(Pocket-lint) - Vandalisme is een misdaad die we niet onderschrijven, maar soms kan het grappig, geestig of gewoon ronduit dom zijn. Zelfs de meest preutse mensen kunnen zo nu en dan genieten van een vleugje real-world shenanigans.

We hebben een galerij met gekke en hilarische fotos verzameld van verschillende soorten vandalisme met een gezonde scheut humor om van te genieten.

CCTV-vandalen

Er is niets brutaler dan een vandaal die zo brutaal is. Manier om het met een grappige stijl aan de man te houden.

De deur is kwetsbaar

Een diep en pijnlijk accuraat stukje vandalisme spreekt over de zwakte van de menselijke conditie en vergelijkt het met een deur die alleen voorzichtig moet worden geopend.

Verwijder deze verzegeling niet

Soms zijn het de meest subtiele vormen van vandalisme die het meest amusant zijn. Je kunt een beetje homonieme humor niet verslaan.

Post geen rekeningen

We kunnen niet anders dan denken dat dit bord had kunnen doen met meer fotos van Bill Murray, maar verder houden we van het gevoel voor humor van deze vandaal.

Wie ga je bellen?

De reboot van de Ghostbusters-film had in een heel andere richting kunnen gaan als deze kerel er de hand in had gehad.

Geen idee is origineel

Hier heb je het, fotografisch bewijs dat geen enkel idee origineel is, zelfs niet van vandalen. Toch grappig. Geholpen door het feit dat we een wilde fantasie hebben en nu denken aan iemand die een vuur probeert te blussen met een lift.

Alles is handsfree

In een wereld waar bijna alles handsfree is, gemakshalve is gebouwd of spraakgestuurd wordt met behulp van een slimme assistent, zijn deze vandalistische daden redelijk overtuigend. Dat is natuurlijk de bedoeling. Ongetwijfeld stond er een vandaal in de buurt om te zien hoe iemand tegen een handdoekdispenser schreeuwde of herhaaldelijk klapte, zich afvragend waarom ze geen drankje uit een waterfontein konden krijgen.

Shenanigans zijn er in overvloed.

Politiek vandalisme

Zelfs vandalen zijn niet bang om hun kunst te gebruiken voor een stukje sociaal commentaar. Of je het er nu mee eens bent of niet, je moet hier naar grijnzen.

Vandalisme in positieve actie

Soms is vandalisme voor een goed doel. Deze brievenbus had een nieuwe verflaag nodig. In plaats van een streng geformuleerde brief, nam iemand het op zich om de doorn in het oog te spuiten totdat de raad het probleem had opgelost. Misschien niet de meest verstandige oplossing, maar het werkte.

Corrigerende graffiti

Soms is graffiti voor een goed doel. In dit geval niet alleen een strijd tegen racisme, maar ook een luchthartige grap over andermans slechte spelling.

Consistent vandalisme

De wang van dit vandalisme. Het is moeilijk te geloven hoeveel van de persoon erachter moet zijn om een bericht over vandalisme te vernielen. We moeten toegeven dat we er echter goed over hebben gegniffeld.

De deur is gealarmeerd

Deze arme deur, we vragen ons af waar het zo bezorgd over is. In ieder geval houden de ramen en de vloer het gezelschap in de voortdurende staat van paniek.

Vandalisme bij patinten

Soms zit de duivel in de details en zijn de kleine daden van vandalisme de beste. Deze foto toont een Chromebook die is "gerepareerd" op de school van Redditor. Kijk goed en je zult zien dat de toetsen in de juiste volgorde van het alfabet zijn geplaatst.

De nieuwste Harry Potter

Een van de minder bekende werken van JK Rowling brengt Harry Potter op een veel serieuzer pad. We vragen ons af of de kleine tovenaar de economische problemen van de USSR kan oplossen

Afdrukproblemen

Als je printproblemen hebt, voelt Jay-Z zich slecht voor je zoon. Hij heeft 99 problemen, maar printen is er niet één.

Verberg je aardappel

We houden van deze simpele stukjes vandalisme waardoor je twee keer naar een openbaar bord kijkt. Was je handen wordt je aardappel verbergen. Aardappelen zijn kostbaar.

Welke weg naar het bos rennen

We genieten altijd van een beetje vandalisme op straatnaamborden. Zeker als het een verwijzing naar Forest Gump bevat. Klassiek.

Darth Vader pijp

Deze vandaal houdt duidelijk van een goede Star Wars-referentie en ook van sommige japes. We moeten toegeven dat de overeenkomsten zeker opvallen.

De Millenium Falcon

Een klein beetje artwork maakte deze afvoerafdekking zeker interessanter en ook een nerds genot.

De zware sumo

Deze kleine Sumo heeft wat gewicht en heeft iets in de echte wereld gebroken. We genieten van dit soort vandalisme dat het oog weghaalt van gebroken, beschadigde of gedeukte objecten uit de echte wereld.

Bender parkeerpijler Rodriguez

Wanneer Futuramas Bender verouderd raakt, heeft hij misschien andere toepassingen dan alleen maar een buigrobot te zijn. Deze straatvandaal heeft zich voorgesteld hoe het zou zijn als hij een parkeerpilaar was.

Nep maar hilarische advertenties

In de nasleep van de Facebook-schandalen plaatste iemand deze nepadvertentie in Londen zodat alle burgers ervan konden genieten.

Bill Posters is onschuldig

Arme Bill Posters, hij krijgt altijd de schuld. We hebben zoveel waarschuwingssignalen gezien die zeggen dat hij zal worden vervolgd, maar waarvoor?

Je bent offline

Deze artiest heeft het offline dinosaurusspel van Google Chrome in de echte wereld nagebootst. Het kunstwerk wordt ook geleverd met een wijs advies - "raak niet in paniek, kijk rond en probeer met de werkelijkheid om te gaan."

Visachtig gebouw

Stadskunstenaar Falko One doet de dingen een beetje anders en gebruikt zijn vaardigheden om de straten van Zuid-Afrika om te toveren in een openluchtkunstgalerie.

Deze kunstwerken zijn misschien niet hilarisch, maar ze zijn het vermelden waard, omdat ze de wereld zeker opvrolijken.

Breid de kunsten uit

Wie heeft er een grotere luchthaven nodig als je kunst hebt? De kunsten zijn duidelijk beter voor iedereen.

Scheldwoorden

Dit lijkt op het soort graffiti dat iemand zou kunnen maken als ze zich echt ondeugend voelen, maar niet zo ondeugend dat ze de hele weg kunnen gaan met schokkende woorden.

Misschien wel de meest Canadese graffiti die je ooit hebt gezien?

Eigenwijs

Hilarisch ironische graffiti die we allemaal kunnen waarderen. Hoewel uw gezondheid geen grap is, moet u goed voor uzelf zorgen, op knobbels controleren en uw arts bezoeken als dat nodig is.

Deze deur is gealarmeerd

Slechte deur. We weten hoe het voelt. We vragen ons af wat de deur had kunnen zien om zo van streek te zijn?

Tetris verkeersbord

Als je nog nooit Tetris hebt gespeeld, kun je jezelf dan zelfs een gamer noemen? We houden van de moeite die we hebben gedaan om van dit bord een eerbetoon aan de retro-klassieker te maken.

Maak er geen zooitje van

Een standaardbord dat aangeeft dat mensen in de buurt niet eten en drinken, is in plaats daarvan omgezet in gedegen levensadvies. Probeer geen vloeistoffen te eten met mes en vork. Het wordt rommelig.

Knuffels maken alles beter

Knuffels maken alles beter! Deze arme gehavende dingen hebben liefde nodig, net als de rest van ons.

Clippy

De geliefde of veel verguisde (afhankelijk van je mening) Clippy leeft voort in de vorm van dit grappige stukje kunstwerk.

Heerlijk geeky.

Druk niet onnodig etiketten af

We grinnikten bij deze. Een grappige daad van anarchie en een ironische grap waar we enorm van genoten.

Geschreven door Adrian Willings.