Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op zoek naar een goede deal voor een nieuwe camera? Amazon Prime Day is deze week tussen 13 en 14 oktober, waarbij de online retailer de prijzen in zijn winkel drastisch verlaagt - wat betekent dat je een compacte, spiegelloze, DSLR- of lensdeal kunt sluiten tijdens de tweedaagse uitverkoopperiode.

We brengen je alle deals hier wanneer ze live zijn.

U kunt zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen bij Amazon Prime om te profiteren van Prime Day-deals. U kunt op elk moment annuleren, want er is geen verplichting om door te gaan. Lees hier meer over de voordelen

• Fujifilm X-A7 spiegelloos met 15-45 mm lens - bespaar 36%, nu £ 449: het instapmodel in Fujis assortiment opent de deur naar een zeer veelzijdige systeemcamera. Bekijk de Fuji X-A7-deal

• Fujifilm X-T200 spiegelloos met 15-45 mm lens - bespaar 27%, nu £ 549: een enorme verbetering ten opzichte van zijn voorganger, dit spiegelloze model zorgt voor een solide camera met verwisselbare lens dankzij de verbeterde autofocus en het grote variangle touchscreen. Bekijk de Fuji X-T200-deal

Sony A7 II full-frame spiegelloze camerakit - bespaar 49%, nu £ 839: de eerste full-frame spiegelloze camera van Sony is tegenwoordig een paar jaar ouder, maar in zijn tweede generatie is het een koopje in de wereld van full-frame kwaliteit. Bekijk de Sony A7 II-deal

• Sony A7 R II full-frame spiegelloze camerakit - bespaar 50%, nu £ 1199: de video-centrische versie, vandaar de R, is een uitstekende hand in alles wat met bewegende beelden te maken heeft. En voor de halve prijs is het een koopje. Zie de Sony A7 R II-deal

• Sony RX100 Mark III compactcamera - bespaar 56%, nu £ 349: De best toegankelijke high-end compactcamera-serie is de RX100. Dit model van de derde generatie combineert een sensorgrootte van 1 inch met een pop-upzoeker. En met £ 451 korting is het een voordelige compactcamera in zakformaat als u op zoek bent naar beter dan telefoonfotos. Zie de Sony RX100 III-deal

Sony RX100 Mark VI compactcamera - bespaar 36%, nu £ 739: de zesde generatie editie van deze high-end compactcamera voegt een langere zoomlens toe dan de MkV, met behoud van de kleine bouwkwaliteit die het zon aantrekkelijke camera in zakformaat maakt . De kwaliteit is ook geweldig van de 1-inch sensor. Bekijk de Sony RX100 VI-deal

• Sony RX10 III superzoom camera - bespaar 25%, nu £ 829: op zoek naar iets met een beetje meer bereik? Een superzoom zal de perfecte vrijer zijn. Deze Sony is als een RX100 high-end compact maar met een veel langere lens, wat betekent dat hij verre onderwerpen kan fotograferen alsof ze dichterbij zijn. Het is natuurlijk lang niet zo klein, maar dat hoort allemaal bij het pakket. Bekijk de deal voor Sony RX10 MkIII

Hieronder vindt u snelle links naar dealspaginas voor de beste retailers, voor het geval u op zoek bent naar iets dat we niet hebben behandeld.

Geschreven door Mike Lowe.