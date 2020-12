34 ongelooflijk interessante fotos uit de geschiedenis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds de uitvinding van de camera is het een geweldig hulpmiddel geweest om niet alleen ons dagelijks leven te documenteren, maar ook de geschiedenis van de mensheid, van onze grootste momenten tot de ergste gruweldaden.

We hebben enkele van de meest interessante afbeeldingen aller tijden verzameld, genomen door de decennia heen en met allerlei visioenen van de mensheid door de eeuwen heen.

Een selfie van Mars

Het menselijk ras is misschien wel geobsedeerd door selfies, maar NASA wil ons laten geloven dat robots dat ook zijn. Deze foto werd gemaakt door NASAs Curiosity-rover op het oppervlak van Mars. Een verbazingwekkend, zij het ietwat stoffig beeld van een andere planeet en een schitterende historische foto.

De eerste raket van Cape Canaveral

Deze afbeelding van NASA toont de eerste raket die in de jaren vijftig vanaf Cape Canaveral werd gelanceerd. De raket zou voor die tijd nieuwe recordhoogtes bereiken en hoger dan de huidige baan van het internationale ruimtestation ISS. Bumper II zou de eerste van vele raketten zijn die vanaf deze plek zouden worden gelanceerd en dit is een schitterende foto om het belang ervan aan te geven.

Niagara Falls bevroren

Deze foto van ergens in de vroege jaren 1900 toont de bevroren waterval van de Niagra Falls. Best een spectaculair gezicht, maar iets dat eigenlijk vrij regelmatig gebeurt, zo lijkt het, hoewel niet veel mensen het in deze volle glorie te zien krijgen.

Het eerste Disneyland-ticket ooit verkocht

In 1955 opende Disneyland voor het eerst zijn poorten. Het allereerste kaartje werd verkocht aan Walt Disneys broer Roy O. Disney voor $ 1. De eerste echte klant was echter een student genaamd David MacPherson. De heer MacPherson verwierf de eer door s ochtends om 2 uur s ochtends op te staan en zich bij 6000 andere mensen aan te sluiten die in de rij stonden om het park binnen te gaan. Hij was de eerste echte gast die het park betrad en kreeg als beloning een levenslange pas.

Een fiets voor twee

In 1886 poseerde dit stel voor een foto buiten het Witte Huis in Washington DC op deze tweezitter. Tandemontwerp is sindsdien een korte afstand geworden, net als de uitrusting die mensen dragen wanneer ze op pad gaan op hun fiets.

Galileos tekeningen van de maan

Galileo Galilei was een Italiaanse astronoom die bekend staat als de vader van verschillende wetenschappen, waaronder observationele astronomie, moderne fysica, wetenschappelijke methode en ook moderne wetenschap.

In 1610 publiceerde hij deze afbeeldingen van de maan zoals hij die door een telescoop had waargenomen. Ze werden gepubliceerd in de Sidereus Nuncius , een astronomisch pamflet met gedetailleerde waarnemingen van de maan en sterrenbeelden. Niet zo ongelooflijk als de fotos van de maan die we vandaag hebben gezien, maar ongelooflijk indrukwekkend voor die tijd.

Daredevil-piloot

Deze foto uit de jaren zestig lijkt te laten zien dat een waanzinnig dappere piloot zijn propeller handmatig herstart in de lucht. Het was eigenlijk onderdeel van een vliegshow-stunt.

De fotograaf legde uit:

"Ik nam dit in november 1946 en het laat zien dat Merle Larson een kleine vliegshow-stunt demonstreerde die hij deed. Het lijkt erop dat hij alleen in het vliegtuig zit, maar er is een andere piloot (Gladys Davis) die het vliegtuig vanaf de achterbank bestuurt en dat doet hij hij heeft een touw om zich heen gebonden. Merle was een WO II B-24 piloot, vlieginstructeur, uitvinder en bouwer van drie ongebruikelijke vliegtuigen op Buchanan Field, Concord, Californië. "

Een man en zijn auto

Deze afbeelding toont een heer van meer dan 100 jaar oud die al ruim 80 jaar in dezelfde auto rijdt, een Rolls-Royce Phantom uit 1928. Ze bouwen ze niet zoals vroeger.

Harlem Hellfighters

Tijdens zowel de Grote Oorlog als de Tweede Wereldoorlog vochten Afro-Amerikaanse mannen en zwarte soldaten voor de vrijheid van de wereld tegen vijandige troepen. Deze mannen waren van het 369th Infantry Regiment, bekend als de Harlem Hellfighters. Ze wonnen het Croix de Guerre voor dapperheid in actie tijdens hun gevecht en zijn hier trots te zien met de medailles. De originele afbeelding was zwart-wit maar is ingekleurd zodat de mannen hier in hun volle glorie te zien zijn.

Heksen uit 1875

Er wordt gezegd dat op deze foto enkele Victoriaanse heksen poseren voor een foto in 1875. We hebben enige twijfels over hoe legitiem de afbeelding is, maar het is leuk om je voor te stellen dat dames van de coven brutaal poseren in een tijd dat ze niet verbrand zouden worden. op de brandstapel voor hun ambacht.

Het World Trade Center in aanbouw

De bouw van het beroemde World Trade Center-gebouw begon in 1966 en werd pas in 1973 voltooid. Ondertussen werd dit schitterende uitzicht op de torens opgevangen met zonlicht dat door het midden scheen. Het is een geweldig eerbetoon aan een plek waar velen in 2001 op tragische wijze het leven lieten.

Operatie Dominic kernproeven

Dit is een opname gemaakt tijdens Operatie Dominic - een serie van 31 verschillende kernwapenproeven die door de VS zijn uitgevoerd tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Deze foto is gemaakt op 11 mei 1962 en toont de ontploffing van Swordfish. Deze specifieke test omvatte anti-onderzeeërraketten en W44 nucleaire dieptebommen die bedoeld waren om Sovjetonderzeeërs een slag toe te brengen.

Wilbur Wright vliegt rond het Vrijheidsbeeld

Wilbur Wright, een van de broers die beroemd werd door de uitvinding van het vliegtuig, veroorzaakte opnieuw een sensatie met deze vlucht rond het Vrijheidsbeeld in 1909.

Hij was gevraagd mee te doen aan speciale tentoonstellingsvluchten die werden uitgevoerd om 300 jaar New York City te vieren. De vlucht vond plaats op 29 september 1909 en duurde niet langer dan vijf minuten, maar veroorzaakte nogal wat opschudding bij de toeschouwers en de pers.

In hoog tempo de trappen van het Capitool af

De American Star Bicycle was een high-wheeler die was ontworpen met een klein voorwiel om te voorkomen dat hij naar voren kantelde. Het werd oorspronkelijk gebouwd in 1880 en dit iconische beeld toont Will Roberston, een lid van de Washington Bicycle Club, die ermee de trappen afrijdt van het Capitool van de Verenigde Staten.

Fotografisch bewijs dat mensen toen al waaghalzen waren op de fiets.

RMS Queen Mary vol troepen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gepensioneerde Britse oceaanstomer, de RMS Queen Mary, gebruikt om soldaten van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren om voor de oorlogsinspanning te vechten. Hier wordt op 20 juni 1945 het enorme schip gezien dat duizenden Amerikaanse troepen naar huis brengt. De dekken zijn zeker druk.

Lady Liberty in aanbouw

De geschiedenis van het Vrijheidsbeeld is zeker interessant . Je hebt in de loop der jaren ongetwijfeld veel fotos van Lady Liberty gezien, maar heb je die ooit tijdens haar constructie gezien?

Voordat het volledig was gebouwd, werden delen van het beeld in Frankrijk gebouwd voordat het naar New York werd verscheept. In 1878 werd het hoofd getoond op de Wereldtentoonstelling in Parijs. Enkele jaren later, in 1885, werden kratten met de belangrijkste delen van het beeld via een Franse stoomboot naar New York verscheept en begon de bouw serieus. De rest is geschiedenis.

Einde van het verbod

Het verbod eindigde in de Verenigde Staten in 1933, in Cleveland, Ohio, begonnen de mensen bijna onmiddellijk te vieren. Men zag mannen bier uit een vrachtwagen tappen en klanten konden Henderson 8030 bellen voor meer.

FA-18 wordt transonisch

Dit spectaculaire uitzicht is een visie van wat er gebeurt als een hogesnelheidsjet transsoon gaat. Het staat bekend als een dampkegel en is in wezen een wolk van gecondenseerd water die zich rond het vliegtuig heeft gevormd terwijl het met hoge snelheid door vochtige lucht stroomt. Deze F-18 werd gefotografeerd met een perfecte wolk terwijl hij in transsone vlucht drong. Dit gebeurt op het punt waar delen van het vliegtuig supersonisch zijn, terwijl andere subsonisch blijven. Schokgolven en watercondensatie creëren een prachtig beeld van de prestaties van de mensheid op hoge snelheden.

De eerste supersonische vlucht vond plaats in oktober 1947 toen een Bell X-1s Mach 1,06 (700 mijl per uur) bereikte, maar deze afbeelding is een briljante eerbetoon aan hoe ver die technologie sindsdien is gekomen.

De Bowden Spacelander

De Bowden Spacelander werd gezien als een wonder van naoorlogs ontwerp. Het werd oorspronkelijk gemaakt door de Britse ontwerper Benjamin Bowden in 1946 en hoewel velen in die tijd onder de indruk waren, zou het pas meer dan een decennium later in productie gaan, toen mensen niet zo enthousiast waren. Er zijn er maar 500 van gemaakt, waardoor het een van de vreemdste en zeldzaamste fietsen ooit is.

Motorola afstandsbediening

Tegenwoordig kunnen we ons tv-kijken regelen met onze stemmen, slimme assistenten en meer. Technologie heeft een lange weg afgelegd. In de jaren zestig waren de zaken heel anders. Om te beginnen waren er niet veel tv-kanalen. In 1956 introduceerde Motorola voor het eerst zijn transistorafstandsbediening voor televisie.

Motorola was niet het eerste bedrijf dat een afstandsbediening op de markt bracht - dat was Zenith Radio Corporation in 1950 - maar het heeft in de jaren die volgden zeker een duw in de richting van gemak gemaakt. Deze advertentie was een van de vele uit die tijd die het gebruiksgemak stimuleerde. Geen gedoe meer met opstaan om van kanaal te veranderen.

Quake II-deelnemers in Lan Party-modus

Vóór supersnelle breedband kwamen pc-gamers samen met hun forse machines en grote CRT-monitoren om te spelen. Deze LAN-feesten waren serieuze zaken en zeker een stempel op de geschiedenis dat velen van ons niet zullen vergeten.

Maskers voor pestpreventie

Dit visioen uit 1912 toont geüniformeerde arbeiders met speciale uitrusting om hen te helpen de pest te voorkomen. Deze personen waren verantwoordelijk voor onderzoek naar de pest die destijds de Filippijnen trof. Een zeldzame kijk op angstaanjagend werk en dappere mensen die het uitvoeren.

De eerste foto van bliksem

In 1882 maakte William Jennings de allereerste foto van een bliksem die ooit is gemaakt. Hoewel niet het meest indrukwekkende beeld van de kracht van de natuur, was het zeker een historisch moment voor fotografie in het algemeen.

Een man die sigaretten in het ziekenhuis koopt

Vroeger werden sigaretten ongelooflijk op de markt gebracht als zijnde goed voor je. Als bewijs van deze idiote tijd werd deze foto van een man die sigaretten uit zijn ziekenhuisbed kocht, in de jaren vijftig geknipt. Wat een rare tijd om te leven.

Nikola Tesla, met zijn uitrusting

Deze foto uit 1899 is niet alleen interessant omdat hij de magnifieke Nikola Tesla laat zien, maar omdat het misschien ook wel een van de eerste bewerkte afbeeldingen van die tijd is. Het experiment waarvan de kijker getuige is, lijkt te laten zien dat Tesla in de buurt zit terwijl zijn vergrotende zender grote stroomstoten door de lucht doet vonk.

Het beeld is echter eigenlijk een dubbele belichting, wat de man zelf in een later donker toegaf. De vonken van elektriciteit klonken in een verduisterde kamer toen Tesla er niet was. Die foto werd opnieuw belicht met Tesla veilig in de kamer en de machines uit. Ziet er nog steeds indrukwekkend uit.

Een kinderarbeider

Deze opvallende foto dateert uit 1908 en toont een kinderarbeider die in de fabrieken van South Carolina werkt. Op de foto stond dat de molen vol zat met kinderen die op deze manier werkten, maar dat de "opzichter" van de molen beweerde dat ze "toevallig binnen waren" om te helpen.

Een Suffragette gearresteerd

Deze foto uit 1914 toont de leider van de Womens Suffragette-beweging die in 1914 buiten Buckingham Palace werd gearresteerd. Emmeline Pankhurst was destijds de leider van de beweging en probeerde destijds een petitie bij koning George V te krijgen.

De Suffragette-beweging slaagde er later in om vrouwen in 1918 aan de stemming te krijgen. Maar dit beeld is een passend eerbetoon aan de ontberingen die vrouwen in die tijd doormaakten terwijl ze vochten voor hun rechten.

Overblijfselen van het World Trade Center

Deze foto werd eind september 2001 gemaakt vanaf 1000 meter boven de straten van New York City door een Cessna-jet. Het toont de nasleep van de aanslagen van 11 september en de verwoesting van het World Trade Center-gebouw dat duidelijk zichtbaar is in het midden van de foto.

Een zelfverbranding tijdens de boeddhistische crisis

Deze foto dateert uit 1963 en is misschien wel een van de meest direct herkenbare afbeeldingen op onze lijst. Het toont Thích Quảng Đức, een Vietnamese Mahayana-boeddhistische monnik die zichzelf in brand stak als protest tegen de vervolging van boeddhisten door de Zuid-Vietnamese regering in die tijd.

Het beeld was een van de vele historische gebeurtenissen uit de crisis , maar zeker niet het meest schokkende dat destijds gebeurde.

Crash landing Hellcat

Deze afbeelding is misschien wel een van de meest iconische fotos uit WO II en toont een Hellcat die is neergestort op het bureau van de USS Enterprise. De piloot verraste het brandende vliegtuig ongelooflijk zonder noemenswaardige verwondingen, ondanks de brandende brandstoftank die zich onder in het vliegtuig bevindt.

De langste foto ooit gemaakt

Deze foto was het resultaat van de inspanningen van Regina Valkenborgh, een student aan de Universiteit van Hertfordshire, die in 2012 een gaatjescamera installeerde met een blikje bier bekleed met fotopapier.

In de jaren die volgden, legde die camera een prachtig uitzicht vast terwijl onze zon heen en weer scheen over de lucht. In september 2020 is die camera hersteld en dit beeld is het resultaat.

Oefening Field Artillery Corps

Deze oude fotos tonen een prachtige groep troepen in oefening. Vrolijke jongens in indrukwekkende uniformen. We raden aan om de hele collectie te bekijken, omdat ze heel bijzonder zijn.

M3 Lee Tank tijdens training

Deze afbeelding uit 1942 toont een Amerikaanse M3 Lee tijdens oefeningen in Kentucky. Het is interessant omdat M3 Lee een van die tanks was die bijna verouderd waren voordat het zelfs maar nuttig begon te worden. Een klein hoofdkanon, goed zicht, zwakke bepantsering en meer maakten het ondoeltreffend tegen vijandelijke tanks.

De tanktechnologie vorderde snel tijdens de oorlogsjaren en het was veel te gemakkelijk voor zelfs gloednieuwe tanks om snel door de vijand te worden overklast.

Apple kleding

Apple staat erom bekend door de jaren heen een aantal interessante, inspirerende en indrukwekkende ontwerpen te maken. Er zijn tal van hoogtepunten geweest en ook veel flops .

Er was eens, in de jaren tachtig, dat het tech-merk ook behoorlijk speciale kleding te bieden had aan superfans. We zullen deze zeker in de geschiedenisboeken noteren.

Geschreven door Adrian Willings.