29 bevredigende afbeeldingen van geknakte technologie en alledaagse voorwerpen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Knolling is een heerlijk bevredigende fotografietechniek waarbij je dingen op een rij zet om het perfecte beeld te creëren.

Deze stijl van fotografie houdt in dat soortgelijke objecten op een parallelle manier of op 90 graden op een georganiseerde manier worden gerangschikt.

Het resultaat is vaak ongelooflijk bevredigend en enigszins mooi. Het is de laatste jaren een behoorlijke trend geworden, dus we hebben een aantal van onze favorieten voor je verzameld om van te genieten.

Op je fiets

We houden van dit eenvoudige beeld van een ouderwetse fiets die uit elkaar is geblazen en uitgespreid in een vrolijke heuvel.

De gebruikte gereedschappen zijn ook opgenomen in de afbeelding en zorgen voor een heel mooie toevoeging met sleutels die op de meest bevredigende manier kleiner en kleiner worden.

Tostis

Net als een van die vele afbeeldingen die je waarschijnlijk al online hebt gezien met de vraag hoe je je eten het liefste gekookt hebt, is deze knol voorzien van toast met verschillende bruintinten.

We zijn er vrij zeker van dat het huis zou zijn afgebrand tegen de tijd dat de laatste werd gemaakt.

Briljant zwart

Een zeer moderne, knellende kijk op de dingen die de meesten van ons in onze zakken of over onze persoon hebben.

Autosleutels, telefoon, horloge, kleingeld, portemonnee en meer. Allemaal netjes gerangschikt en schitterend gefotografeerd.

Roborock H7 stofzuiger

Bij het beoordelen van de Roborock H7-stofzuiger heeft de voormalige associate editor van Pocket-lint, Dan Grabham, deze fantastische afbeelding gemaakt met behulp van alle meegeleverde onderdelen van de stofzuiger. Netjes uitgelijnd voor ons allemaal om van te genieten.

Dagelijkse benodigdheden

Deze afbeelding toont de dagelijkse benodigdheden van Jae S. Min, een ontwerper van de Volkswagen Group of America.

Deze foto was een selectie van alle dingen die hij in 2013 voor zijn dagelijkse werk gebruikte. Tablets, notebooks en zelfs wat cafeïne, al deze dingen hielpen deze ontwerper zijn dag door te komen.

Volkswagen Golf in stukken

Je hebt dit beeld misschien al eerder gezien, maar het is niet minder geweldig, hoe vaak je het ook ziet. In ieder geval in onze gedachten.

Alle onderdelen van de VW Golf werden verwijderd en op een fantastische heuvelachtige manier weergegeven.

Heerlijk witte knolling

In 2012 bracht het Amerikaanse horloge- en accessoiresmerk Nixon een collectie witte producten uit, waaronder een horloge, koptelefoon, iPhone-hoesje en meer.

Deze afbeelding toont het assortiment naast een mixer en Technics draaitafel. Fantastisch heuveltje voor een productlancering naar onze mening.

Een gedeconstrueerde typemachine

Toen hun typemachine schoongemaakt moest worden, ging Tinned Thumbs nog een stap verder en haalde het hele ding uit elkaar.

Het resulterende beeld is briljant bevredigend en toont een geweldig beeld van alle kleine onderdelen van deze ouderwetse machine.

Retro-consoles

Wat is een beter eerbetoon aan de geschiedenis van gaming dan deze foto van verschillende geweldige maar nu archaïsche consoles. Briljant gepresenteerd en prachtig gearrangeerd door Jim Golden .

Gamer/fotograaf

Rocco is een contentmaker voor het merk Razer en Redbull-gaming voor gamingapparatuur.

Zoals je zou verwachten, heeft hij behoorlijk geweldige uitrusting om zowel zijn werk als zijn hobbys uit te voeren. Telefoons, drones, camera-uitrusting en een veelvoud aan lenzen zorgen voor een uitstekende heuvel, zo lijkt het.

Een gedeconstrueerde maaier

Sommige van deze gekartelde afbeeldingen zijn netjes, niet alleen omdat ze objecten in prachtige parallelle lijnen laten zien, maar ook omdat ze alle samenstellende delen van een echt voorwerp laten zien.

Dit beeld van een gedeconstrueerde handmatige grasmaaier, bijvoorbeeld, is niet iets dat u in het dagelijks leven waarschijnlijk zult zien. Toch is het briljant bevredigend om naar te kijken.

Een post mortem van de Wii-controller

Deze schitterende afbeelding is een serie fotos van verschillende gamecontrollers, ontleed en netjes weergegeven door Ballen Photography .

"Deconstructed is een reeks ontlede controllers die zijn verzameld van de gamers die ze bezaten. Elke controller werd gebruikt en vaak gespeeld totdat deze niet langer bruikbaar was. Sommige zijn fysiek veranderd en andere zijn beschadigd bij pogingen om ze te repareren. Dit is hun autopsie , een kans om onze groei en toewijding te vergelijken met de tools die we gebruiken om te gamen."

Een camera in onderdelen

Cameraliefhebbers kunnen hier gemengde gevoelens over hebben.

Deze afbeelding toont een Olympus Pen-EE camera uit 1962 in delen. Het is onwaarschijnlijk dat deze camera weer in elkaar wordt gezet en nog steeds functioneert, maar zo ziet hij er zeker geweldig uit.

Motorola V500 klaptelefoon

Een retro Motorola V500 flip-telefoon krijgt de knolbehandeling. We vinden het geweldig om deze oude apparaten in onderdelen te zien. Alle kleine technologie van voorbije generaties.

Een Zwitsers zakmes

Deze geweldige afbeelding van een gedeconstrueerd Zwitsers zakmes maakt deel uit van een serie van Todd McLellan voor een boek " Things Come Apart ".

Dit werk omvat een veelvoud aan briljante alledaagse voorwerpen, opgesplitst in alle samenstellende delen en opgemaakt in bevredigende lijnen waar iedereen van kan genieten.

Ernstige operatie

Het lijkt erop dat zelfs chirurgen genieten van een beetje knellen. Het is volkomen begrijpelijk dat ze georganiseerd willen zijn terwijl ze bezig zijn met belangrijk levensreddend werk.

Wind- en zonne-energie

We weten eerlijk gezegd niet wat er met deze aan de hand is, maar we houden van de combinatie van zonnepanelen, kleine windmolens en een beetje technologie. De gewaagde rode achtergrond voor dit heuveltje is ook geweldig.

Bevredigend skateboard

Dit is zeker een veelgebruikt skateboard. Toen de eigenaresse, Deborah Gruber, de wielen eraf haalde voor een ander project, besloot ze het hele ding speciaal voor deze foto uit elkaar te halen.

Hippe fotograaf?

Deze afbeelding verscheen op internet met de slogan Avontuurlijke uitrusting. - voor ons lijkt het meer op uitrusting voor een hipsterfotograaf. Mooie lijnen wel.

Cameras, cameras, cameras

Jim Golden en Kristin Lane hebben dit indrukwekkende beeld van een veelvoud aan cameras samengesteld met de hulp van 15 fotografen uit Portland, Oregon.

Zeker een indrukwekkende verzameling cameras oud en nieuw. Het heeft ongetwijfeld eeuwen geduurd om ze ook allemaal netjes op een rij te krijgen.

8-track collectie

Een andere ongelooflijke afbeelding, samengesteld door Jim Golden, toont een prachtige 8-track-collectie. Retro audio gepresenteerd met fantastische styling.

Rad radio

Nog een geweldig beeld van retrotechnologie, gedeconstrueerd en gepresenteerd in een briljant bevredigend geknobbeld formaat.

We houden ook van de kloknummers die in deze zijn opgenomen. Ingewikkelde details van draden, weerstanden en meer zijn ook heerlijk aantrekkelijk.

Een man en zijn gereedschap

Het is vrij ongebruikelijk om een persoon in een heuvelachtig beeld te zien, maar hier is het goed gerechtvaardigd (en briljant).

Deze kerel heeft zeker veel fotoapparatuur en alle spullen die hij nodig heeft voor het perfecte beeld. Hoewel we wedden dat die kit alleen maar is gegroeid en gegroeid sinds de originele foto werd gemaakt.

Oude dingen

Soms zorgen de eenvoudigste uitzichten voor bevredigende heuveltjes. Een warm drankje, een mooi gepresenteerd boek, een ouder wordende camera en ook nog wat stukjes natuur erbij.

Deze afbeelding van Abdessalem Benyahia is een perfect voorbeeld.

camera uitrusting

Fotografen houden ervan om te pronken met hun camera-uitrusting. En zou er misschien een meer esthetisch aangename kijk op die technologie kunnen zijn? Het is onwaarschijnlijk.

Een ander soort camera

Nog een fototoestel. Deze keer is het een oudere camera, uit elkaar geblazen met al zijn interne onderdelen op het display. Indrukwekkende aandacht voor detail.

Diskettes

Hoewel we niet per se kronkelend zijn in de traditionele zin, waarderen we de prachtige positionering en lijnen van deze oude floppydisks.

AESTHETISCH aangenaam

Esthetisch aantrekkelijke afbeeldingen zijn er in overvloed in deze lijst. Deze heeft niet alleen prachtige lijnen, maar ook geweldige complementaire kleuren die hem gewoon laten opvallen. Sarah Arista heeft hier duidelijk oog voor.

Gereedschap in overvloed

Als je een bepaald hulpmiddel nodig hebt, zou het hebben van dit soort instellingen het zeker gemakkelijker maken om het snel te vinden. Met de toegevoegde bonus dat het er ook nog eens echt geweldig uitziet.