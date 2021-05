Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Enkele van de beste afbeeldingen die zijn gemaakt met de Hubble-ruimtetelescoop, tonen een universum vol verwondering en pracht.

We hebben enkele van de meest ongelooflijke uitzichten verzameld om u te laten zien hoe adembenemend ruimte kan zijn.

Wees gewoon voorbereid om je een beetje onbeduidend te voelen.

AG Carinae - de ster van beroemdheden

Om de 31e verjaardag van de Hubble-ruimtetelescoop te vieren, publiceerden NASA en het European Space Agency deze afbeelding van AG Carinae. De zogenaamde celebrity-ster zou een van de helderste sterren in onze melkweg zijn.

Deze briljant glanzende massa is echter niet alleen speciaal vanwege zijn enorme helderheid, er wordt ook gezegd dat hij 70 keer groter is dan onze eigen zon en de gloed eromheen is te wijten aan het feit dat buitenste lagen zon 10.000 jaar geleden de ruimte in werden geblazen. Lees er hier meer over .

Antennes Melkwegstelsels herladen

De antennestelsels zijn de afgelopen decennia verschillende keren gefotografeerd door de Hubble-ruimtetelescoop. Deze afbeelding is de meest recente en de meest indrukwekkende. De sterrenstelsels die in deze afbeelding worden getoond, zijn in een constante strijd verwikkeld en komen honderden miljoen jaar lang met elkaar in botsing.

Deze ruimtegevecht is zo hevig dat sterren uit beide sterrenstelsels zijn gescheurd en een stromende boog vormen die de twee overbrugt. Tekenen van deze kosmische chaos zijn te zien in de verschillende kleuren die de sterrenstelsels omringen.

De Paardekopnevel

Deze afbeelding toont een deel van het sterrenbeeld Orion. Het werd vastgelegd tijdens het 23e jaar dat de Hubble-ruimtetelescoop in gebruik was. Het prachtige uitzicht laat ongelooflijke golven van stof en gas zien, wat lijkt op een gigantisch zeepaardje in de ruimte.

Mystic Mountain

Dit ongelooflijke beeld lijkt meer op fantasie dan op realiteit, maar de briljant kleurrijke weergave spreekt van wrijving en kosmische chaos. Een spiraalvormige pilaar van gas en stof is te zien die wordt overspoeld door het schitterende licht van nabije sterren.

Dit beeld is van een stellaire kraamkamer die bekend staat als de Carinanevel, op slechts 7500 lichtjaar afstand van de aarde. Straling en kosmische winden van nabijgelegen pasgeboren sterren zijn de oorzaak van de pilaarachtige formaties die hier te zien zijn. Gasstralen, wervelingen en slierten stof en meer kunnen worden gezien als nieuwe sterren worden geboren en groeien.

De kleuren worden veroorzaakt door de gloed van de verschillende gassen - met zuurstof in blauw, waterstof en stikstof in groen en zwavel in rood. Een verbluffend uitzicht, we zijn er zeker van dat u het daarmee eens zult zijn.

De pijlers van de schepping

Deze afbeelding, gemaakt door de Hubble-ruimtetelescoop, toont een visioen van de Adelaarsnevel - een cluster van sterren in het sterrenbeeld Serpens. Dit beeld is ongelooflijk meer dan 6.500 lichtjaar van de aarde verwijderd en toont een aantal stervormende gas- en stofgebieden die zich uitstrekken tot pilaarachtige formaties.

Deze nevel werd oorspronkelijk in 1745 ontdekt door de Zwitserse astronoom Jean-Philippe Loys de Chéseaux, maar is misschien wel het meest bekend dankzij deze opname van de Hubble-ruimtetelescoop.

Kosmische stofkonijntjes

Deze afbeelding toont stofbanen en sterclusters van dit gigantische sterrenstelsel. Aangenomen wordt dat deze zogenaamde stofkonijntjes het bewijs zijn dat deze massa eigenlijk het resultaat is van het samensmelten tot twee afzonderlijke sterrenstelsels.

Meest gedetailleerde afbeelding van de Krabnevel

Deze ongelooflijke afbeelding van de Hubble-ruimtetelescoop toont een van de meest gedetailleerde beelden van de Krabnevel ooit gezien. De afbeelding is eigenlijk samengevoegd uit 24 afzonderlijke afbeeldingen die door de telescoop zijn gemaakt en we denken dat u het met me eens zult zijn, de resultaten zijn spectaculair.

Een galactische crash

Deze afbeelding toont een verstrooid en vervormd gebied in de ruimte - het resultaat van een botsing tussen twee sterrenstelsels. Krachtige kosmische krachten kerven de vormen uit die nu hier te zien zijn in een melkwegstelsel dat eenvoudigweg bekend staat als NGC 4490.

Centaurus A.

Wie wist dat ruimtestof zo verbazingwekkend kon zijn? Deze opname van Centaurus A is gemaakt met Hubbles meest geavanceerde instrument, de Wide Field Camera 3. Het toont ongelooflijke, nooit eerder vertoonde details van de stoffige delen van de melkweg.

Centaurus A is een van de radiostelsels die zich het dichtst bij de aarde bevinden en die dankzij elektromagnetische straling in de regio stralende radiostraling afgeeft. Deze radio-uitzendingen maken de gebieden gemakkelijker te observeren en te bestuderen. Het centrum van Centaurus A bevat een superzwaar zwart gat dat röntgen- en radiogolflengten uit het gebied uitzendt.

Men denkt dat Centaurus A ooit een groot elliptisch sterrenstelsel was dat in botsing kwam met een kleiner sterrenstelsel in de regio en samenging om het beeld te creëren dat we nu zien.

Bolvormige cluster 47 Tucanae

47 Tucanae is, na Omega Centauri, de helderste bolvormige sterrenhoop aan de nachtelijke hemel. Zoals je op deze afbeelding kunt zien, herbergt 47 Tucanae tienduizenden sterren.

Wetenschappers die het gebied hebben onderzocht, hebben opgemerkt hoe stervende witte dwergsterren zijn gemigreerd van het centrale gebied naar de uiterste rand. Een proces waarvan bekend was dat het plaatsvond, maar dat nog niet eerder in detail was gezien totdat de studie van dit gebied serieus begon.

De verwarde overblijfselen van een supernova

Eind 2018 legde de Hubble-ruimtetelescoop deze afbeelding vast van een verward web SNR 0454-67.2. De afbeelding toont de overblijfselen van een supernova - een verwarde puinhoop in de ruimte veroorzaakt door het einde van een massieve ster in de regio. De resulterende explosie stuurde blijkbaar een grote strook materiaal de omringende ruimte in.

Galactische goulash

Een afbeelding gemaakt met behulp van gegevens van NASAs Chandra X-ray Observatory onthult het kosmische resultaat van het mengen van twee sterrenstelsels gedurende miljoenen jaren. Dit gebied in de ruimte bevindt zich 140 miljoen lichtjaar van de aarde, waar twee sterrenstelsels met elkaar in botsing zijn gekomen en een aantal interessante verschijnselen hebben veroorzaakt.

Gebieden van dit deel van de ruimte laten schijnbaar sterren zien die zich in een ongewoon hoge snelheid vormen. De verschillende kleuren geven de uitstoot van heet gas in het gebied weer, waarvan wordt aangenomen dat het de vorming van nieuwe sterren vertegenwoordigt.

Gigantische Rode Spinnevel

In 2017 maakte Hubble deze foto van de Rode Spinnevel, die gastheer is voor een van de heetste sterren die de mensheid kent. Deze ster genereert grote sterrenwinden die tot wel 62,4 miljard mijl reiken.

Deze stellaire golven worden veroorzaakt door supersonische schokken, die optreden wanneer het gas in het gebied wordt gecomprimeerd, verwarmd en vervolgens snel uitzet. Het resultaat zijn prachtige stralingsgolven die gemakkelijk te zien zijn in deze fantastische afbeelding.

Auroras op Jupiter

Dit verbluffende uitzicht toont ongelooflijke lichtshows die plaatsvinden in de atmosfeer van Jupiter. Deze auroras zijn het resultaat van hoogenergetische deeltjes die de atmosfeer van de planeet binnendringen. Deze deeltjes botsen vervolgens met gasatomen en creëren een zichtbare reactie die ook is waargenomen door NASAs Juno Spacecraft.

Stergeboorte in het uiterste

Dit ongelooflijke uitzicht op de Carinanevel toont een verbazingwekkende inferno en een gebied van activiteit waar nieuwe sterren worden geboren. Verzengende ultraviolette straling en uitstromende winden van sterren in dit deel van de ruimte creëren het kleurrijke kosmische schilderij voor je ogen. Nogmaals, deze kleuren vertegenwoordigen de verschillende gassen die binnen de regios stromen - zwavel, waterstof en zuurstof die wonderbaarlijk wervelen terwijl de natuur nieuw kosmisch leven creëert.

De Orionnevel

Deze briljant kleurrijke weergave van de Orionnevel toont een deel van de nevel waar duizenden sterren worden gevormd. Ongelooflijk, meer dan 3.000 sterren van verschillende groottes verschijnen in het gebied dat is vastgelegd door deze enkele afbeelding. De Orionnevel bevindt zich 1500 lichtjaar van de aarde en is het stervormingsgebied dat het dichtst bij onze planeet ligt. Net als andere fotos op deze lijst, bestaat deze afbeelding eigenlijk uit 520 verschillende fotos die zijn gemaakt met de Hubble-ruimtetelescoop.

Hubble-mozaek van de majestueuze Sombrero Galaxy

Het Sombrero-sterrenstelsel wordt beschouwd als een van de mooiste en meest fotogenieke sterrenstelsels van het universum. Het wordt ook genoemd vanwege zijn gelijkenis met de beroemde Mexicaanse hoed.

Een schitterend en helder verlicht sterrenstelsel met een bolvormige kern omgeven door gasmassas. Het sterrenstelsel is zo helder dat het gemakkelijk kan worden gezien door kleine telescopen vanaf de aarde, maar het is net voorbij de limiet van het blote oog.

Krab op LCD

De Krabnevel weergegeven in heldere en mooie neonkleuren. Deze fantastische afbeelding is gemaakt door gegevens van verschillende telescopen te combineren die het hele elektromagnetische spectrum vastleggen, van radiogolven tot röntgenstralen. Deze nevel bevindt zich op 6.500 lichtjaar van de aarde en is het resultaat van een supernova-explosie die in 1054 door astronomen werd waargenomen.

In het midden van de Krabnevel bevindt zich een superdichte neutronenster, ook wel een pulsar genoemd. Deze pulsar draait elke 33 milliseconden en terwijl hij draait, schiet hij stralen van radiogolven en ongelooflijke zichtbare lichtshows uit. Snel bewegende winden van de pulsar vliegen energetisch gas en stof af in het nabije gebied.

De bellennevel

De Belnevel bevindt zich op 8000 lichtjaar afstand van de aarde en werd oorspronkelijk ontdekt door de in Duitsland geboren Britse astronoom Frederick William Herschel in 1787. De bel is eigenlijk het resultaat van de wind van een nabije ster en het is de hitte van de ster die ervoor zorgt dat het om te gloeien.

De Ringnevel

Vanuit ons perspectief op aarde heeft Messier 57 (ook bekend als "The Ring Nebula") een elliptische vorm met een ruwe, ruige rand. De Hubble-ruimtetelescoop laat echter een iets ander beeld zien - een die meer wordt vergeleken met een vervormde doughnut. Dit beeld wordt gevormd door gassen die worden verdreven door een gigantische rode ster die zich aan het ontwikkelen is tot een witte dwerg.

De wervelende schijf van NGC 4526

Deze prachtige opname van sterrenstelsel NGC 4526 lijkt een vredig sterrenstelsel te laten zien dat briljant gloeit in de diepten van de ruimte. Dit serene uitzicht toont een melkwegstelsel dat alleen al in de afgelopen decennia twee bekende supernova-explosies heeft gehad. Het heeft ook een superzwaar zwart gat in de kern met een ongelooflijke massa van 450 miljoen zonnen.

Een snel roterende schijf van gas reikt op spectaculaire wijze uit het hart van de melkweg en beslaat zeven procent van zijn volledige straal. Deze schijf draait maar liefst 250.000 meter per seconde. Even opmerkelijk als mooi.

De Carinanevel

Nog een andere afbeelding van de Carinanevel toont de schoonheid van de gas- en stofpilaar in de regio. Deze pilaar is verbazingwekkend drie lichtjaar lang en kan worden gezien badend in het gloeiende licht van massieve nabije sterren.

De Lagunenevel

Met een ongelooflijke breedte van 55 lichtjaar en een hoogte van 20 lichtjaar is de Lagunenevel even indrukwekkend als mooi. Deze nevel is 4000 lichtjaar verwijderd van de aarde en werd oorspronkelijk ontdekt in 1654. Sindsdien is hij gefotografeerd en geanalyseerd door astronomen over de hele wereld.

De sluiernevel

Deze afbeelding van de Hubble-ruimtetelescoop toont een klein gebied van de Sluiernevel, ook wel bekend als de Heksenbezemnevel. Deze weergave toont verwarmd en geïoniseerd gas en kosmisch stof uit de regio. Het is ook de nasleep van een supernova die ergens tussen 3.000 en 6.000 v.Chr. In de regio explodeerde.

Tapijtwerk van Blazing Starbirth

Deze is een kleurrijke weergave van een van de meest turbulente gebieden van de stervormingsruimte.

"Deze afbeelding is een van de meest fotogenieke voorbeelden van de vele turbulente stellaire kraamkamers die de NASA / ESA Hubble Space Telescope tijdens zijn 30-jarige leven heeft waargenomen. Het portret toont de gigantische nevel NGC 2014 en zijn buurman NGC 2020 die samen deel uitmaken van een enorm stervormingsgebied in de Grote Magelhaense Wolk, een satellietstelsel van de Melkweg, op ongeveer 163.000 lichtjaar afstand. "

Westerlund 2

In 2015 werd deze afbeelding vrijgegeven om de 25e verjaardag van de Hubble-ruimtetelescoop in een baan om de aarde te vieren.

Het toont Westerlund 2, een supersterrencluster in Milkyway waarvan wordt gedacht dat het ongeveer 2 miljoen jaar oud is. Er wordt gezegd dat het enkele van de heetste sterren heeft die de mensheid kent. Het is beslist prachtig.

Een roos gemaakt van sterrenstelsels

Dit vreemd bloemige visioen van de ruimte werd vastgelegd en uitgebracht in 2011 en toont twee melkwegstelsels die met elkaar in wisselwerking staan. De kleinere zou door de grotere zijn gegaan, wat resulteerde in dit kleurrijke uitzicht.

Een portret van Saturnus

Deze Hubble-afbeelding komt van juni 2019 toen Saturnus werd waargenomen in de dichtste nadering van onze thuisplaneet. Op slechts 1,36 miljard kilometer afstand is het iets geweldigs.

Er komt een vlinder tevoorschijn

Dit is een planetaire nevel die bekend staat als NGC 6302 (of, niet verrassend, de vlindernevel). Het ziet er mooi uit, maar het is eigenlijk een heel turbulent gebied in de ruimte. De vleugels van de vlinder zijn eigenlijk gasgebieden die zo heet zijn als 20.000 graden Celsius.

Dit is het resultaat van een ster in het midden van de massa waarvan wordt gezegd dat deze ooit vijf keer zo groot was als onze zon, maar stierf en zijn gassen als gevolg daarvan verdreef. De vleugels van de vlinders zouden die gassen zijn en er wordt ook gedacht dat ze met een snelheid van meer dan 950.000 kilometer per uur reizen. Ongelooflijk genoeg stierf de ster die verantwoordelijk was voor dit alles, 2.200 jaar geleden.

De bellennevel

8000 lichtjaar van de aarde verwijderd is de Belnevel, AKA NGC 7635. De bel die hier zichtbaar is, wordt eigenlijk veroorzaakt door ruimtewinden van een nabije ster.

De Belnevel werd oorspronkelijk in 1787 ontdekt door de Britse astronoom William Herschel.

De Twin Jet-nevel

Dit prachtige uitzicht toont de Tweelingstraalnevel, een magnifieke nevel gevormd door twee sterren. Er wordt gezegd dat de Tweelingstraalnevel voortdurend toeneemt en de gebeurtenis vond meer dan 1200 jaar geleden plaats.

De Kegelnevel

Dit is geen visioen van hades, maar in plaats daarvan is het de kegelnevel. Zoals je zou verwachten, is het weer een turbulent gebied in de ruimte met sterren die zich in dat gebied vormen. De zichtbare pilaar is zeven lichtjaar lang.

Interessant is dat deze afbeelding eigenlijk is gemaakt met behulp van drie verschillende afbeeldingen: een in blauw, een andere in nabij-infrarood en de laatste met waterstof-alfafilters. Het eindresultaat is zeker schitterend.

De gloeiende overblijfselen van een stervende ster

Er is hier niet veel te zien, alleen de gloeiende overblijfselen van een stervende ster. Niet iets dat je elke dag ziet.

Driftbuien van een babyster

Dit intrigerende beeld is het resultaat van een protoster die, toen hij werd geboren, met geweld materie naar buiten had voortgestuwd - door uitstromen van materie over een ongelooflijke 10 lichtjaar te schieten.

Edgy voelen

Dit interessante beeld toont een spiraalvormig sterrenstelsel vergelijkbaar met het onze, maar van opzij gezien vanuit onze hoek hier op aarde.

Geschreven door Adrian Willings.