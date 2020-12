Verbluffende onderwaterfotos die adembenemend zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is iets magisch aan onderwaterfotos. Als je ons niet gelooft, stel je dan Nirvanas Nevermind-hoes voor met de baby liggend op een kleed in plaats van in een zwembad te zwemmen.

Stockfotobibliotheken staan vol met spannende onderwateropnames, maar er zijn veel edelstenen op Flickr, op Wikimedia en ook in andere bibliotheken, en je kunt die fotos vaak ook gebruiken in je eigen creaties.

Hier zijn enkele van de meest verbazingwekkende onderwaterfotos die we hebben gezien; sommige zijn verbazingwekkend vanwege het moment dat ze veroverden; anderen vanwege de verhalen van hun onderdanen, en weer anderen vanwege wat ze zeggen over wat wij mensen met zoveel soorten hebben gedaan.

Houd er rekening mee dat de laatste foto mogelijk niet geschikt is voor jongere kijkers.

Onderwater Vrouw

Laten we wat kunst nemen. Deze opvallende foto van Engin Akyurt is onze favoriet in een serie onderwateropnames: we houden van de compositie, de stilte van het model en het contrast tussen het diepe zwart van de achtergrond en het heldere rood van de jurk van het model.

Stockfotobibliotheken bevatten nogal wat kunstzinnige onderwateropnames - Adobe Stock heeft bijvoorbeeld een selectie van vrouwen in felgekleurde kleding en van koppels die zwemmen terwijl ze formele kleding dragen - maar we geven de voorkeur aan deze: het doet meer met minder.

Grijze haai

De Griekse fotograaf heeft goed gebruik gemaakt van kleur in deze foto van een grijze haai: hij ziet er veel sinister uit dan hij in werkelijkheid is, omdat de grijze haai niet echt gevaarlijk is voor mensen, tenzij je een zwempak van rauw vlees draagt.

Zoals veel mariene fotos heeft ook deze een trieste onderstroom, want zoals veel haaien lijdt de grijze haai aan afnemende aantallen na jaren van commerciële visserij: hoewel het om beschermde soorten gaat, komt illegale visserij nog steeds voor.

Een prachtige siphonophore

Als we de NOAA niet zouden vertrouwen, zouden we denken dat ze deze in een 3D-modelleringsapp hadden gemaakt. De wonderbaarlijk gekleurde Siphonophore is een Cnidaria, een groep wezens die koraal en kwallen omvat, zoals de beruchte Portugese Man O War, en sommige zijn ongelooflijk groot: exemplaren van wel 40 meter zijn ontdekt.

De meest kleurrijke soorten leven in de diepste wateren en sommige zijn zelfs bioluminescerend en gloeien wanneer ze worden verstoord. Het zijn roofdieren, maar ze zijn ook erg kwetsbaar omdat ze heel gemakkelijk breken.

Rode Kwallen

Er is raar, en dan is er Red Jellyfish raar. Deze lichtgevende schoonheid ziet eruit als een bezoeker van een andere planeet, en we zouden graag willen weten wie de foto heeft gemaakt, waar ze hem hebben gemaakt en wat voor soort kwal dit is.

Helaas kan Pixabay ons alleen vertellen dat het in 2013 is opgenomen met een Panasonic DMC-FZ200, wat niet echt nuttig is.

Humboldt-pingun

Guichard komt uit Londen, maar je zult daar niet veel Humboldts zien: hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, hoewel deze opname is gemaakt in een vogelpark in Frankrijk.

Je raadt dat waarschijnlijk aan de achtergrondkleur: onderwateropnames in relatief kleine behuizingen zijn over het algemeen veel groener dan opnames in de vrije natuur. Desalniettemin is het een fantastische opname, waarbij een echt uitstekend zijoog van het onderwerp wordt vastgelegd.

Paarse en roze kwallen

Zijn kwallen niet raar? Dit kan een buitenaards wezen zijn, of het patroon gemaakt door iets dat inkt in het water lekt. Het is een briljant kleurrijk beeld van de zeer veelzijdige Tim Mossholder, wiens fotos vaak veel gebruik maken van kleur zoals op deze foto.

We weten niet welke specifieke soort deze kwal is, maar de combinatie van paars en roze is meestal slecht nieuws voor zijn prooi en voor alle mensen die de pech hebben om te dichtbij te komen.

Isla Mujeres

Er is iets angstaanjagends aan door mensen gemaakte dingen die niet zijn ontworpen om op de bodem van de zee te leven, en de fotosites staan vol met fascinerende fotos van scheepswrakken en andere voertuigen die zijn beland waar ze niet bedoeld waren.

Maar hoe interessant ze ook zijn, we voelen ons meer aangetrokken tot de ruïnes van de architectuur en verbazingwekkende dingen zoals deze verzonken beelden van het Mexicaanse eiland Isla Mujeres. Het ziet eruit als de nasleep van een tragedie, maar het is eigenlijk een museum voor moderne kunst, wat best verbazingwekkend is.

Bultrug walvis

Deze prachtige foto van een bultrug die een duiker inspecteert, is overal op internet te vinden - en helaas wordt hij meestal zonder krediet gepost op wallpaper-sites, gratis fotosites, enzovoort. We zijn opnieuw in goede handen van de NOAA en deze foto helpt de schaal en majesteit van dit buitengewone wezen over te brengen.

Sommige bultruggen kunnen wel 16 meter lang worden en tot 30 ton wegen, wat des te ongelooflijker is als je op YouTube klikt voor videos waarin ze zichzelf de lucht in slingeren. Dit is een wezen waarvan je echt niet wilt dat je met je buik op je pedaal flopt.

Roze en bruine kwallen

Kalisinski heeft een aantal prachtige fotos gemaakt in het warme, heldere water rond Mallorca, en deze close-up van een buitenaardse kwal is geweldig: hij heeft niet alleen de rare klodderigheid van zijn onderwerp vastgelegd, maar ook de drijvende ranken die hij gebruikt om zijn maaltijden te vangen.

Hoewel Kalisinski de kwal niet noemt, denken we dat het Pelagia Noctiluca is, een relatief klein en vrij ongebruikelijk gezicht in de Mallorcaanse wateren, maar eentje die je niet aan de verkeerde kant wilt zien: die tentakels kunnen pijn, branderig gevoel en spierkrampen veroorzaken .

Ijsbeer

Niet alles wat je onderwater ziet, leeft onder water. Bezoekers zoals deze ijsbeer zijn slecht nieuws voor zeehonden, omdat ze op zoek zijn naar hun eten: voor veel zeehonden is dit gezicht misschien wel het laatste wat ze zien, omdat het vastzit aan een lichaam dat maar liefst 450 kg weegt.

IJsberen zijn nog een andere soort die lijdt door mensen: klimaatverandering vernietigt het ijs waarop ze leven, en ze werden in 2008 door de VS geclassificeerd als een bedreigde soort.

Blue Dragon-Glaucus Atlanticus

Technisch gezien is deze foto maar een klein beetje onder water, omdat het onderwerp in een rotspoel is aangespoeld - maar we nemen hem op omdat het een goed voorbeeld is van hoe buitenaards zoveel zeedieren kunnen zijn.

Deze kleine blauwe schoonheid is beter bekend als een zeewaluw, blauwe zeeslak of Lizard Nudibranch, wat een uitstekende artiestennaam zou zijn voor iemand in een band. Het is een kleine, blauwe zeeslak die ondersteboven in water drijft; de blauwe kleur is gecamoufleerd zodat deze zich mengt met het blauw van water, terwijl de onderwaterzijde zilvergrijs is. Pak er geen op als je er een ziet: ze leveren een zeer pijnlijke steek op.

Seal Underwater

De NOAA is de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration, het wetenschappelijke bureau dat zich concentreert op de oceanen en de atmosfeer.

De Flickr-feed staat vol met verbazingwekkende afbeeldingen zoals deze, gemaakt op Hawaiis Pearl en Hermes-rif. We zijn er dol op omdat het de speelse nieuwsgierigheid van de zeehond heel goed weergeeft. Deze specifieke zeehond is een jonge monniksrob, een van de twee overgebleven soorten monniksrob: de derde, de Caribische monniksrob, is uitgestorven. Deze kerel is een Hawaiiaanse monniksrob, de enige zeehond afkomstig uit Hawaï en helaas nog een andere naam op de lijst met bedreigde diersoorten.

Scuba Diver in de buurt van Brown Turtle

Wie heeft er buitengewone wezens nodig als je een duiker kunt laten bellen uit zijn masker?

Dit niet-toegeschreven shot van Pixabay werkt briljant omdat het geen context bevat: we kunnen het hele achtergrondverhaal verzinnen en ons voorstellen dat hij een spion is, of hij heeft net een hele grote en boze haai gezien.

Zeeschildpad in visnet

Onze laatste foto is de meest trieste: gemaakt door Greenpeace-fotograaf Salvatore Barbera, ook bekend als Capitan Giona, het is het lichaam van een schildpad die is verdronken door een visnet.

Hoewel veel visserij natuurlijk verantwoord is voor het milieu, zijn er nog steeds slachtoffers, en door illegale overbevissing zijn sommige soorten op de rand van uitsterven gekomen. Maar het is niet alleen de visserij die het leven in de zee bedreigt. Vervuiling, vooral in de vorm van kunststoffen, eist ook een zware tol.

Scuba Diver in de buurt van Brown Turtle

We houden van alle fotos van schildpadden vanwege hun fantastisch niet onder de indruk zijnde uitdrukkingen, maar we vinden deze vooral leuk omdat Tom Fisk door het gebruik van perspectief het lijkt alsof de duiker een schildpad nadert die veel groter is dan hij.

De foto is genomen vanaf het eiland Komodo in Indonesië, waar vijf soorten zeeschildpadden leven - en hoewel deze specifieke schildpad geen reus is, kunnen ze wel 2 meter lang worden en tot 590 kg wegen.

Franse zeengel

Deze eenvoudige, maar prachtig ingelijste afbeelding toont twee Franse zeeëngel die door het wateroppervlak worden teruggedrongen en waarvan we aannemen dat het zonlicht erboven is.

Wonderbaarlijk kleurrijk en prettig voor het oog, dit is een geweldige foto en laat zien hoe zelfs simpele onderwaterfotos geweldig kunnen zijn.

Geschreven door Carrie Marshall. Bewerken door Adrian Willings.