(Pocket-lint) - We hebben allemaal de waanzinnige stunts, geweldige sportieve inspanningen en fantastische vertoningen gezien die werden uitgevoerd door door Red Bull gesponsorde atleten. Er zijn enkele gewaagde mensen met een voorliefde voor het extreme en Red Bull geeft ze graag vleugels.

De archieven van bijbehorende fotoshoots tonen een schitterende verzameling beelden die extreme sporten in een nieuw daglicht stellen. Als een reeks fantastische fotos aan elkaar wordt gehecht in Photoshop, zijn de resultaten op de een of andere manier nog spectaculairder.

Ga met ons op reis terwijl we enkele van de coolste momentopnamen van de actie verkennen.

Stedelijk snowboarden

Denis Leontyev is regelmatig te zien snowboarden in Moskou, Rusland. Deze afbeelding is slechts een voorbeeld van zijn passie voor het openscheuren van hellingen en stedelijke landschappen en waar kan hij dit beter doen dan in het holst van de Russische winter?

Snowboarden shenanigans

Denis Leontyev is een geweldige snowboarder die uit Rusland komt. Zijn carrière begon in 2011 en sindsdien is hij steeds sterker geworden.

Voor de Film Sport-productie in 2018 werd hij gevangen genomen terwijl hij een aantal duizelingwekkende manoeuvres uitvoerde tijdens het snowboarden van het dak van een gebouw in Kirovsk, Rusland. Het resulterende beeld zorgt ervoor dat het geheel de zwaartekracht tart als je het van links naar rechts bekijkt - hij klimt schijnbaar achteruit het gebouw op.

Red Bull Rampage 2018

De Red Bull Rampage is een krankzinnige mountainbikewedstrijd waarbij downhill-racers, freeriders en slopestyle-rijders de bergkammen en berghellingen op scheuren. In 2018 vond het evenement plaats in Virgin, Utah en de concurrentie was hevig.

Deze afbeelding is een opeenvolging van aan elkaar genaaide fotos die een van de deelnemers vastleggen die een geweldige salto maken op weg naar beneden. Het resulterende beeld is bijna net zo fantastisch als de stunt zelf.

Wakeboarden rond een graafmachine

Parks Bonifay is een beetje een wakeboardlegende. Hij won de X Games toen hij slechts 14 jaar oud was en bleef indruk maken - hij domineerde verschillende evenementen en leverde indrukwekkende prestaties. Hij staat bekend als de eerste gedocumenteerde wakeboarder die een 1080 landde. Hier heeft hij rond een graafmachine schop zien graven tijdens de productie van Falling Rocks in Karinthië, Oostenrijk

Een visie op de toekomst

Matt Jones is een slopestyle en feeride atleet met een competitieve mentaliteit. Dit ongebruikelijke beeld van hem in actie toont wat een toekomstvisie lijkt te zijn terwijl hij zichzelf in de helix ziet lopen. Een waas van kleur en snelheid vervangt het visioen van hem die nog steeds naar het obstakel voor hem kijkt.

Met hoge snelheid bergafwaarts

Een ander shot van de Red Bull Rampage in Virgin, Utah laat zien dat mountainbike-freerider Brandon Semenuk zijn ding doet, met hoge snelheid bergafwaarts.

Door de opeenvolging van beelden lijkt het alsof verschillende motorrijders tegelijkertijd de helling af zijn gegaan, die ze zorgvuldig en snel achter elkaar volgen.

De slingerende race

Sébastien Buemi is een World Endurance Championship-coureur en Formule E-legende. Hij heeft sporen verscheurd in een of ander voertuig sinds hij 15 jaar oud was. Hier is hij te zien tijdens The Pass in de Tremola in Airolo, Zwitserland op 20 september 2017.

Deze afbeelding is een van de favorieten uit deze collectie en lijkt een perfect gesynchroniseerde rij autos te laten zien die zich een weg banen over de weg, maar het is in feite slechts één man en zijn voertuig.

Hoepels schieten

Sergio Llull , een van Europas meest bekwame basketbalspelers, wordt hier getoond terwijl hij een reeks geweldige fotos maakt tijdens een shoot in Madrid, Spanje. Een opeenvolging van aan elkaar gestikte schoten laat het lijken alsof er een eindeloze stroom ballen uit hem komt en moeiteloos in de ring valt.

Uitbreiding Man backflip

Szymon Godziek werd op camera vastgelegd tijdens het Extension Man-project in Proszkowice, Polen. Dit evenement is ook de tijd dat hij s werelds eerste achterwaartse superman eenhandige stoelgreep behaalde. De op maat gemaakte slopestyle-baan scheuren met enorme dirt-jumps die tricks en saltos uitvoeren met stijl en finesse.

Fabiolous Escape

Trial biker, Fabio Wibmer is hier te zien in een opeenvolging van beelden die zijn gemaakt tijdens het filmen van zijn video Fabiolous Escape 2.0 . Deze video toont de motorrijder die grote lucht vangt, springt uit helikopters en meer in Saalbach-Hinterglemm, Oostenrijk. De foto zelf is veelzeggend voor de leuke shenanigans in de beelden en de vaardigheden van de rijder.

Caleidoscoop

Kriss Kyle voert trucjes uit op een BMX sinds hij 10 was. Hij heeft sindsdien meegedaan aan een groot aantal competities en heeft de hele wereld over gereisd om stunts te filmen en deel te nemen aan evenementen. Hier ziet hij hoe hij trucs uittrekt voor het baanbrekende videoproject Kaleidoscope in 2015.

Big air snowboarden

Deze afbeelding toont Seppe Smits die optrad in Saas-Fee, Zwitserland in 2016. De ervaren snowboarder slaagde erin om vrij grote lucht te vangen en de resulterende foto is enorm indrukwekkend. Deze slopestyle snowboarder scheurt sinds 2009 de besneeuwde hellingen op en heeft verschillende evenementen gewonnen, waaronder de Wereldkampioenschappen en Wereldbekers.

Dwerggroei op het meer

Aaron Colton is hier te zien terwijl hij enkele stunts uitvoert op een droge bodem in Lucerne Valley, Californië, VS. Deze motorkampioen heeft naam gemaakt in een reeks disciplines, waaronder Street Freestyle, AMA Pro Road Racing en AMA Pro Flat Track. Deze reeksopname toont hem in actie, terwijl hij doet waar hij het meest van houdt.

Freeskiing regenboog

Russell Henshaw is een Olympische Winterspelen en freeski-legende. Hij ontdekte een passie voor het witte poeder toen hij nog maar vier jaar oud was en op 14-jarige leeftijd titels won en indruk maakte op het publiek.

Met dit geweldige stiksel kun je zien hoe hij wat lucht opvangt en een regenboog creëert terwijl hij enkele bewegingen oefent in Perisher, Australië.

Een duik in de diepte

Voor het geval je nog niet van deze afbeelding hebt afgeleid , Orlando Duque is een liefhebber van klifduiken. Hij is ook waanzinnig getalenteerd en heeft daarmee niet minder dan 11 wereldtitels gewonnen en is ook twee keer in het Guinness Book of World Records terechtgekomen. Deze afbeelding laat zien hoe hij in 2018 in Antarctica duikt.

Wakeskating s nachts

Een veel kleurrijkere scène toont een 3D-printsequentie van Zuzana Vrablova in een donker nachtdecor, gebouwd in een studio in Praag, Tsjechië op 13 oktober 2014.

De dubbele backflip

Daniel Bodin is een veelzijdige atleet met een passie voor dingen die worden aangedreven door motoren. Hij is een groot probleem in de wereld van Freestyle Snowmobile Cross en heeft een voorliefde voor ongelooflijke backflips.

Deze foto uit januari 2017 toont een schitterende reeks afbeeldingen die aan elkaar zijn genaaid om te laten zien wanneer hij de lucht in ging om de eerste persoon te worden die ooit een dubbele backflip op een sneeuwscooter landde.

Freestyle motorcross in actie

De Red Bull FMX Jam plaatst kampioenen van freestyle motorcross tegen elkaar - ze tonen hun vaardigheden en laten hun talenten zien zodat iedereen ze kan zien. Hier treedt Alexey Kolesnikov in 2018 op in Almaty, Kazachstan. Deze glorieuze reeksopname toont de zwaartekracht tartende vaardigheden van deze rijders en de spanning die ze hun publiek bezorgen.

Tot de oneindigheid en verder

In een vrij geweldige serie fotos die aan elkaar zijn gehecht, treedt Markus Stoeckl op tijdens V-Max in de Atacama-woestijn, Chili op 10 december 2016. Hier heeft hij gezien hoe hij zijn eigen wereldrecord probeerde te verbeteren door een nieuwe downhill-mountainbikesnelheid te behalen. Het resulterende uiteindelijke beeld lijkt hem in de verte te zien rennen en terwijl hij dat doet in een kleine versie van zichzelf te transformeren.

Red Bull Imagination

Chris Tedesco heeft deze geweldige reeksfoto van motorcrosser Tyler Bereman vastgelegd tijdens het Red Bull Imagination 2020-evenement. Hier is hij te zien terwijl hij nonchalant over de top van een enorm door Red Bull versierd obstakel met de zwaartekracht tartende finesse afdraait.

Ernstige vliegvaardigheden

We houden van deze foto. Het is niet alleen een fantastische visie op vliegvaardigheid, maar ook een indrukwekkend stukje fotografie.

Predrag Vuckovic maakte deze reeksopnames tijdens het maken van fotos van Red Bull Aerobatic Helicopter Pilot, Aaron Fitzgerald, die in 2019 verschillende wapenfeiten uitvoerde over het Statuut van Vrijheid.

Zielenvliegers

De Soul-flyers zijn een groep gekke, prachtige luchtacrobaten die allerlei vrij vliegende stunts en sporten uitvoeren voor hun plezier en voor anderen.

Max Haim legde ze hier vast, schijnbaar in de lucht zwevend boven een vuurtoren bij La Coubre in La Tremblade, Frankrijk. Gracieus, indrukwekkend en magnifiek om te zien.

Helikopter duiken

Orlando Duque is over het algemeen een klifduikatleet, maar bij deze gelegenheid ging hij de lucht in boven de wateren van San Andres, Colombia en dook 27 meter uit een helikopter in de koude woestenij beneden.

Deze reeksfoto van Maximiliano Blancowas is een perfect eerbetoon aan een geweldige prestatie en ook aan een getalenteerde atleet.

Geschreven door Adrian Willings.