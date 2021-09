Ongelooflijke beelden van de wedstrijd Wildlife Photographer of the Year

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elk jaar verzamelt de wedstrijd Wildlife Photographer of the Year een recordaantal inzendingen van over de hele wereld en levert een aantal werkelijk fantastische fotos op voor de uiteindelijke winnaars. Dit jaar is het niet anders.

Zoals je zou verwachten, zijn de beelden verbluffend, mooi en adembenemend. Ze laten de natuur op zijn best zien en laten een breed scala aan onmiskenbaar fotografietalent zien dat we kunnen bewonderen.

We hebben de inzendingen doorgenomen en een aantal van onze favorieten eruit gehaald. Deze bevatten geweldige fotos van dit jaar en ook van voorgaande jaren. Met de Peoples Choice Award en ook de afbeeldingen van de Grand-titelwinnaars , Adult awards en Young awards .

Om het allerbeste te zien, kunt u de tentoonstelling in het Natural History Museum bezoeken .

Diepe voelsprieten

Uit de categorie onderwater komt deze prachtige foto die werd geselecteerd als een zeer geprezen inzending.

Deze narwalgarnalen worden fantastisch gevangen gezien tegen een prachtige blauwe achtergrond.

Storm vos

Fotograaf Jonny Armstrong volgde deze vos enkele dagen voordat hij deze ongelooflijke foto maakte met een stormachtige achtergrond.

Het resultaat was weer een zeer geprezen afbeelding, dit keer in de categorie dierenportretten.

Nettoverlies

Niet alle fotos in de competitie tonen de schoonheid van de natuur, soms tonen ze de vernietiging ervan door de mens. Zoals bij deze afbeelding van Audun Rikardsen.

De foto toont de nasleep van overbevissing. Een boot had te veel vis gevangen en het net brak, waardoor tonnen dode vis in het omringende water terechtkwamen. Een goed ding kwam echter uit de foto, omdat deze werd gebruikt om de eigenaar van de boot voor de rechter te slepen om het probleem op te lossen.

Olifanten in de schemering

Met dit beeld en meer dan 30 jaar fotografiewerk ontving Frans Lanting in 2018 de "Wildlife Photographer of the Year Lifetime Achievement Award". Een vredig tafereel in de avond bij de waterput.

"Op een avond tijdens het droge seizoen van Botswana waadde ik een waterpoel in om een glinsterende weerspiegeling van een groep olifanten in de schemering vast te leggen, met een volle maan aan een lichtgevende roze hemel. Het beeld is mijn hommage aan de oerkwaliteiten van zuidelijk Afrikas wildernis, de grootsheid van olifanten en de kostbare natuur van water in een land van dorst."

Het gouden paar

Deze foto werd gemaakt door Marsel van Oosten en werd uit de inzendingen gekozen als de winnaar van de grote titel , wat hem de titel Wildlife Photographer of the Year 2018 opleverde.

"Terwijl de groep gouden apen met stompe neus van Qinling van boom naar boom sprong, worstelde Marsel om hem bij te houden, uitglijdend en struikelend over boomstammen. Geleidelijk leerde hij hun gedrag te voorspellen en legde hij dit mannetje en vrouwtje vast terwijl ze rusten. Terwijl de zon erdoorheen filterde het bladerdak, baden ze in een magisch licht, hun gouden haar gloeit tegen het frisse groen van het bos.

Dit paar behoort tot een ondersoort van de gouden stompneusaap die beperkt is tot het Qinling-gebergte. Deze apen behoren tot de meest opvallende primaten ter wereld en dreigen te verdwijnen. Hun aantal is de afgelopen decennia gestaag afgenomen en er zijn nu minder dan 4.000 mensen over."

Lounge luipaard

De andere Grand-titelwinnaar, Skye Meake, won de titel van Young Wildlife Photographer of the Year 2018 voor deze foto van een nogal ontspannen uitziende luipaard.

"De beruchte schuwe en ongrijpbare luipaarden van het Mashatu Game Reserve zijn moeilijk te spotten. Maar deze keer had Skye geluk. Nadat hij de luipaarden een paar uur had gevolgd, kwam hij Mathoja tegen - een bekend vrouwtje. moment, net voordat het luipaard in slaap viel, maakte Skye een vredig portret van dit majestueuze wezen.

Mathoja, genoemd door lokale gidsen, betekent degene die mank loopt - een titel die haar werd gegeven na een ernstige beenblessure als welp. Hoewel haar overlevingskansen klein waren, is Mathoja nu een gezonde volwassene. Ze is een van de gelukkigen - deze soort is geclassificeerd als kwetsbaar en op veel luipaarden wordt illegaal gejaagd vanwege hun zeer begeerlijke huid."

Alles dat overblijft

Een van de inzendingen van de LUMIX Peoples Choice Award is afkomstig van Phil Jones en toont de aasetende kant van de natuur als een vogel zich te goed doet aan een rottende zeeleeuw.

"Een mannelijke orka was ongeveer een week voor Phils bezoek aan Sea Lion Island, Falklandeilanden, op het strand gestrand. Ondanks zijn enorme omvang had het stuifzand bijna het hele karkas bedekt en waren aaseters, zoals deze gestreepte caracara, begonnen hun intrek te nemen."

Familie portret

Geen doorsnee familiefoto, maar zeker een schitterende. Dit ongelooflijke portret van een grijze uil en haar familie is gemaakt door Connor Stefanison en is opgenomen in de categorie LUMIX Peoples Choice Award.

"Een grote grijze uil en haar kuikens zitten in hun nest in de gebroken top van een Douglas-spar in Kamloops, Canada. Ze keken maar twee keer naar Connor terwijl hij ze tijdens het broedseizoen gadesloeg vanuit een boomhuid van 15 meter lang). omhoog."

Tiener

Liefde hangt in de lucht of is het onder water? Deze foto toont een potvis die een beetje dartel wordt maar niet veel geluk heeft. Een briljant getimed onderwaterbeeld door Franco Banfi .

"Franco was aan het vrijduiken bij Dominica in de Caribische Zee toen hij getuige was van een jonge mannelijke potvis die probeerde te paren met een vrouwtje. Helaas voor hem zat haar kalf altijd in de weg en moest het dartele mannetje het lastige kalf voortdurend wegjagen."

Nieuwsgierige ontmoeting

Een andere ongelooflijke en ongelooflijk goed getimede foto toont een geweldige ontmoeting met een zeehond op Antarctica. We vragen ons af of de zeehond net zo verrast was om de fotograaf te zien als hij verscheen.

"Elke ontmoeting met een dier in de uitgestrekte wildernis van Antarctica gebeurt bij toeval, dus Cristobal was opgewonden door deze spontane ontmoeting met een krabbeneter voor de kust van Cuverville Island op het Antarctisch Schiereiland. Deze merkwaardige wezens worden beschermd en, met weinig roofdieren, gedijen ze goed. "

De strijd van een ijsbeer

Een fotografisch tafereel dat de ontberingen laat zien die ook in het dierenrijk worden geleden. Deze vreselijk trieste foto toont een uitgehongerde, te lichte ijsbeer op jacht naar iets te eten.

"Justins hele lichaam deed pijn toen hij deze uitgehongerde ijsbeer in een verlaten jagerskamp, in het Canadese Noordpoolgebied, langzaam overeind zag komen. Met weinig en dunner wordend ijs om op te bewegen, is de beer niet in staat om naar voedsel te zoeken ."

Onder de sneeuw

Een prachtig winters tafereel ziet een eekhoorn naar hun omgeving kijken terwijl de sneeuw valt. Deze foto was niet het oorspronkelijk bedoelde onderwerp - de fotograaf Audren Morel probeerde eigenlijk fotos van vogels te maken. Deze ongelooflijke kleine eekhoorn was toevallig in de buurt en trok de aandacht.

"Niet bang voor de sneeuwstorm, kwam deze eekhoorn op bezoek bij Audren terwijl hij fotos aan het maken was van vogels in het kleine dorpje Les Fourgs in de Jura, Frankrijk. Hij was onder de indruk van het uithoudingsvermogen van de eekhoorn en maakte het onderwerp van de shoot."

Bond van broers

We houden van deze foto van broederlijke liefde . Zelfs de meest woeste wezens op deze planeet hebben een zachte kant. Familie is alles, zelfs voor harige broers.

"Deze twee volwassen mannetjes, waarschijnlijk broers, begroetten en wreven 30 seconden lang over hun gezicht voordat ze gingen zitten. De meeste mensen hebben nooit de kans om zon dierlijk gevoel te zien, en David was vereerd om zon moment te hebben meegemaakt en vast te leggen."

Luipaard blik

Een mooi en toch angstaanjagend beeld van een luipaard die terug in de lens staart. Niet iets dat je zelf van dichtbij in het wild zou willen zien, maar briljant als het wordt vastgelegd door het deskundige oog van Martin van Lokven .

"Tijdens een verblijf van drie weken in Serengeti National Park, Tanzania, kwam Martin dit vrouwelijke luipaard verschillende keren tegen. Ze werd door lokale gidsen Fundi genoemd en was een bekende in het gebied. Op een late middag verliet Fundi de boom waarin ze aan het rusten was en stopte door Martins auto, hem vast met haar prachtige blik."

Zwemfeest

Het is een feest en iedereen is uitgenodigd. Een aantal wonderbaarlijk kleurrijke vogels zijn tijdens een droogteseizoen naar een waterput gestroomd en worden gezien in het koele water. Een schitterende foto gemaakt door Luke Massey .

"Terwijl de droogte in het South Luangwa National Park in Zambia zich voortzette, werden de waterpoelen kleiner. Zwermen Lilians tortelduifjes verzamelden zich en toen de kust veilig was, daalden ze af naar deze poel. Ze schuifelden naar voren en namen het om de beurt om te drinken en te baden. als op een lopende band."

Hinderlaag

Nog een foto van de Peoples Choice Award die de kracht van roofdieren in de natuur laat zien. Deze foto van Federico Veronesi is gemaakt in Zimbabwe en toont de angstaanjagende schoonheid van dieren op hun scherpst.

"Op een hete ochtend in de Chitake Springs, in Mana Pools National Park, Zimbabwe, keek Federico toe hoe een oude leeuwin van de top van de rivieroever afdaalde. Ze had op de loer gelegen om passerende dieren in een hinderlaag te lokken die een nabijgelegen waterpoel verderop bezochten. de rivierbedding."

Rood, zilver en zwart

Een schitterende foto van enkele vossen gevangen in de buurt van hun hol in Noord-Amerika. Deze foto is gemaakt door Tin Man Lee nadat hij geduldig had gewacht op het perfecte weer om deze ongelooflijke foto te maken.

"Tin had het geluk om te horen over een vossenhol in de staat Washington, Noord-Amerika, waar een familie van rode, zwarte en zilveren vossen woonde. Na dagen wachten op goed weer werd hij eindelijk beloond met dit ontroerende moment."

Drie koningen

Niet een bezienswaardigheid die je waarschijnlijk regelmatig zult zien, maar toch een prachtig uitzicht. Deze foto van Wim Van Den Heever toont enkele vrij magnifieke pinguïns die betrokken zijn bij paringsrituelen.

"Wim kwam deze koningspinguïns tegen op een strand op de Falklandeilanden, net toen de zon opkwam. Ze waren verstrikt in een fascinerend paargedrag - de twee mannetjes bewogen constant rond het vrouwtje en gebruikten hun vinnen om de ander af te weren."

Kuhirwa rouwt om haar baby

De natuur is zowel vol schoonheid als tragedie. Deze foto van Ricardo Núñez Montero toont een berggorilla die het lichaam verzorgt van haar helaas overleden baby.

"Kuhirwa, een jonge vrouwelijke berggorilla, zou haar dode baby niet opgeven. Aanvankelijk knuffelde en verzorgde ze het kleine lijk, en droeg het op de rug zoals de andere moeders. Weken later begon ze te eten wat er nog van over was. Gedwongen door het lage licht om te werken met een groot diafragma en een kleine scherptediepte, richtte Ricardo zich op het lichaam in plaats van op Kuhirwas gezicht.

Van olifanten die de botten van overleden familieleden aaien tot dolfijnen die dode metgezellen proberen overeind te houden, er is een overvloed aan geloofwaardig bewijs om aan te tonen dat dieren zichtbaar verdriet uiten. Kuhirwas eerste acties kunnen worden geïnterpreteerd als rouw, haar gedrag toont de pijn van een moeder die haar kind heeft verloren."

Rustende berggorilla

Een vreedzame en rustige scène van een babygorilla die wat rust neemt. Deze afbeelding is gemaakt door David Lloyd en verschijnt in de categorie LUMIX Peoples Choice Award.

"De babygorilla klampte zich vast aan zijn moeder terwijl hij David nieuwsgierig in de gaten hield. Hij was op trektocht in South Bwindi, Oeganda, toen hij de hele familie tegenkwam. Ze volgden hen en stopten toen op een kleine open plek om te ontspannen en elkaar te verzorgen ."

Vos ontmoet vos

Een van de weinige natuurfotos die daadwerkelijk in de stadsjungle is gemaakt. Dit beeld kan niet veel perfecter zijn als een echte vos de hoek van een weg omloopt bij een muurschildering.

"Matthew fotografeert al meer dan een jaar vossen in de buurt van zijn huis in Noord-Londen en sinds het spotten van deze straatkunst droomde hij ervan dit beeld vast te leggen. Na ontelbare uren en vele mislukte pogingen werd zijn volharding beloond."

Rolrit

Is de natuur niet geweldig? Wezens in alle soorten en maten kunnen gewoon met elkaar opschieten en leven in harmonie samen. Deze foto, briljant vastgelegd door Lakshitha Karunarathna, toont een vogel die bekend staat als een seringenborstroller die op de rug van een zebra rijdt. Wat een kleurrijk gezicht tegen een zwart-wit gestreepte achtergrond.

"Lakshitha was op safari in het Maasai Mara National Reserve, Kenia, toen hij een ongewoon schouwspel zag: een lila-breasted roller die op een zebra rijdt. Normaal gesproken zitten ze het liefst hoog in het gebladerte, maar deze roller bracht een uur of langer door met rondrijden en af en toe genietend van een insectenmaaltijd. Lakshitha wachtte tot de omringende zebras de perfecte achtergrond vormden voordat ze deze strakke oogst nam.

De middernachtelijke passage

Een halve onderwaterfoto die om middernacht is gemaakt, benadrukt niet alleen de sterren prachtig, maar ook een edelhert dat bijna poseert voor de foto. Deze afbeelding van Vegard Lødøen is geselecteerd voor de categorie van dieren in hun omgeving van 2018 met veel lof.

"Een droom kwam uit toen ik deze foto nam, zegt Vegard. Na jaren zoeken had hij eindelijk een locatie aan de rivier gevonden die werd bezocht door de herten van Valldal. Nadat hij zijn camera gedeeltelijk in een waterdichte doos had ondergedompeld, zette hij een flitser op boven en onder water, samen met bewegingssensoren Tegen middernacht stak een mannetje de rivier over - de camera legde zijn trotse pose vast.

Na de eland zijn edelherten de grootste hertensoort. Alleen de mannetjes hebben een gewei, waarvan bekend is dat ze meer dan een meter lang worden en tot vijf kilogram wegen. Aan het einde van elke winter verliezen ze hun gewei, dat van been is gemaakt - als de lente komt, groeien ze weer aan, beschermd door een zachte laag die bekend staat als fluweel."

Nachtsnack

Audun Rikardsens foto van een orka die baadde in het licht van het oppervlak werd gekozen als de veelgeprezen onderwaterfoto. Een schitterend beeld dat de onderwatermajesteit van de zee laat zien.

"Grote aantallen haring overwinterden in de noordelijke fjorden en trokken honderden roofdieren en nachtvissersboten aan. De orkas hadden zich gerealiseerd dat het geluid van opgetrokken netten de mogelijkheid van een gemakkelijke maaltijd betekende. Audun vroeg de vissers om hun sterkste licht in het water, om zijn schot vast te leggen.

Orkas zijn de grootste leden van de dolfijnenfamilie. Hoewel het één soort is, wordt nu gedacht dat er verschillende soorten in verschillende gebieden leven, met behulp van specifieke jachtstrategieën en sociale structuren. Dit is een mannelijke oostelijke Noord-Atlantische vorm, waarvan bekend is dat hij samenwerkt met andere orkas om vissen in dichte scholen te drijven."

Vasthouden

Een andere ontroerende familiefoto toont een mooi moment als een klein kind zachtjes de hand van zijn moeder vastpakt. Jami Tarris maakte deze foto toen hij in Borneo was en de foto kwam vervolgens in de categorie LUMIX Peoples Choice Award terecht.

"Deze close-up legt het ontroerende moment vast waarop een baby zijn kleine hand in de grote hand van zijn moeder legt. Jami nam deze foto terwijl ze op Borneo werkte aan een verhaal over de effecten van palmolielandbouw op het leefgebied van orang-oetans. primair regenwoud vormt een ernstige bedreiging voor deze toch al ernstig bedreigde diersoort."

Luiaard die rondhangt

Deze foto is een schitterend kunstwerk. De luiaard is zeker een vrolijk uitziende kerel. Om het beeld te krijgen, moest fotograaf Luciano Candisani hoog in de luifel klimmen om het perfect in te kaderen.

"Luciano moest de cecropia-boom beklimmen, in het beschermde Atlantische regenwoud in het zuiden van Bahia, Brazilië, om een foto op ooghoogte te maken van deze drievingerige luiaard. Luiaards voeden zich graag met de bladeren van deze bomen, en daarom zijn ze vaak gezien hoog in het bladerdak."

Het land van ijs en sneeuw

Een ongelooflijk schepsel vastgelegd terwijl hij door een adembenemend landschap van ijs en sneeuw liep, gekleurd door de zonnestralen. Deze geweldige scène is gemaakt door Josh Anaon en verschijnt in de categorie LUMIX Peoples Choice Award.

"Het noordpoolgebied is het hele jaar door prachtig, maar in de late winter, wanneer de temperatuur -30˚C (-22˚F) bereikt en alles wit is en de zon laag aan de horizon blijft, is het adembenemend. Josh zat op een boot in een fjord tegenover Longyearbyen, Svalbard, Noorwegen, en ontmoette deze ijsbeer die langs de rand van het ijs liep. Ze was nieuwsgierig, liep twee keer langs de boot - net lang genoeg voor Josh om een foto te maken met haar witte jas gloeiend in de ondergaande zon. Nadat ze haar nieuwsgierigheid had bevredigd, liep ze stilletjes de verte in.

Leun achterover en ontspan

Een fantastische en ongetwijfeld welverdiende ontspannende sessie voor deze gorillas. Het kleine kereltje ziet eruit alsof hij helemaal afgekoeld is nadat hij zijn ouders heeft uitgeput. Een gevoel dat we maar al te goed kennen! Deze foto is gemaakt door Alan Chung in de diepten van Rwanda.

"Na meer dan twee uur wandelen met rangers in Volcanoes National Park, Rwanda, kwam Alan de familiegroep Hirwa (wat de gelukkige betekent) tegen. Deze groep van 16 berggorillas wordt geleid door een enkele sterke zilverrug. zich voeden met jonge bamboescheuten en ontspannen op een lommerrijke open plek. Gelukkig voor Alan inderdaad!"

Coole kat

Het is dorstig werk om zo cool te zijn. Een leeuw neemt even de tijd voor een vleugje verfrissende vloeistof. Deze spetterende foto is zeer geprezen door de jury en niet voor niets.

"Ik hou ervan om fotos met impact te maken, zegt Isak, die vaak op zoek is naar de meest iconische dieren van Zambia. Hij fotografeerde een troep leeuwen toen deze leeuwin afdwaalde. Anticiperend dat hij iets ging drinken, positioneerde hij zichzelf bij de dichtstbijzijnde waterpoel.Het verscheen toen door het lange gras, omlijst door een muur van weelderig groen.

Leeuwen doden s nachts meer dan 95 procent van hun prooi en brengen het grootste deel van de dag door met rusten. Hoewel ze gemakkelijk drinken als er water beschikbaar is, zijn ze ook in staat om voldoende vocht van hun prooi en planten op te nemen, waardoor ze perfect zijn aangepast aan hun droge landschap. Maar ondanks dit neemt het aantal leeuwen aanzienlijk af."

Tijgerland

Een ander beeld dat door de jury als zeer geprezen werd gekozen, deze foto van Emmanuel Rondeau is verbluffend. Een van de meest gevaarlijke en majestueuze van de grote katten snauwde voor ons allemaal om van te genieten.

"Vergezeld door rangers was Emmanuel 700 meter geklommen om acht cameras op te stellen, gebieden te selecteren waar eerder tijgers zijn waargenomen en sporen van recent gebruik, zoals sporen, krassen en uitwerpselen. De bossen waren niet zoals ik ooit had gezien, zegt hij. Elke soort was iets nieuws. Drieëntwintig dagen later staarde deze Bengaalse tijger recht in een van zijn cameras.

In het koninkrijk Bhutan maken tijgers een comeback. Men denkt dat er nu 103 tijgers in het wild leven - bijna een derde meer dan de laatste telling in 1998. Naarmate Bhutan zich ontwikkelde, heeft het land een netwerk van wildcorridors gecreëerd van het ene nationaal park naar het andere, zodat dieren in het wild kunnen relatief ongestoord rondlopen."

Mister Whiskers

Een zeer lovende dierenportretafbeelding toont een close-up van enkele walrussen die ontspannen in het ijskoude water. We houden ervan hoe humeurig deze afbeelding is, het zou bijna artwork voor een albumhoes kunnen zijn.

"Valter strekte zijn camera voor zich uit met twee monopod-stokken en een drijver en glipte in het ijskoude water om de walrussen te fotograferen die hij vanuit zijn bijboot had gezien. Dit trok de aandacht van enkele nieuwsgierige jongeren die naar hem toe begonnen te zwemmen. Opgewonden hierdoor vreedzame ontmoeting, legde Valter dit intieme portret vast vanop een paallengte afstand.

Deze walrussen zullen waarschijnlijk tot 40 jaar leven en hun dagen doorbrengen met het doorzoeken van de zeebodem, waarbij ze hun snorharen en muilkorven gebruiken om voedsel te vinden en te extraheren. Hun dikke huid beschermt hen tegen de kou, aangezien ze voornamelijk op zoek zijn naar weekdieren, zoals mosselen. In het Arctische water wordt de bloedtoevoer naar het oppervlak van hun huid verminderd om warmte vast te houden."