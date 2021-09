Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het mooie van macrofotografie is dat het details vastlegt die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Het neemt ons mee naar hele werelden waar we normaal gesproken niet mee bekend zijn en is een ongelooflijk populaire fotografietechniek geworden, voor zowel onderzoeks- als amusementsdoeleinden.

Het kunnen bestuderen van sneeuwvlokken, de ogen van insecten en hoe licht weerkaatst op een zeepbel kan verborgen juweeltjes en inzichten onthullen die voor wetenschappelijke en technologische doeleinden kunnen worden gebruikt.

Technisch gesproken is macrofotografie (ook bekend als fotomacrografie) een manier om extreme close-ups van kleine onderwerpen vast te leggen. Dit is wat macrofotografie van insecten zo aantrekkelijk maakt. De term verwijst naar het feit dat de grootte van het onderwerp op de foto minstens zo groot lijkt als in het echte leven, zo niet groter dan levensgroot. Een macrolens is dus een lens die in staat is tot reproductieverhoudingen van minimaal 1:1.

De beste macrofotografie wordt vastgelegd door DSLRs die zijn uitgerust met "echte" macrolenzen of verlengbuizen, maar veel telefoons kunnen nu worden uitgerust met lenzen in macrostijl om deze duurdere opstellingen te evenaren, en sommige zoals de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max worden geleverd met macrolenzen.

Om je te inspireren bij je macrofotografieprojecten, of om je gewoon te helpen ontsnappen aan de alledaagsheid van het werk, zijn hier enkele van de beste macrofotografie-opnamen op internet, en sommige hebben we zelf gemaakt.

Timmermansbij

Voor het ongetrainde oog lijkt deze ongelooflijke macro-opname op het gezicht van een wesp. Toch is dit wezen eigenlijk een Ceratina, of timmermansbij, uit Vietnam. De timmermansbij is qua grootte en uiterlijk vergelijkbaar met hommels en dankt zijn naam aan de manier waarop hij zich in bomen of houten kozijnen ingraaft om zijn nest te maken. Ze zijn echter minder sociaal dan hommels en zijn minder kleurrijk en harig. De mannetjes kunnen niet steken, terwijl de vrouwtjes – zoals op de foto – wel kunnen steken, maar dat alleen doen als ze worden uitgelokt. Deze opname is gemaakt met een Canon Mark II 5D.

Sneeuwvlok

Naast insecten behoren sneeuwvlokken tot de mooiste – maar ook moeilijkst vast te leggen – onderwerpen voor macrofotografie. Door hun kleine formaat en delicate aard smelten ze bijna zodra ze een warmer oppervlak raken; alleen in staat zijn om gedurende enige tijd intact te blijven wanneer ze in contact komen met meerdere andere vlokken. Ze zijn er in een van de 35 vormen, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid. Deze foto is gemaakt door fotograaf Alexey Kljatov met een Helios 44M-5-lens van een enkele, samengestelde, platte sneeuwvlok van 4 mm in Moskou.

kikker oog

Deze fantastische opname toont fotograaf Egor Kamelev en zijn Sony ILCE-7RM2 weerspiegeld in het oog van een kikker. De uitpuilende ogen van een amfibie geven ze een gezichtsveld van bijna 180 graden en hun vorm en lens maken ze ongelooflijk gevoelig voor beweging, plus een geweldig nachtzicht. Wat meer is, wanneer een kikker voedsel doorslikt, trekt hij zijn ogen naar beneden in zijn verhemelte om het voedsel in zijn keel te helpen duwen.

Zeepbel

Deze afbeelding kan worden aangezien voor het oppervlak van een oog, vergelijkbaar met de patronen die te zien zijn op het oog van de kikker hierboven, maar is eigenlijk onderdeel van een zeepbel. Er ontstaan bellen wanneer water vast komt te zitten tussen twee lagen zeepmoleculen. Ze krimpen tot de kleinst mogelijke vorm, een bol, en dit houdt de lucht binnen totdat de verzegeling wordt verbroken of het water verdampt.

Hoewel het lijkt alsof zeepbellen licht breken op dezelfde manier als een regenboog op water of door glas, worden de verbluffende kleuren in deze opname veroorzaakt door lichtgolven die heen en weer reflecteren tussen de zeeplagen. Daarom zie je vaak reflecties van je eigen gezicht in bubbels, maar niet in regenbogen. De helderheid en het kleurenbereik zijn afhankelijk van de dikte van de lagen.

Springende spin

Onmiddellijk herkenbaar aan hun bizarre oogopstelling, behoren springspinnen tot de meest fascinerende spinachtigen ter wereld.

Ze zijn klein - met een lengte van slechts 1 mm tot 25 mm - maar kunnen tot 50 keer hun lichaamslengte springen. In plaats van speciaal aangepaste poten, zoals die van een sprinkhaan, stroomt er een golf van bloed naar zijn poten wanneer de springende spin wil bespringen, waardoor ze zich uitstrekken en de spinachtige de lucht in schiet. Deze opname is gemaakt met een Canon Mark II 5D, met Zerene Stacker, Stackshot Sled, 65 mm Canon MP-E 1-5X macrolens en Twin Macro Flash in piepschuimkoeler.

Kijk maar

Gezien hun relatief kleine formaat, bevatten horloges, zoals het afgebeelde dameshorloge (of module) een opmerkelijke techniek. Met behulp van een elektronische oscillator, geregeld door een kwartskristal, houden moderne horloges de tijd bij door een signaal te creëren met een ongelooflijk nauwkeurige frequentie.

Mechanische horloges gebruiken in plaats daarvan een uurwerkmechanisme om het verstrijken van de tijd te meten. Op mechanische horloges en klokken wordt het iconische tikken gecreëerd wanneer de wijzers naar voren worden bewogen via de horlogewielen. Deze opname, gemaakt door Guy Sie, is gemaakt met een Canon EOS 350D Digital en tussenbuizen - een goedkopere manier om macro-opnamen te maken zonder een dure macrolens te kopen. Het getoonde uurwerk wordt momenteel gedragen als manchetknoop en is slechts 17 mm breed.

Orchidee

Hun ongebruikelijke vorm, levendige kleuren en frisse geuren maken de exotische orchideebloem al eeuwenlang een populaire bloei. Ze worden zo beschouwd dat ze de nationale bloemen zijn van landen als Panama, Honduras en Singapore, en sinds 2800 voor Christus wordt de orchidee gebruikt in Chinese kruidengeneesmiddelen om talloze ziekten en kwalen te behandelen. Waarschijnlijk is een van de meest bekende bloemen in het orchideeëngeslacht de vanille, waaruit vanille-extract wordt genomen.

Libel

Nog een geweldige opname gemaakt door Egor Kamelev, deze foto toont het gezicht van een volwassen libel bedekt met dauw. Als je goed kijkt, zie je in het midden ook een mier rusten. De ogen van een libel zijn zogenaamde samengestelde ogen en ze bestaan uit duizenden kleine, onafhankelijke fotoreceptoren die het insect gebruikt om helderheid en kleur te onderscheiden. Dit verlaagt de resolutie enigszins, maar helpt ze snelle bewegingen te herkennen en geeft ze een indrukwekkend groot gezichtsveld. De opname is gemaakt met een Sony ILCE-7RM2.

Een briefje van £10

Macrofotografie hoeft niet alleen over insecten te gaan of te worden gemaakt met een DSLR-camera. Deze is gemaakt met de iPhone 13 Pro en laat zien dat als je goed kijkt, je op het briefje iets kunt zien dat met het blote oog niet zichtbaar is.

Zonovergoten bladeren

Bladeren zijn een fantastische mogelijkheid voor macrofotografie. Ze hebben zoveel details in zich. Zoals dit rozenblad bijvoorbeeld. Geschoten op de iPhone 13 Pro Max.

Lego minifiguren

Breng die minifig-gezichten echt tot leven met een macro-opname waarmee je van dichtbij kunt komen alsof het een persoon is.