

Snel vooruitlopend naar deze eeuw, houden we van dit beeld, vanwege hoe goed we weten dat het in zijn tijd het toppunt van verfijning was. Dit is iemands geweldige installatie om vluchtsimulators op te spelen, zelfs als een moderne pc-gamer bij het idee zou snuiven. Vergelijk die dikke monitoren met moderne ultrabrede opties en je zult de definitie van vooruitgang zien.

Botsing van culturen

We houden van deze afbeelding vanwege hoe gedateerd verschillende elementen ervan zijn - in het bijzonder het contrast tussen de futuristische tv-set (voor die tijd) en de poppen die op de planken aan de rechterkant zaten - om te laten zien hoe snel de technologie marcheerde in de 20e eeuw.

Voedsel magie

De omslag van dit boek is een geweldige herinnering aan hoe microgolven het spel veranderden toen ze voor het eerst algemeen verkrijgbaar en betaalbaar werden - sommige soorten voedselbereiding versnelden tot het punt waarop jonge mensen echt eraan herinnerd moeten worden dat de technologie niet alleen magie is.

Interessante marketing

De audiomixer zelf staat misschien vooraan en in het midden, maar dat weerhoudt ons er niet van te denken dat we geen moderne bedrijven kunnen zien die hun product op de markt brengen met een afbeelding van iemand die geniet van een joint op de achtergrond - misschien zijn wij dat gewoon!

Luid genoeg?

Deze foto uit het Mitsubishi-archief is een leuke kijk op hoe groot een luidspreker kan worden als je de grenzen van het verstandige verlegt - we weten niet zeker hoe het zou klinken als ingeschakeld, maar we kunnen ons de pijn van welke soort dan ook voorstellen van interferentie die erin wordt gevoerd.

Verblindend

Welke betere manier om uw hifi op de markt te brengen zoals Philips hier heeft gedaan, met een blozende grote bliksemschicht. Marketingexemplaar? Nee bedankt - geef ons gewoon een stormachtige lucht en enorme roze schitteringen op de luidsprekers om te laten zien dat dit ding gemaakt is voor rock n roll.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Adrian Willings.