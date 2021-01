10 verbluffende voorbeelden van moderne hightech architectuur

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Technologie is tegenwoordig een beetje moeilijk te beheersen. Waar de 20e eeuw je misschien heeft laten wegkomen met het idee dat technologie microchips en moederborden betekende, we bevinden ons in een tijd waarin alles erin vastzit. Dat kan netwerken betekenen, of complexe ontwerpprocessen, of een aantal andere dingen.

In de architectuur betekent dit echter dat we gebouwen zien die zijn ontworpen en gebouwd met technologie die door hun skelet loopt - of het nu gaat om ecologisch significante maatregelen voor energie-efficiëntie, of gewoon om geheel nieuwe manieren om glas te behandelen om betere resultaten te krijgen.

We hebben de wereld rondgekeken om enkele van de meest indrukwekkende recente gebouwen te bekijken die technologie in hun hart hebben. We zullen je in elk geval een beetje uitleggen over wat het gebouw zo speciaal maakt.

Begin jaren negentig stond Taipei 101 een paar jaar lang op de felbegeerde toppositie als s werelds hoogste gebouw, maar dat is niet waarom het op onze lijst staat, hoewel het gerelateerd is. Taiwan bevindt zich in een deel van de wereld dat regelmatig wordt geteisterd door stormen en tyfonen, waardoor het een uitdagende locatie is voor wolkenkrabbers zo hoog als deze - 508 meter.

Het compenseert het zwaaiende effect van harde wind met een enorm intern pendelsysteem dat tot in de perfectie is gekalibreerd, een ingenieuze (zo niet unieke) implementatie van ouderwetse technologie in moderne omgevingen. Dat het gebouw ook werd gebouwd op een manier die het jaren later in 2012 kwalificeerde voor LEED-platina-certificering, is meer een bewijs van de vooruitstrevende aard van het ontwerp.

Consultancygigant Deloitte gaat vooruit naar een veel recenter opgeleverd gebouw en is gevestigd in The Edge in Amsterdam, dat het groenste gebouw ter wereld wordt genoemd. Het Britse milieubeoordelingsbureau BREEAM vond het inderdaad gepast om het de hoogste duurzaamheidscore toe te kennen die het ooit had gegeven, en dat is nogal een lof.

Enkele van de energiebesparende trucs zijn onder meer massas sensoren en timers om ervoor te zorgen dat verlichting, verwarming en meer alleen worden gebruikt als dat echt nodig is. Het is allemaal gebouwd rond een 100% hot-desking-systeem dat werknemers naar vrije bureaus kan leiden en de verlichting en temperatuur van die ruimte kan aanpassen aan hun voorkeuren via een bijbehorende app. Als dat niet klinkt als werken in de toekomst, weten we niet zeker wat.

Je wist een beetje dat het deze lijst moest maken - je kunt het hoogste gebouw ter wereld, de gigantische Burj Khalifa in Dubai, niet zomaar negeren. Wanneer u een gebouw van deze omvang bouwt, zijn er talloze interessante oplossingen die u alleen maar moet vinden om het werkend te krijgen, maar een goed voorbeeld is wanneer u bedenkt hoe u 163 verdiepingen van het gebouw van water voorziet, in een natuurlijk bakklimaat.

Google Street View verkent Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld

In het geval van de Burj Khalifa betekende dit het afscheiden van een enorm reservoir op de 40e verdieping, evenals vier extra tanks van 900.000 liter rondom het gebouw. Blijkbaar wordt het water van ten minste één van deze tanks elke dag door de meer dan 100 km aan leidingen van het hele gebouw gefietst, wat ook bijdraagt aan de afkoeling ervan in de woestijnhitte. Dat zijn verbazingwekkende cijfers.

In eerste instantie realiseer je je het misschien niet, maar bekijk de twee torens van het Bahrain World Trade Center van dichterbij. Dat klopt, dat zijn inderdaad drie windturbines. Dat zou aantoonbaar genoeg moeten zijn om de plaats van het gebouw op deze lijst te verklaren - het heeft duurzame energie geïntegreerd in het weefsel van het ontwerp.

Dat ethos is ook meer wijdverbreid, met andere technologische systemen, waaronder zonnepanelen om de wegverlichting rond de basis van stroom te voorzien, en energiezuinige fluorescerende verlichting die in het hele interieur wordt gebruikt.

De nieuwe campus van Apple (hij zal waarschijnlijk nog lang als nieuw bekend staan) is de afgelopen jaren een van de meest prominente gebouwen ter wereld geweest. Of je het nu ziet als een synecdoche voor hebzucht in Silicon Valley, of als de rechtvaardige woestijnen van een wereldwijde kolos, er is geen ontkomen aan hoe technisch het is.

Het pronkt met panelen van glas die zo groot zijn dat ze het geloof bedriegen, het kost ongeveer $ 5 miljard om te bouwen en maakt gebruik van "base-isolation" -technologie om gescheiden te blijven van het werkelijke oppervlak van de aarde en schade door aardbevingen te voorkomen. Als een aardbeving zou toeslaan, bijna 700 enorme roestvrijstalen schotels waarop het rust, zodat het tot 4 voet kan verschuiven om rekening te houden met de beweging van de aarde. Het hele dak is ook bedekt met zonnepanelen, met veel meer details rondom de plaats. Het is een echte technische haven.

Premier League-team Tottenham Hotspur verhuisde begin 2019 naar hun nieuwe stadion en heeft een heleboel geweldige technische functies om fans van andere teams stilletjes jaloers te maken op de nieuwe locatie, inclusief biertapjes die je kopje van onderaf vullen.

Wat echter nog belangrijker is, is het feit dat het stadion eigenlijk twee velden heeft, een voor voetbal en een voor Amerikaans voetbal - het kan ze verwisselen via een enorm, gemechaniseerd proces dat het veld opsplitst in drie, ontwortelde massas stoelen en vervangt. het veld met een ander dat perfect is voor het spel in kwestie. Het is een fascinerend proces om versneld te zien , vertrouw ons.

Terug naar de wereld van het meer alledaagse kantoorgebouw, laat het nieuwe hoofdkantoor van nieuwsorganisatie Bloomberg in Londen zien dat kantoren zowel spetterend als extreem technisch zijn. Het is weer een gebouw dat streed om de titel van s werelds meest milieubureau, dat dagelijks 4.000 werknemers huisvest.

Een van de belangrijkste innovaties is te vinden in de vorm van op maat gemaakte plafondpanelen die luchttoevoer, koeling, verlichting en geluidsdemping combineren in één. Het heeft ook meerdere waterbesparende systemen, en in de hitte van de steeds opwarmende zomers in Groot-Brittannië kan het zelfs bronzen bladen aan de buitenkant openen om natuurlijke luchtstroom naar binnen te laten om het gebouw te koelen zonder energieverbruikende systemen.

Amazons Spheres, gehuisvest in het hart van Seattle, zijn gigantische glazen bollen die zijn ontworpen om het plantenleven in perfecte omstandigheden te huisvesten. Tussen de drie bellen bevinden zich 2.643 glasplaten die hun buitenkant vormen.

Het bevat ook verbazingwekkende levende muren die 25.000 planten weven tot 4.000 vierkante meter doeken om een prachtig, weelderig landschap te creëren. Sommige gelukkige Amazon-werknemers gebruiken het interieur ook echt als werkplekken en lounges voor werknemers, wat voor hen een echte zegen moet zijn. Het is ongeveer net zo mooi als een kantoor in het stadscentrum kan zijn, we weten zeker dat u het daarmee eens bent.

We houden van The Interlace vanwege meer dan alleen de slimme aanpassing van omgevingsfactoren en windsnelheid - kijk maar naar het slimme, subversieve ontwerp, het stapelen van flats en open ruimtes op manieren die gewoon niet zijn zoals je verwacht.

Die prachtige, verrassende architectuur won het Wereldgebouw van het jaar 2015, een mooie onderscheiding. Er zijn 31 blokken gerangschikt in stapels en patronen, en het project berekende zorgvuldig de hoeken van zonlicht, wind en microklimaatomstandigheden om ervoor te zorgen dat elke binnenplaats en holte die het creëerde, speelde in aangename temperaturen en energiebehoud.

Iedereen die in Singapore is geweest, zal de iconische aanblik van het Marina Bay Sands-complex herkennen, een gebouw dat op een aantal dingen kan lijken, afhankelijk van vanuit welke hoek je kijkt.

Elk van die drie gebouwen is 55 verdiepingen hoog, terwijl de bovenbouw die ze ondersteunen 340 meter lang is, de grootste uitkraging ter wereld. Op dat bovenste oppervlak vind je zwembaden, openbare ruimtes en promenades die aanvoelen als iets dat rechtstreeks uit Star Treks utopische visioenen van Federatieplaneten komt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.