41 van de meest interessante foto's die ooit op het web zijn verschenen

(Pocket-lint) - Sinds de camera voor het eerst werd uitgevonden, zijn er tal van ongelooflijke foto's gemaakt. Vele jaren later is de fotografietechnologie met grote sprongen vooruitgegaan.

We reizen de diepte van de ruimte in met geweldige lenzen en bijna iedereen heeft een cameratelefoon op zak.

Als gevolg hiervan zijn er tal van ongelooflijke foto's om te zien als je de tijd hebt om te kijken. We hebben een galerij verzameld van wat we denken dat enkele van de meest interessante zijn die je misschien nog niet hebt gezien.

Here's a view of Jupiter you've probably never seen before. It's a map of the south pole constructed from 36 images captured by NASA's Cassini spacecraft as it flew by Jupiter on the way to Saturn. Fascinating.

In het midden van deze afbeelding is een enkel atoom te zien dat gevangen zit in een ionenval. Het werd gefotografeerd door David Nadlinger van de Universiteit van Oxford. Zowel het beeld als de prestatie erachter zijn redelijk geweldig. Als zodanig won het in 2018 de nationale wetenschappelijke fotografiewedstrijd van de Engineering and Physical Sciences Research Council.

David Nadlinger legde het wonder van dit beeld wat dieper uit: "Het idee om een enkel atoom met het blote oog te kunnen zien, was me een wonderbaarlijk directe en viscerale brug tussen de minuscule kwantumwereld en onze macroscopische realiteit. Een berekening op de achterkant van de envelop toonde aan dat de cijfers aan mijn kant stonden, en toen ik op een rustige zondagmiddag met camera en statieven naar het lab ging, werd ik beloond met deze specifieke foto van een kleine, lichtblauwe stip. "

Ongelooflijk.

Deze interessante afbeelding uit 1987 toont een hartchirurg die bij zijn patiënt zit na een 23 uur durende harttransplantatie. Het is om verschillende redenen een fascinerend beeld, waaronder de assistent van de chirurg die onderuitgezakt in de hoek van de kamer ligt te slapen.

De patiënt was Tadeusz Żytkiewicz, de voormalige minister van Volksgezondheid van Polen. Hij werd de langstlevende persoon die een harttransplantatie in het land had ondergaan, totdat hij helaas in 2009 stierf aan longkanker. De afbeelding is een bewijs van de ongelooflijke medische prestaties die chirurgen zoals deze elke dag over de hele wereld uitvoeren.

Er zijn tal van schitterende foto's van zonsondergangen gemaakt over onze thuisplaneet, maar hoe vaak krijg je een zonsondergang vanuit een andere wereld te zien? Deze afbeelding werd in 2005 gemaakt door NASA's Mars Exploration Rover Spirit en toont een zicht op de zon die rond 18:00 uur onder de Gusev-krater zakt.

Dit beeld is het onderwerp van enige discussie . Er is gesuggereerd dat het Viktor Bulla's Pioneers in Defense Drill uit Leningrad in 1937 laat zien . Een groep goed opgeleide en goed uitgeruste jonge vechters die op alles voorbereid zijn.

Een tegengestelde mening is dat het inwoners van het eiland Miyakejima, Japan laat zien, waar een actieve vulkaan regelmatig giftig gas in de atmosfeer spuwt en de bewoners daarom gasmaskers moeten dragen . Wat de waarheid achter het beeld ook is, het valt niet te ontkennen dat het ontzettend interessant is.

Op het Conrad Maldives Rangali Island, eigendom van Hilton Hotels, is niet alleen een onderwaterrestaurant, maar ook kamers waar je kunt verblijven die je een redelijk episch beeld geven van de lokale waterdieren.

Deze slaapkamers bevinden zich 5 meter onder de Indische Oceaan en het uitzicht is iets bijzonders.

De huidige koningin van Engeland was ooit vrachtwagenmonteur. Deze foto laat zien hoe ze in 1945 een wiel verwisselde. Tijdens oorlogstijd trad de toenmalige prinses toe tot de Auxiliary Territorial Service, waar ze hielp met de oorlogsinspanning nadat ze had geleerd hoe ze wielen moest verwisselen, motoren kon herbouwen en repareren en nog veel meer.

Dit feit maakt haar het enige levende staatshoofd dat in de Tweede Wereldoorlog heeft gediend.

Deze afbeelding uit 1928 toont het filmen van de schermcredits voor Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Een angstaanjagende gezondheids- en veiligheidsnachtmerrie die vandaag waarschijnlijk nooit zou gebeuren, maar een briljante kijk op de geschiedenis achter de beelden.

Deze vrachtwagen ziet eruit alsof hij is gekanteld en op zijn dak is geland terwijl hij tankte voor wat benzine. Het is echter ontworpen om er zo uit te zien. Als je beter kijkt, zie je een voorruit op wat de onderkant zou moeten zijn die je waarschijnlijk niet eerder had opgemerkt.

Dit is een mock-up afbeelding om het geraamte van Keith Martin te laten zien. De man die de titel " de dikste man ter wereld " opeiste voordat hij helaas op 44-jarige leeftijd overleed.

Keith Martin woog 70 stenen (980 lbs) op zijn hoogtepunt, maar deze afbeelding laat zien hoe zijn skeletstructuur eruit zou kunnen zien. Het laat ook zien hoe het menselijk lichaam niet echt is ontworpen om al dat extra gewicht te dragen.

Deze vreemd griezelige maar ook mooie röntgenfoto toont alle skeletbeenderen van de talrijke puppy's in deze zwangere hond. Het lijkt nauwelijks alsof er genoeg ruimte is voor haar orgels met alle ruimte die ze innemen.

Helaas worden er elk jaar veel te veel kinderen vermist. Computertechnologie wordt vaak gebruikt om maquettes te maken van hoe die kinderen er na maanden of jaren uit zouden kunnen zien. Deze afbeelding geeft een verrassend inzicht in hoe nauwkeurig deze systemen zijn.

De eerste afbeelding toont een foto van toen het kind vermist werd, en vervolgens een 'progressie'-model van hoe ze eruit zouden kunnen zien na al die tijd dat ze vermist waren, naast de gevonden afbeelding toen ze uiteindelijk werden gered of gevonden.

Deze afbeelding toont astronaut Bruce McCandless II, die in 1984 de allereerste ongebonden ruimtewandeling maakte met alleen zijn bemande manoeuvreereenheid.

Hij gaf zijn mening over het evenement:

"Ik was enorm overtraind. Ik stond gewoon te popelen om naar buiten te gaan en te vliegen. Ik voelde me erg op mijn gemak ... Het werd zo koud dat mijn tanden klapperden en ik rilde, maar dat was een heel klein ding. ... Er was mij verteld over het stille vacuüm dat je in de ruimte ervaart, maar met drie radioverbindingen die zeiden: 'Hoe gaat het met je zuurstof?', 'Blijf uit de buurt van de motoren!' en 'Wanneer ben ik aan de beurt?', was het niet zo vredig... Het was een heerlijk gevoel, een mix van persoonlijke opgetogenheid en beroepstrots: het had jaren geduurd voordat het zover was."

Ghost-appels zijn gemaakt van een behoorlijk interessant fenomeen waarbij bevroren weer een appel in ijs bedekt. Wanneer de appel binnenin rot en eruit valt, blijft de ijzige schil achter en krijg je een ijsappel.

Deze afbeelding toont het standbeeld van eenheid . Het is 's werelds hoogste standbeeld - naar verluidt bijna twee keer zo groot als het Vrijheidsbeeld. Het toont de Indiase staatsman en onafhankelijkheidsactivist Sardar Vallabhbhai Patel, een zeer gerespecteerde leider van India.

Het zou $ 360 miljoen hebben gekost om te bouwen en het duurde vijf jaar om te voltooien. Zeker een wonder van de moderne wereld en een passend eerbetoon aan een groot man.

Dit raar en enigszins angstaanjagend uitziende apparaat staat bekend als de pigg-o-stat , een startonderbreker die is ontworpen om te voorkomen dat een baby gaat kronkelen terwijl ze worden gescand. We weten eerlijk gezegd niet zeker hoe goed dit zou werken bij de meeste kinderen, maar het is zeker iets om naar te kijken.

Deze foto uit 1968 toont het uitzicht vanaf Apollo 8 - de eerste bemande missie naar de maan. NASA-astronauten aan boord van de Lunar Module slaagden erin om dit beeld van onze thuisplaneet vast te leggen toen ze van de andere kant van de maan tevoorschijn kwamen. Het eerste ongelooflijke uitzicht op onze planeet van veraf, zoals bekeken door menselijke ogen.

In 2014 pikte NASA's Curiosity-rover enkele vrij interessante beelden van Mars op, waaronder deze die een heel vreemd gevormde rots leek te laten zien die eruitzag als een menselijk dijbeen. Het is duidelijk dat botten die op de rode planeet worden ontdekt een groot probleem zouden zijn, maar er werd besloten dat het veel waarschijnlijker was dat het een rots was die door het weer was geërodeerd.

Deze afbeelding komt uit het foto-essay van Lennart Nilsson, gepubliceerd door Life Magazine in 1965, bekend als het "Drama van het leven voor de geboorte".

Deze foto's onthulden aan de wereld hoe een zich ontwikkelende foetus eruit ziet. Een tragisch verhaal, aangezien de meeste gefotografeerde foetussen buiten de baarmoeder zijn genomen en om verschillende redenen zijn geaborteerd.

Jaren later geven de foto's van Nilsson nog steeds het duidelijkste en meest opvallende beeld van het menselijk leven in de vroegste stadia.

Deze geweldige opname toont een vuurtoren in Michigan voor en na een grote ijsstorm. De nasleep is zeker ongelooflijk, maar waarschijnlijk niet ideaal voor de arme persoon die de man de vuurtoren heeft.

Een ongelooflijk zicht op de kracht van moeder natuur, zowel op het land als in de lucht, terwijl een verbazingwekkende bliksemstorm botst met de verbazingwekkende kracht van een vulkaan die uitbarst.

Een creatieve ziel nam de tijd om deze grote puntige rots te schilderen en het eruit te laten zien als een boze haai. Jaws heeft in wezen de kust bezocht.

Dit is de Michigan Micro Mote , 's werelds kleinste functionerende computer, die omwille van de groottevergelijking naast een rijstkorrel is gefotografeerd. Later in 2018 ging IBM nog een stap verder door een apparaat te maken dat niet groter was dan een korreltje zout .

Daarom gaan hoofdpijn en tandpijn vaak hand in hand. Er zijn veel zenuwen in het menselijk lichaam en een verrassend aantal daarvan leidt naar je gezicht en mond.

Deze gang is ontworpen met een doelgerichte optische illusie. Het is bedoeld om te voorkomen dat mensen in de gang rennen, omdat ze te bang zijn om door het gat te vallen. Je moet er zeker twee keer over nadenken om tussen deuropeningen door te rennen.

We weten hoe ongelooflijk sneeuwvlokken en ijskristallen kunnen zijn. Het enige dat u hoeft te doen, is enkele van de geweldige macrofoto's van deze natuurlijke formaties zien om ze te waarderen. Maar deze is iets speciaals. Een massief ijskristal gevangen in de hand uit de ijzige diepten van Zwitserland, compleet met verbazingwekkende patronen en vormen.

Toen een Redditor een piano tegenkwam die kapot was en niet meer te repareren was, besloten ze hem een tweede leven te geven door hem om te bouwen tot deze hippe kast. Een vleugje LED-achtergrondverlichting en een zorgvuldige plaatsing van planten/spullen en ze hebben een praktisch kunstwerk voor hun huis gecreëerd.

The Voyage of Buck is een pub in Edinburgh, Schotland. Die pub heeft een interessant praatpunt ingebouwd in het plafond - een glazen doos met 750 rubberen eenden. Deze fascinerende en eigenzinnige verlichtingsinstallatie is ontworpen en gebouwd door Splintr en zorgt ook voor een schitterend uitzicht voor lokale drinkers en bezoekers.

Wat je hier ziet zijn in wezen zijn en haar hersenen. Deze prachtig gedetailleerde 3D-geprinte hersenen zijn gebaseerd op MRI-scans van een man en vrouw die vervolgens zijn omgezet in fysieke afdrukken die kunnen worden vastgehouden. Best cool als je erover nadenkt, hoe vaak zou je je eigen brein in je handen kunnen houden? We weten niet zeker waarom ze blauw zijn, maar we weten niet hoe interessant ze zijn.

Deze foto van astronaut van de European Space Agency Alexander Gerst laat zien hoe indrukwekkend een zonsondergang is van bovenaf bekeken.

Je dacht dat ze er geweldig uitzagen van onze hoogte, ze zijn nog indrukwekkender vanuit deze hoek.

Deze geweldige, perfect getimede foto geeft een ongewoon indrukwekkend beeld van een explosie. Maar het is niet de explosie die interessant is, maar de schokgolf die er duidelijk uit voortkomt. De heldere schokgolf lijkt op een onzichtbaar schild dat de omgeving tegen de explosie beschermt.

We zien je Halloween-inspanningen en brengen je deze opmerkelijk enge foto uit de jaren dertig met kinderen die allerlei extra grote maskers en versieringen dragen. Vreemd genoeg het spul van nachtmerries.

Misschien wel een van de meest passende beelden van de afgelopen jaren, dit beeldhouwwerk van Issac Cordal bevindt zich in Berlijn en toont een groep politici die praten over het broeikaseffect.

Ze ontkennen ongetwijfeld dat het een probleem is. Ondanks dat het water om hen heen opstijgt.

Deze foto ziet eruit als iets uit een andere wereld, maar is in werkelijkheid genomen in Lapland. In de winter dalen de temperaturen daar tot min 40 graden Celsius en het nu dat de lokale bomen overspoelt, bevriest vaak in vreemde en prachtige vormen.

Het resultaat van deze winterkou is zeker iets om te bewonderen.

Deze afbeelding is gemaakt met een pinhole-camera gemaakt van een bierblikje dat is bekleed met fotopapier.

Dat is echter niet wat het interessant maakt. Het is interessant omdat het een record is - de foto met de langste belichting die ooit is gemaakt. Acht jaar in de maak, het is een indrukwekkend kunstwerk dat de opkomst en ondergang van de zon in die jaren laat zien.

Tegen het einde van 2020 verschenen er over de hele wereld een aantal vreemde monolieten waarvan mensen twijfelden aan hun doel en oorsprong.

De originele monoliet was in november in Utah ontdekt, maar men dacht dat hij in 2016 was geplaatst. De monolieten die deze nabootsten en die over de hele wereld verschenen, waren ofwel hoaxes of advertenties. Het leverde in ieder geval interessante foto's op.

Deze afbeelding is een ingekleurde elektronenmicrofoto van het ebolavirus. 20.000 keer vergroot zijn de deeltjes van het virus merkwaardig mooi.

Dit beeld is van een van de vele mooie maar dodelijke dingen op onze planeet.

Deze foto, genomen op het Zuidpoolstation Amundsen-Scott, tijdens een volle maan op een lange Antarctische nacht, toont een geweldig uitzicht op de plaatselijke elektriciteitscentrale met als achtergrond de groene tint van de Aurora Australis.

Interessant is dat het rode licht dat dichtbij wordt gezien met opzet aanwezig is om mensen te laten zien, maar ook niet om de nachtelijke hemel te verpesten met lichtvervuiling. Dit betekent dat wetenschappers ongehinderd astrofysische studies kunnen uitvoeren.

Dit is een satellietfoto van Groot-Brittannië, gemaakt in 2010 tijdens de winterstormen van die periode. Het toont bijna het hele land bedekt met sneeuw. Een heel uitzicht.

Voor het menselijk oog zijn sneeuwvlokken ongelooflijk. Ze zijn mooi, maar ook uniek - geen twee sneeuwvlokken zijn hetzelfde vanwege de manier waarop ze zich vormen.

Onder de blik van een scanning-elektronenmicroscoop bij lage temperatuur zijn sneeuwvlokkristallen nog indrukwekkender. Dit beeld is wat er gebeurde met een sneeuwkristal terwijl het door onderkoelde wolken en ultralage temperaturen gaat en er rijpijs wordt gevormd . Op het eerste gezicht lijkt het bijna door de mens gemaakt.

This is an image of our Sun shown in ultraviolet light where energetic jets and flares can be seen bursting from its surface. Beautiful and incredibly deadly.