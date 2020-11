De beste beelden van tijdreizigers uit de hele geschiedenis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Af en toe verschijnt er online een afbeelding waarvan mensen beweren dat deze een tijdreiziger laat zien die ergens niet hoort. Maar zijn het slechts gevallen waarin mensen hun verbeelding de vrije loop laten?

We hebben enkele van de beste en meest interessante afbeeldingen van tijdreizigers door de geschiedenis heen verzameld. Sommige bleken gewone vervalsingen of gevallen van identiteitsverwisseling te zijn, maar andere zijn zeker intrigerend.

Welke heb je eerder gezien?

De tijdreizende hipster

Deze foto is gemaakt in 1941 tijdens de heropening van de South Fork Bridge in British Columbia.

Als je goed kijkt, zie je aan de rechterkant een ongewoon geklede man in wat moderne kleding lijkt te zijn, met een zonnebril op in een tijd dat de meesten hoeden en nette jassen droegen.

Velen beweren dat dit een tijdreiziger is, terwijl anderen hebben tegengeworpen dat hij gewoon een man met gevoel voor mode is die zijn tijd vooruit is. Hoe dan ook, het is nog steeds een razend populaire foto en ook een geweldige in onze gedachten.

Wereldbeker vieringen

Deze foto is afkomstig van het WK van 1962 en toont het feest terwijl het Braziliaanse team de trofee opheft.

Als je echter goed kijkt, zie je in het midden onderaan de afbeelding wat eruitziet als iemand met een mobiele telefoon die een foto van het evenement maakt.

Zou dit ook een tijdreiziger kunnen zijn? Beetje raar om te denken dat iemand in de toekomst misschien een klaptelefoon heeft, maar ze maken de laatste tijd een comeback en we weten dat opvouwbare telefoons op het punt staan ook groot te worden .

De tijdreizende zonzoeker

Deze afbeelding uit 1943 toont blijkbaar Britse fabrieksarbeiders die midden in de oorlog naar de kust ontsnappen voor een pauze. De kleding en strandkleding van de meeste mensen passen zeker in het tijdperk, maar in het midden van een kader lijkt een man gekleed te zijn als meneer Bean die op zijn mobiele telefoon kijkt.

Of misschien is het een tijdreisapparaat? Waarschijnlijk een beetje een beetje of een geval van overactieve internetverbeelding, maar we genieten nog steeds van de gedachte. Misschien zijn er in de toekomst geen openbare stranden?

Mohawk tijdreiziger

Deze afbeelding uit 1905 lijkt de gebruikelijke gebeurtenissen van die tijd te laten zien - inclusief arbeiders en een bananenboot die zijn goederen aflevert.

Als je echter dichtbij de rand van de boot kijkt, kun je een man in een wit overhemd zien met wat lijkt op een kapsel in Mohawk-stijl. Een heel ongebruikelijk kapsel voor die tijd en mogelijk bewijs van een tijdreiziger? Wie kan het zeggen?

Film extra

Filmbeelden gemaakt tijdens de opname van Charlie Chaplins stomme film "The Circus" uit 1928 lijken een dame te laten zien die helemaal in het zwart gekleed is, een hoed op heeft en met haar mobiele telefoon over de set loopt.

De beelden zijn een beetje dubieus, net als het idee dat iemand in de jaren 1920 op een mobiel apparaat zou kunnen praten, maar het suggereert zeker dat het een bewijs kan zijn dat tijdreizigers onder ons zijn.

Het oude astronautenbeeldhouwwerk

In Salamanca, Spanje, staat een kathedraal met meerdere sculpturen die in de zijkanten zijn uitgehouwen. Een van die sculpturen lijkt de gelijkenis van een moderne (of misschien futuristische) astronaut te laten zien.

Gezien de constructie van de kathedraal dateert uit 1513, hebben mensen dit als bewijs opgevat dat tijdreizigers teruggingen naar die tijd. De waarheid is echter dat de astronaut slechts een moderne toevoeging is aan het kunstwerk dat Jerónimo García de Quiñones tijdens renovaties in 1992 heeft uitgevoerd.

Tijdreizende beroemdheden

Er is een interessante trend van mensen die sterk lijken op mensen uit vervlogen tijden. Dit kan gewoon een griezelig toeval zijn, maar misschien is het het bewijs dat tijdreizen mogelijk is?

Misschien leiden deze beroemdheden in een andere eeuw een dubbelleven? Hier wordt aangetoond dat de marxistisch-leninistische revolutionaire leider Mahir Cayan, die werd geboren in 1946 en stierf in 1972, een opvallende gelijkenis vertoont met tv-ster Jimmy Fallon. Leidt Jimmy Fallon een dubbelleven als revolutionair communist? Lijkt hilarisch onwaarschijnlijk.

Een man en zijn mobiele telefoon

Sommigen beweren dat dit olieverfschilderij van Pieter de Hooch, dat liefdevol werd gemaakt in 1670, een jonge man lijkt te tonen die zijn mobiele telefoon vasthoudt. In een tijd waarin zoiets hem waarschijnlijk op de brandstapel zou hebben zien verbranden, is deze moeilijk te geloven.

Een beschrijving van de afbeelding suggereert ook dat de jongeman een boodschapper is en dat dat een brief in zijn hand is, geen telefoon, maar het is toch leuk om af en toe je fantasie de vrije loop te laten. We hebben ons vaak afgevraagd hoe het zou zijn om terug te reizen naar eenvoudiger tijden om te zien hoe het leven voor onszelf was.

De Adidas sneakers mummie

Een paar jaar geleden werd een oude mummie opgegraven door archeologen die in Mongolië aan het graven waren. Destijds werd gesuggereerd dat het funky uitziende schoeisel dat ze droeg een opvallende gelijkenis vertoonde met Adidas-sneakers. Meer bewijs van een tijdreiziger die de oudheid bezoekt? Bij onderzoek naar het lichaam was het ongeveer 1100 jaar oud. Dat is geweldig door het verleden.

Uit verder onderzoek bleek echter dat de vrouw eerder een Turkse naaister was geweest, wat de nieuwe trappen zou kunnen verklaren. Ze werd gevonden met een oude handtas, een spiegel, een kam, een mes en meer. Maar geen mobiele telefoon.

De tijd surfer

Een ander beeld van een persoon die niet op zijn plaats is, waaraan mensen hebben vastgehouden als bewijs dat tijdreizen een realiteit is. Deze afbeelding dateert van meer dan 100 jaar oud en toont enkele keurig geklede Canadezen die op de flank van een heuvel zitten.

Aan de linkerkant zit echter een jonge man in wat lijkt op een T-shirt en korte broek met gegolfd haar. Hij werd al snel de surftijdreiziger genoemd vanwege hoe ongebruikelijk zijn kleding is. Anderen hebben gesuggereerd dat mensen op de foto geschokt lijken door zijn uiterlijk, en zelfs wijzen op de vrouw rechts die in zijn richting lijkt te gebaren. Nogmaals, een beetje een stuk, want zou een tijdreiziger echt zo gekleed door de tijd gaan?

Een bezoeker van Reykjavk in oorlogstijd

Deze foto toont blijkbaar een scène uit het centrum van Reykjavík in 1943. In het hart van oorlog zijn overal soldaten en matrozen te zien in de straten tussen burgers. De man die omcirkeld is, blijkt echter een mobiele telefoon te hebben.

We hebben echt een thema voor deze smartphone met tijdreizigers. Wie belt hij? En hoe? En als hij een tijdreiziger is, waarom probeert hij dan niet in Berlijn Hitler te vermoorden?

De deppende soldaat uit de Tweede Wereldoorlog

Deze fotos van tijdreizigers hebben een duidelijk thema dat niet alleen smartphonegebruikers omvat, maar ook mensen die de Tweede Wereldoorlog bezoeken. Op deze afbeelding zie je een jonge soldaat deppen, een dansbeweging die rond 2014 populair werd, maar in oorlogstijd zeker niet bekend was.

Het blijkt natuurlijk dat deze foto geen afbeelding is van een tijdreiziger, maar eerder een afbeelding van enkele acteurs uit de kaskraker Duinkerken uit 2017. Het feit dat de meeste soldaten glimlachen, zou bij deze ook een beetje een weggeefactie moeten zijn.

Greta Thunberg

In 2019 ontdekte het internet een foto uit 1898 waarop drie kinderen te zien waren die aan het werk waren in een goudmijn in het Canadese Yukon-gebied.

De afbeelding leek een meisje te tonen met een ongelooflijke gelijkenis met de jongeren klimaatactiviste Greta Thunberg. Maakt dit Thunberg een tijdreiziger die door de tijd is gekomen om de planeet te redden? Raar jaar voor haar om te kiezen, maar het is een leuk idee.

Geschreven door Adrian Willings.