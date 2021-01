Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ruimte. Er zijn niet veel dingen die de verbeelding prikkelen en het hart sneller doen kloppen. Of het nu gaat om invloedrijke sciencefiction-giganten zoals de Star Wars-franchise of van films die hun kraam een beetje dichter bij de realiteit plaatsen, zoals Gravity en First Man, we zijn gefascineerd door het leven in een baan om de aarde.

Maar het feit is dat de overgrote meerderheid van ons nooit de kans zal krijgen om voor onszelf tijd in de ruimte te ervaren. Of dat nu komt omdat ruimtetoerisme nog maar langzaam een ding aan het worden is en nog steeds verlammend duur is, of omdat we het gewoon niet uitstekend genoeg deden bij onze bètavakken op school, het is de moeite waard om te accepteren.

Het is dan ook geweldig nieuws dat bureaus zoals NASA niet alleen geïnteresseerd zijn in het verkennen van de ruimte en het documenteren voor onderzoeksdoeleinden - er zijn ook talloze adembenemende fotos die vanuit een baan om de aarde worden genomen. Deze afbeeldingen laten ons geweldig zien hoe het is om daarboven in de uitgestrekte uitgestrektheid te zijn.

We hebben 15 geweldige fotos verzameld die NASA openbaar heeft gemaakt, gemaakt aan boord van het International Space Station (ISS) voor uw kijkplezier.

We beginnen in het ruimtestation, met een shot waarvan we denken dat het je een goed idee geeft van hoe krap het kan zijn binnen zijn grenzen. Jessica Meir, een van NASAs astronauten, werkt in de luchtsluis om een aantal ruimtepakken klaar te maken voor gebruik op ruimtewandelingen.

Je kunt aan haar zwevende laptop en de apparatuur overal zien dat het gemakkelijk moet zijn om items uit het oog te verliezen terwijl je daarboven bent!

Hier wordt Jessica Meir vergezeld door een andere NASA-astronaut, Christina Koch, terwijl de voorbereidingen doorgaan voor een ruimtewandeling die ze gaan doen om wat nieuwe batterijen aan de buitenkant van het station te installeren.

We houden van deze opname omdat het je een idee geeft van hoe groot de pakken zijn, in verhouding tot hun inzittenden, en hoe dat van invloed moet zijn op het vermogen van een astronaut om gemakkelijk te manoeuvreren.

Hier, op onze laatste foto vanuit het station, zien we Luca Parmitano van de European Space Agency zijn ruimtepak en dat van een NASA-astronaut controleren voor een eigen ruimtewandeling. Het dient om te onderstrepen hoe belangrijk deze controles en processen zijn om ervoor te zorgen dat er niets misgaat als er eenmaal buiten de luchtsluis is overgeleverd aan de ruimte zelf.

Nu zijn we buiten, zoals je kunt zien - Parmitano is bezig met zijn taken, al die tijd vastgebonden aan die dunne, bijna onmerkbare draad linksonder in het frame. Het is borderline eng, niet?

Hier is een meer ingezoomde blik op Parmitano terwijl hij werkt, zodat je een idee krijgt van hoeveel apparatuur hij aan hem heeft vastgemaakt en hoe moeilijk het moet zijn om op een of andere manier efficiënt langs de buitenkant van het station te bewegen.

Dit is slechts één momentopname van een ruimtewandeling die in totaal meer dan 6 uur heeft geduurd.

Deze opname is op een paar niveaus verbluffend - van de weerspiegeling in Jessica Meirs helm die Christina Kock laat zien tijdens het maken van de foto, tot de close-updetails die je linksonder in het kader kunt zien.

Dit helpt je om inzicht te krijgen in hoe massief en onhandig de handschoenen zijn die ze moeten dragen, en hoe supergroot het gereedschap dat ze gebruiken moet zijn om zowel met de handschoenen te werken als om te gaan met de omstandigheden waarin ze zich bevinden.

Het is mogelijk om te vergeten, kijkend naar de fotos die we tot nu toe hebben laten zien, dat deze ruimtewandelingen niet alleen plaatsvinden in een lege leegte - de aarde is gewoon buiten schot, met de onmogelijke hoogte en schaal die daarbij horen.

Deze foto legt dat onderscheid perfect vast en toont NASAs Andrew Morgan op de voorgrond, terwijl alle banden hem veilig op zijn plaats houden, terwijl je achter hem de oceaan en wolken op een waanzinnige afstand kunt zien.

Deze opname van Andrew Morgan is om een paar redenen leuk, niet in de laatste plaats omdat hij hem op het moment van fotografie vastlegt, en je kunt door het oppervlak van zijn helm tot aan zijn gezicht kijken.

De lensflare naast hem voegt een filmisch tintje toe aan de dingen, terwijl de gloed van de zon net buiten het frame onderaan het geheel een dramatische belichting geeft. Het is een uniek perspectief op dingen in het ISS.

Dit was een voor de hand liggende kandidaat voor opname, en ook om voor de hand liggende redenen. Er zijn selfies en er zijn selfies , en deze inspanning van ESAs Luca Parmitano is er een voor alle leeftijden.

Nogmaals, het is goed om wat context te krijgen. Als we uit Parmitano uitzoomen, kunnen we de robotarm zien waaraan hij is vastgemaakt, die er kwetsbaar genoeg uitziet om ons hartkloppingen te bezorgen op de grond. Achter en achter hem is de pikzwarte geeuw van de ruimte zelf.

Dit is een geweldige opname om te illustreren hoeveel contrast er daarboven is. Zwarter zwart krijg je niet dan dit, maar het wit op de bovenkant van Parmitanos helm is ook zo puur als het kan.

Astronauten zijn eindeloos interessante figuren, maar het is ook redelijk om te zeggen dat het ISS zelf een wonder is om te fotograferen. Die zonnevinnen zijn gewoon iconisch, terwijl we op goede gezag hebben dat de kleine capsule in de rechterbovenhoek van het frame een koepel wordt genoemd, met een heel goede astronaut erin.

Als je wat meer context wilde, zijn elkaars zonnepanelen op behoorlijke afstand groter dan een tennisbaan. We kijken hier niet naar een of ander ruimtestation.

Dit is weer een shot waarvan we denken dat het voor zichzelf spreekt. We bekijken de enorme zonnepanelen nog eens vanuit een andere hoek, terwijl beneden op aarde de zonsopgang glinstert boven de Filippijnse Zee.

Het is een prachtig stukje fotografie, en de oranje gloed van de zonnestralen die op de zonnepanelen vallen, vormt een geweldige aanvulling op de zon die ver beneden de oceaan raakt.

De nacht biedt echter een net zo indrukwekkend uitzicht op de aarde, en dit shot van Zuid-Koreaanse metropolen die s nachts verlicht zijn, is prachtig. Op de achterkant van de foto zie je zelfs scheepslichten in de Japanse Zee, terwijl het lichtpunt in het midden rechts de hoofdstad van Zuid-Korea, Seoul, is.

Het herinnert ons eraan hoe geweldig menselijke netwerken er van grote afstand uitzien.

Dit prachtige shot is een leuk klein verhaal voor plataarders, maar ook een mooi beeld van ruimte en aarde in relatie. Die gloed lijkt misschien de Aurora Borealis of een soortgelijk effect te zijn, maar het is eigenlijk gewoon de atmosferische gloed van de planeet.

Je kunt de lichten van de beschaving onderaan zien, elegant naast het sterlicht aan de bovenkant van het frame.

Om onze galerij af te ronden, keren we terug naar de aarde, in het gezelschap van een Boeing CST-100 Starliner-ruimtevaartuig. Hij is net geland in White Sands, New Mexico, na een testvlucht in een baan om de aarde, klaar voor verder gebruik.

Het is een geweldig beeld dat herinneringen oproept aan maanlandingen en verkenningen terwijl het feitelijk op onze eigen planeet bestond, en het NASA-logo op het schip situeert alles schitterend. Een mooie finishing touch wordt toegevoegd door de wetenschap dat het schip door de bemanning Calypso is gedoopt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.