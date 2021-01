47 van de beste afbeeldingen op Wikipedia van de afgelopen jaren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De beste afbeeldingen die op Wikipedia zijn verschenen en die de status " Featured picture " hebben gekregen. Er zijn een aantal ongelooflijke fotos in deze collectie.

Uitgelichte afbeeldingen zijn fotos die op Wikipedia zijn gekozen als een van de beste kwaliteit. Deze lijst bevat meer dan 12.000 fotos op een totaal van ruim 54 miljoen die op de site zijn gebruikt.

We hebben een aantal van de beste van de afgelopen jaren verzameld om van te genieten.

Een lege emmertrein

De tweede plaatswinnaar van de wedstrijd van 2018 kwam uit Bolivia en toont een lege "emmer trein" op de sporen tussen San Pedro en Ascotan, Chili. Een ongelooflijke achtergrond omvat de San Pedro-vulkaan die de lange rij treinwagons in de schaduw stelt.

Berijpte zeepbel

Een klassiek mooie bevroren bubbel gevangen in het midden van bevriezing. Deze afbeelding won in 2018 de derde plaats en het is gemakkelijk te zien waarom.

Twee mannelijke Phyllomedusa rohdeikikkers

Enkele van de beste fotos zijn die close-upbeelden van de natuur, onze wereld en de wezens erin. Deze afbeelding uit Brazilië toont een kikker die nonchalant over een van zijn maatjes heen springt - wat lijkt er niet erg blij mee. De afbeelding won in 2017 de prijs Foto van het jaar en kwam met het volgende onderschrift:

"Phyllomedusa rohdei is een kikkersoort uit de familie Hylidae met een paarse en oranje kleur in de liesstreek. Op de foto strijden twee mannetjes om een tak, de een gaat over de ander. Gefotografeerd in het Atlantische Woud, Michelin-reservaat, Igrapiúna , Bahia, Brazilië. "

Koninklijk paviljoen in de Phraya Nakhon-grot

Een adembenemend uitzicht op het Royal Pavilion in Phraya Nakhon Cave in Thailand. Het werd oorspronkelijk geknipt in 2015, maar werd in de daaropvolgende tijd op meerdere plaatsen op Wikipedia gebruikt voordat het de tweede plaats veroverde in de competitie van 2017.

Twee raven van de Tower of London

Deze zien er misschien uit als twee normale raven, maar ze zijn eigenlijk speciaal:

"Jubilee en Munin, Ravens of the Tower of London. Jubilee werd in 2012 uitgebroed in Somerset en draagt een gouden band. Hij werd aan de koningin geschonken op haar diamanten jubileum. Munin werd in 1995 uitgebroed in North Uist en draagt een lichtgroene band . Ze is de oudste raaf bij de toren. Identificatie bevestigd met Chris Skaife, Ravenmaster bij de toren.

Nog een briljant beeld van de natuur op zijn best en weer een bekroonde foto - dit keer de winnaar van de eerste plaats van de competitie van 2016.

Wilde olifanten op de weg

Deze bekroonde foto komt uit het Khao Yai National Park in Thailand en toont een aantal prachtige wilde olifanten die nonchalant over een lange kunstmatige weg dwalen.

IJsbeer tijdens de vlucht

Uit de noordelijke regio van Svalbard, Noorwegen, komt deze foto van een ijsbeer die van de ene ijsschots naar de andere springt in een wanhopige poging om iets te eten te vinden. De fotograaf van deze bekroonde foto legde uit hoe de beer even daarvoor op een baardrob had gejaagd, maar de zeehond was ontsnapt. Het resultaat is een schitterende kijk op de natuur in actie.

Een hoge resolutie weergave van Pluto

We hebben deze afbeelding eerder laten zien en zijn onder de indruk van elke keer dat we hem zien. De afbeelding toont een verbeterde kleurenweergave met hoge resolutie van Pluto die in 2015 werd gemaakt door NASAs New Horizons-ruimtevaartuig. Een redelijk verbazingwekkende opname als je bedenkt dat Pluto 4,67 miljard mijl verwijderd is van de aarde.

De afbeelding was de winnaar van de wedstrijd Foto van het Jaar in 2015.

Een kleurrijk uitzicht op de moskee

Deze foto werd tweede in de Foto van het Jaar-wedstrijd 2015. Het toont een kleurrijk beeld van de binnenkant van de Nasir ol Molk-moskee in Shiraz. Het zonlicht werpt ongelooflijke kleuren op de binnentapijten en creëert een prachtig uitzicht voor bezoekers van de moskee.

Hemelen boven haar

Een geweldige prijswinnende foto van de Melkweg die zich uitstrekt boven de lucht van een dame die eronder staat. Het werd in 2014 gefotografeerd in Trona Pinnacles National Landmark, Californië en won de derde plaats in de 2015 Picture of the Year-wedstrijd.

Een vlinder die zich voedt met de tranen van een schildpad

Deze prachtige scène werd in 2012 vastgelegd in Ecuador. Het toont het ongewone gedrag van Julia Butterflies uit de regio. Ze houden zich bezig met een activiteit die bekend staat als "traanfagie" - zich voeden met de tranen van de nabijgelegen schildpadden. Op die manier krijgen ze hun voedingsstoffen binnen en gedijen ze samen.

Deze ongelooflijke foto was de eerste winnaar van de wedstrijd in 2014.

Keizerspinguns in Antarctica

In 2013 maakte Christopher Michelm, een Amerikaanse ondernemer en fotograaf, deze ongelooflijke foto van een keizerspinguïn die uit de wateren van Antartica springt. Een majestueus wezen brak op briljante wijze en verdiende de tweede plaats in 2014 wel.

Boxcabs in Chili

Niet voor mensen met hoogtevrees, deze foto toont een weergave van een van de SQMs Boxcabs die over de sporen rijdt ver boven Tocopilla, Chili. Nog een schitterende bekroonde foto uit 2014.

Een brandende bol

De prijswinnende foto van 2013 was deze geweldige afbeelding van een gebarsten bol door Stefan Krause:

"Het glazen omhulsel van deze gloeilamp is geopend, waardoor zuurstofrijke lucht het inerte gas kan vervangen dat normaal binnenin zit. Wanneer ingeschakeld, brandt de wolfraamgloeidraad met een vlam. Op het moment van blootstelling werd de lamp in een fitting geschroefd, die werd vervangen door de lampvoet met behulp van beeldbewerking. "

Het nationale park

De winnaar van de tweede plaats van de wedstrijd van 2013 was deze afbeelding van het nationale park "Sviati Hory" (Heilige Bergen), Donetsk Oblast, Oekraïne. Een adembenemend uitzicht over het park met een schitterende mist over het water.

Een zwaluw drinken

Dit epische beeld van een zwaluw tijdens de vlucht toont een vogel die prachtig is ingekaderd op de foto en op het punt staat een drankje te nemen van het oppervlak van een zwembad. We vragen ons af hoe lang het heeft geduurd om zon geweldig moment vast te leggen. De afbeelding won in 2013 de derde plaats in de wedstrijd Foto van het Jaar.

Europese bijeneters

Deze bekroonde foto uit 2012 toont twee Europese bijeneters die rusten op een eenzame tak. Het mannetje kan gezien worden om wat lunch voor zijn partner te pakken.

Een coronale massa-ejectie

Deze foto uit 2012 werd gemaakt door NASAs Goddard Space Flight Center en toont een grote coronale massa-ejectie door de zon. Deze prachtige, maar dodelijke uitbarsting van plasma zou hebben geleid tot het verschijnen van een aurora aan de nachtelijke hemel rond het begin van september van dat jaar.

Een exploderende lamp

Deze afbeelding is zorgvuldig gemaakt met behulp van high-speed fotografietechnieken. Het toont een gloeilamp die schijnbaar explodeert nadat hij is neergeschoten met een low-power airsoft-pistool.

Uitzicht op het meer

Deze bekroonde foto uit 2011 toont een verbluffend mooi uitzicht op het Bondhus-meer in Noorwegen. De Bondhus-gletsjer is op de achtergrond te zien, samen met heerlijk kalm water, een eenzame boot en schitterende wolken die door de bergen rollen.

Een selfie in de ruimte

Het is onwaarschijnlijk dat je een betere selfie maakt dan deze. Deze foto uit 2010 werd gekozen als de tweede plaatswinnaar voor de wedstrijd Foto van het jaar 2011. Het toont astronaut Tracy Caldwell Dyson aan boord van het internationale ruimtestation.

Dit is een ongelooflijke vrouw, met bijna 189 dagen aan ruimte onder haar riem, waaronder drie succesvolle ruimtewandelingen en de eer om de eerste astronaut te zijn die werd geboren na de Apollo 11-missie.

Een waterweg in de lavatunnel

Deze schitterende foto van Luc Viatour toont een adembenemend uitzicht op een grot gecreëerd door een lavatunnel in Spanje. Het stille water in de grot lijkt een optische illusie te vertonen met geweldige reflecties van de grotwanden.

Een laser naar de hemel

De winnaar van de wedstrijd Foto van het jaar 2010 werd gemaakt door Yuri Beletsky en lijkt een laser te laten zien die de ruimte in schiet.

"Half augustus 2010 maakte ESO-fotoambassadeur Yuri Beletsky deze foto op de ESO-sterrenwacht op Paranal in Chili. Een groep astronomen observeerde het centrum van de Melkweg met behulp van de lasergeleidersterfaciliteit in Yepun, een van de vier eenheidstelescopen van de Very Large Telescope (VLT). "

"De laserstraal van Yepun kruist de zuidelijke hemel en creëert een kunstmatige ster op een hoogte van 90 km hoog in de mesosfeer van de aarde. De Laser Guide Star (LGS) maakt deel uit van het adaptieve optische systeem van de VLT en wordt gebruikt als referentie om de vervaging te corrigeren effect van de atmosfeer op beelden De kleur van de laser is precies afgestemd om een laag natriumatomen in een van de bovenste lagen van de atmosfeer van energie te voorzien - men kan de bekende kleur van natriumstraatlantaarns herkennen in de kleur van de laser. Men denkt dat deze laag natriumatomen een overblijfsel is van meteorieten die de atmosfeer van de aarde binnendringen. Wanneer ze worden opgewekt door het licht van de laser, beginnen de atomen te gloeien en vormen ze een kleine heldere vlek die kan worden gebruikt als een kunstmatige referentiester voor de adaptieve optica. Met deze techniek kunnen astronomen scherpere waarnemingen verkrijgen. Als ze bijvoorbeeld naar het centrum van onze Melkweg kijken, kunnen onderzoekers de galactische kern beter volgen, waar een centrale superzware zwarte h ole, omringd door dicht in een baan ronddraaiende sterren, slikt gas en stof in. "

Een panorama van de oude stad

Dit bekroonde panorama werd vastgelegd door Ramirez en toont Mostar, Bosnië en Herzegovina, een oude stad die dateert uit 1452.

New York s nachts

Van het prachtige landschap, midden in de stadsuitbreiding. Deze bekroonde afbeelding toont NYC s nachts met de HDR-modus ingeschakeld.

Een zeldzame rode eekhoorn

Deze laatste foto toont een zeldzame rode eekhoorn gefotografeerd in Duitsland. Deze eekhoorns zijn een zeldzame verschijning in Europa waar de dominante grijze eekhoorn het grotendeels heeft overgenomen. Dat maakt deze winnende foto nog specialer.

Een vulkaanuitbarsting

Een ongelooflijk uitzicht van hoog boven de aarde werd gemaakt door NASA en toont de ontzagwekkende kracht van de natuur. Deze paddenstoelwolk ziet er bijna uit als een nucleaire explosie, maar toont de nasleep van een vulkaanuitbarsting en de pracht van de natuur.

Een pelgrim bij de Gouden Tempel

De eerste prijswinnaar van de wedstrijd van 2009 was deze foto gemaakt in de Harmandir Sahib (Gouden Tempel) in Amritsar, India. Het toont een eenzame pelgrim in een staat van uitkleden nadat hij onlangs uit een ritueel bad is gekomen met de verbazingwekkende Gouden Tempel op de achtergrond.

Watervallen en kolkende poelen

Nog een ongelooflijke en bekroonde kijk op de natuur. Deze toont de prachtige Elakala-watervallen in het Blackwater Falls State Park, West Virginia. Op de voorgrond trekt een verbazingwekkende kolkende plas water de aandacht terwijl talloze watervallen water op de achtergrond naar beneden werpen.

De Russische erewacht

De derde plaatswinnaar van 2009 komt uit een militaire parade:

"Een Russische militaire erewacht, afkomstig van het 154e Commandants Regiment, verwelkomt Adm. Mike Mullen, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, van de Amerikaanse marine tijdens een kranslegging bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou, Rusland, 26 juni 2009. . Mullen is op een driedaagse reis naar het land, ontmoet collegas en toert door de Russische militaire academie. "

Ontspannen paarden

Deze afbeelding was de eerste prijswinnaar van de 2008 Foto van het Jaar-wedstrijd. Het toont twee paarden die ontspannen in de berggebieden van Navarra, Spanje.

Een vuurspuwende artiest

Een vuurspuwende artiest verrast toeschouwers tijdens een vertolking door de Jaipur Maharaja Brass Band. Deze afbeelding was de tweede plaatswinnaar in 2008 en toont echt vuur.

Stoomlocomotieven

Deze afbeelding is misschien wel een van de meest interessante op onze lijst. Simpelweg omdat het niet is genomen in het jaar dat het er één was. Hoewel de foto in 2008 derde werd, werd hij in 1942 door Jack Delano genomen. Hij zou pas een decennium na zijn overlijden winnen.

Evolutie van een tornado

Deze foto van Jason Weingart werd geselecteerd als Picture of the Year 2018 . Het werd gemaakt op basis van acht fotos die werden gemaakt toen zich in 2016 een tornado begon te vormen boven Kansas. Dit enorme weerfront leidde ertoe dat ongeveer 12 tornados een storm in het gebied veroorzaakten.

Een toren op de heuvel

Deze afbeelding ziet eruit als een Photoshopping van het beroemde behang van Microsoft Windows XP, maar toont eigenlijk Broadway Tower in Cotswolds, Engeland.

Besneeuwd Groot-Brittanni

Deze weergegeven afbeelding is uit 2010 - een satellietfoto van Groot-Brittannië toen sneeuwstormen door Europa woedden en de Britse kust van kust tot kust met sneeuw leek bedekt.

Een opluchting

In 2010 werd Haïti getroffen door een catastrofale aardbeving waarbij maar liefst 316.000 mensen omkwamen, maar ook de instorting van of ernstige schade aan 250.000 huizen en nog veel meer.

Op deze foto is echter de noodhulpdienst te zien die uit de lucht is gedropt om hulp te verlenen.

Melkweg gezien vanaf Boliviaanse Hoge Altiplano

Tijdens zijn reis van Ushuaia naar Anchorage nam Thomas Fuhrmann deze foto van de nachtelijke hemel boven Bolivia. Het resultaat is een prachtig uitzicht op de Melkweg met prachtige kleuren en een duizelingwekkende blik omhoog naar de sterren.

Superparamagnetische vloeistof in actie

Deze foto toont een superparamagnetische vloeistof die reageert op de aanwezigheid van een neodymiummagneet in de buurt.

Deze vloeistof wordt ook vaak ferrofluïdum genoemd - een vloeistof die is gemaakt van magnetische deeltjes op nanoschaal die wordt gedragen in vloeistof die wordt aangetrokken door de polen van een magneet.

Dit soort vloeistoffen ziet er niet alleen geweldig uit, maar wordt ook in verschillende toepassingen gebruikt, waaronder alles van harde schijven tot luidsprekers, voortstuwing van ruimtevaartuigen en meer.

Een bevredigende trap

Dit is een van de uitgelichte afbeeldingen uit 2015. Het is een bevredigend beeld van een trap in de centrale toren van het jachtslot Granitz. Prachtig omlijst en bijna symmetrisch is het briljant bevredigend.

In 2020 won deze foto de vijfde prijs op Wiki Loves Monuments 2020 in Duitsland .

Modderkoe racen

Modderkoeienraces is een rommelige (en ongetwijfeld gevaarlijke) zaak, zo lijkt het. Dit is een traditionele sport in Indonesië en ongetwijfeld een die een sterke instelling vereist.

De jockey, te zien in het midden van deze afbeelding, staat op een houten ploeg terwijl hij de stieren vasthoudt terwijl ze door een modderig rijstveld rennen. De winnaars van de race worden beschouwd als de stieren die het snelst en het rechtst lopen.

Dit beeld is een schitterend eerbetoon aan een traditie die al eeuwen gaande is, aangezien de lokale bevolking het gebruikt als een manier om het einde van de rijstoogst te vieren.

Een landing met een lange sprong

Een briljant getimede foto legt een legeratleet vast op het moment dat hij het zand raakt tijdens een verspringenwedstrijd midden in een Inter-Corps Atletiekwedstrijd in 2011.

Brand!

Nog een goed getimede foto, dit keer met een Nederlandse Panzerhaubitze 2000 (155 mm zelfrijdende houwitser) tijdens een schietactie in Afganistan in 2009.

Geologische lagen

Dit is weer een indrukwekkend satellietbeeld, dit keer van de Dasht-e Kavir-woestijn in Iran. Het toont verschillende geologische lagen in het oppervlak van de woestijn. En laat zien wat er gebeurt als er duizenden jaren wind aan de oppervlakte komt.

De vreemde en prachtige patronen zijn het resultaat van gelaagdheid en van de blauwe kleuren wordt gezegd dat het andere materialen zijn, zoals zout, vegetatie en andere dingen die de satelliet heeft opgepikt.

Helden van onze tijd

Alberto Giuliani nam een aantal fotos van vermoeide artsen en verpleegsters tijdens een van de ergste dagen van de COVID-19-besmetting in Italië in 2020.

De resulterende beelden waren een bewijs van hun inspanningen en die van alle zorgprofessionals die onvermoeibaar werkten om ons leven te beschermen in deze moeilijke tijd.

"Dit zijn de doktoren en verpleegsters van het San Salvatore-ziekenhuis in Pesaro, Italië, de stad waar ik geboren ben en waar ik weer woon, die helaas vanaf dag één bovenaan de besmettings- en sterftecijfers van COVID-19 staan. fotografeerde ze aan het einde van hun diensten - twaalf uur zonder pauze tijdens hun strijd in een ongelijke oorlog. Op de stille momenten voor mijn camera bevinden deze omstreden individuen zich in een staat van totale verlatenheid, slachtoffers van een uitputting die wegvreet op het lichaam en de geest, een kortademigheid die iemand gedesoriënteerd maakt, los van tijd en ruimte. Ze trokken hun maskers, petten en handschoenen af voor mijn lens, bleven roerloos, op zoek naar een soort van normaliteit in de hel. leefden. "

Biologische wapentraining

Deze afbeelding lijkt misschien iets uit een sciencefictionfilm, maar het is eigenlijk van een speciale gebeurtenis die is ontworpen om vliegers te helpen biologische agentia te identificeren:

"Tech. Sergeant Timothy Cotterall, een noodhulpmanager van de Air National Guard, wordt ontsmet na pogingen om meerdere biologische contaminanten te identificeren in een gesimuleerd laboratorium tijdens een Global Dragon-trainingsevenement op 18 maart 2015. Gehouden in de Guardian Centres of Georgia, Global Dragon Deployment For Training biedt een opfriscursus voor vliegers, zodat ze hun vaardigheden kunnen gebruiken om levende chemische, biologische, radiologische en nucleaire agentia en materialen te identificeren. Air National Guard-noodmanagementtechnici van meer dan 20 individuele eenheden namen deel aan Global Dragon. Cotterall is een lid van de 137e Air Refueling Wing in New Jersey. "

Terugkerende waterdruppel

Deze eenvoudige afbeelding was een van de finalisten voor Foto van het jaar 2012. Gewoon een druppel water, maar toch een magnifiek eenvoudig en heerlijk aangenaam beeld van een alledaags voorwerp.

Geschreven door Adrian Willings.